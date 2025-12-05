ETV Bharat / entertainment

'స్టోరీ లేకున్నా సాగదీయడం ఎందుకో?'- లాంగ్ రన్​టైమ్​పై బాలయ్య కామెంట్స్!

లాంగ్ రన్​టైమ్ సినిమాలపై బాలకృష్ణ కామెంట్స్- అలాంటి వాటిలో కథ ఉండదన్న హీరో​

Published : December 5, 2025 at 4:10 PM IST

Balakrishna Comments On Long Run Time : టాలీవుడ్ నటసింహం నందమూరి బాలకృష్ణ- మాస్ డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీను కాంబినేషన్‌లో రూపొందిన లేటెస్ట్ మూవీ 'అఖండ 2: ది తాండవం'. డిసెంబర్​ 5న విడుదల కావాల్సిన ఈ సినిమా కొన్ని కారణాల వల్ల వాయిదా పడింది. అయితే ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్​లో భాగంగా, హీరో ఎంతో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. తాజాగా జరిగిన ప్రమోషనల్​ ఇంటరాక్షన్​లో భాగంగా, బాలయ్య సినిమా రన్​టైమ్​పై కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రస్తుతం అవి సోషల్​ మీడియాలో ఫుల్​ వైరల్​గా మారాయి.

ఇలా ఎందుకు చేస్తారో?
ప్రమోషన్స్​లో భాగంగా చిత్ర బృందం కొన్ని రోజులుగా ఇంటర్వ్యూల్లో పాల్గొంటుంది. కాగా, తాజాగా ఓ మీడియా ఛానల్​తో ఇంటరాక్షన్​ కార్యక్రమంలో పాల్గొంది. కథలో చిన్న లైన్​పట్టుకొని, డైరెక్టర్లు సాగదీస్తున్నారు. దీని వెనుక కారణాలు ఏంటని అఖండ 2 చిత్ర బృందాన్ని ప్రశ్నించగా, అలాంటి సినిమాల్లో అసలు కథే ఉండదు అని బాలకృష్ణ సమాధానం ఇచ్చారు.

"ఈ రోజుల్లో మూడు గంటలకు మించి నడిచే సినిమాలను మనం చూస్తున్నాం. అయితే అందులో కథేమి ఉండదు. ఒక చిన్న అంశాన్ని తీసుకొని, మూడు గంటల వరకు దానిని సాగదీసి చూపిస్తారు. కొన్ని సార్లు ఏకంగా మూడు గంటల కంటే ఎక్కువగానే సినిమాను చిత్రీకరిస్తున్నారు. అలా ఎందుకు చేస్తారో నాకు అస్సలు అర్థంకాదు. ఎప్పుడైతే పెద్ద సినిమాలు రిలీజ్​కు వస్తాయో, వాటి మీద ప్రేక్షకులు భారీ అంచనాలను పెట్టుకుంటారు" అని బాలయ్య తెలిపారు.

అఖండ విషయంలో వేరు
కరోనా సమయంలో 2021 డిసెంబర్​లో అఖండ సినిమాను విడుదల చేశారు. ఆ సమయంలో చిత్రబృందం ఎంతలా భయపడిందో బాలకృష్ణ గుర్తుచేసుకున్నారు. కానీ చివరికి ఆ సినిమా భారీ విజయాన్ని సాధించింది. అఖండలో బలమైన కథ ఉంది. ఈ సినిమాలోనూ ప్రేక్షకులు ఊహించిన దానికంటే కూడా ఎక్కువగా ఉందని ఆయన తెలిపారు. మిగితా కొత్త చిత్రాల విడుదలలా కాకుండా, రన్​టైమ్​ పొడగించినా మంచి సక్సెస్​ అందించిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వంలో రూపొందిన అఖండ 2: తాండవం, 2021లో రిలీజైన బ్లాక్‌బస్టర్ చిత్రం అఖండ కథకు సీక్వెల్​గా రానుంది. ఈ సినిమా 2 గంటల 50 నిమిషాల నిడివితో ఉంది. 14 రీల్స్ ప్లస్ బ్యానర్​పై రామ్ ఆచంట, గోపీచంద్ ఆచంట, ఇషాన్ సక్సేనా సంయుక్తంగా నిర్మించారు. ఈ సీక్వెల్​లో బాలకృష్ణ డ్యుయల్​ రోల్​లో కనిపించనున్నారు. బాలయ్యతో పాటు, ఈ చిత్రంలో సంయుక్త, ఆది పినిశెట్టి, హర్షాలి మల్హోత్రా, కబీర్ దుహాన్ సింగ్, శాశ్వత ఛటర్జీ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

బాలకృష్ణ- గోపిచంద్​ కాంబో
బాలకృష్ణ- గోపిచంద్​ కాంబోలో మరో చిత్రం రానుంది. ఈ సినిమాకు NBK111 అనే వర్కింగ్​ టైటిల్​ను ఖరారు చేశారు. దీనిని పూర్తిగా పీరియాడికల్ యాక్షన్ డ్రామాగా తెరకెక్కించేందుకు ప్రయత్నాలు భారీగా చేస్తున్నారు. ఇందులో కూడా హీరో డబుల్​ రోల్​లో కనిపిస్తారని సమాచారం. హీరోయిన్​గా నయనతార నటిస్తోంది. రీసెంట్​గా ఈ ఈ సినిమా పూజా కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకుంది. కాగా, బాలయ్య- గోపిచంద్ గతంలో వచ్చిన 'వీరసింహరెడ్డి' బ్లాక్​బస్టర్​గా నిలిచింది.

