తొలి తెలుగు నేపథ్య గాయని ఎవరో తెలుసా? లతా మంగేష్కర్నే భయపెట్టారట!
వృద్ధాప్య సమస్యలతో బాధపడుతూ తుదిశ్వాస విడిచిన తొలి తెలుగు నేపథ్య గాయని రావు బాలసరస్వతీ!
Published : October 16, 2025 at 8:57 PM IST
Bala Saraswathi Devi Passed Away : ఈ కాలంలో మనం చూస్తున్న సినిమాల్లో పాటలను గమనిస్తే పాడే వారు ఒకరైతే, అందుకు అణుగుణంగా నటించేవారు మరొకరు ఉంటారు. ఇది ఒకప్పటి పరిస్థితికి చాలా భిన్నం. నాటి కాలంలో నటులు ఎవరి పాట వారే స్వయంగా పాడుకునేవారట. అందుకే తొలితరం నటుల్లో చాలా మంది గాయకులు కూడా ఉన్నారట. వారిలో ఒకరు తొలి తెలుగు నేపథ్యగాయనిగా చరిత్రకెక్కిన రావు బాలసరస్వతీ దేవీ. కొంతకాలంగా వృద్ధాప్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న ఆమె హైదరాబాద్లోని తన నివాసంలో తుదిశ్వాస విడిచారు. సాయంత్రం జూబ్లీహిల్స్లోని మహాప్రస్థానంలో ఆమెకు అంతక్రియలు నిర్వహించారు.
తండ్రి పోత్సాహంతో!
1928 ఆగస్టు 29న పార్థసారథి, విశాలాక్షి దంపతులకు జన్మించారు రావు బాలసరస్వతీ దేవీ. తొలిసారి తెలుగు పాట పాడిన ఆమె మద్రాసులో తాత గారింట పుట్టి, ఆ తర్వాత గుంటూరులో పెరిగారు. చిన్న వయసులోనే పాటలు పాడడం మొదలుపెట్టిన బాలసరస్వతీకి 'రత్నమహల్' థియేటర్ తొలి వేదికగా నిలిచింది. ఈ థియేటర్లో నాటకాలు కూడా ప్రదర్శించేవారు. అయితే ఆమెలో ఉన్న ప్రతిభను గుర్తించిన తండ్రి బాలసరస్వతీని బాగా ప్రోత్సహించారు. బొంబాయిలో శాస్త్రీయ సంగీతంలో శిక్షణ ఇప్పించారు. ఆమె ప్రతిభను గుర్తించిన దర్శకుడు సి. పుల్లయ్య తన 'సతీ అనసూయ' చిత్రంలో తొలి అవకాశం ఇచ్చారు. ఈ సినిమాకు ఆమె రూ. 250 తొలి పారితోషికంగా అందుకున్నారు. అలాగే ఇల్లాలు చిత్రంలో ఆమె పాడిన పాటలకు మంచి పేరొచ్చి నేపథ్య గాయనిగా స్థిరపడ్డారు.
2వేలకు పైగా పాటలు పాడిన ఘనత ఆమె సొంతం
ఆరేళ్ల వయసులోనే మంచి గాయనిగా పేరు ప్రఖ్యాతలు సంపాదించుకున్న రావు బాలసరస్వతి నటిగానూ మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు. తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళం, సింహళ భాషల్లో 2వేలకు పైగా పాటలు పాడిన ఘనత ఆమె సొంతం. ఆలిండియా రేడియోలో తొలి లలిత సంగీత గాయనిగా, తొలి తెలుగు సినీ నేపథ్య గాయనిగా, తెలుగు సినిమాకు లలిత సంగీతాన్ని పరిచయం చేసిన కళాకారిణిగా బాలసరస్వతి చరిత్ర పుటల్లో నిలిచిపోయారు. తొలి తెలుగు సోలో గ్రామ్ఫోన్ రికార్డు కూడా ఆమె సొంతం. 'భాగ్యలక్ష్మి' చిత్రంలో కమలా కోట్నిస్కు తన గాత్రాన్ని అందించి తొలి నేపథ్య గాయనిగా నిలిచారు బాలసరస్వతి. 'సతీ అనసూయ' సినిమాతో ఆమె బాలనటిగానూ తెరకు పరిచయం అయ్యారు. 'భక్తధ్రువ', 'భక్త కుచేల', 'బాలయోగిని' తదితర చిత్రాల్లో బాలనటిగా మెరిసిన ఆమె తర్వాత కథానాయికగానూ నటించారు.
వివాహం తర్వాత పాటకు దూరం!
మద్రాసులోని గిండిలో గుర్రపు పందేలు చూసేందుకు వెళ్లిన బాల సరస్వతీని, వెంకటగిరి సంస్థానానికి చెందిన రావు ప్రద్యుమ్న కృష్ణ మహీపతి సూర్యారావు బహద్దూర్ చూశారు. వారింటికి వెళ్లి పెళ్లి చేసుకుంటానని అడిగారు ప్రద్యుమ్న. రాజావారి సంబంధం కోరి రావడంతో వారు కాదనలేకపోయారు. 15 ఏళ్ల వయసులో తనకంటే 19 ఏళ్లు పెద్దవాడిని వివాహం చేసుకుంది. ఈ దంపతులకు ఇద్దరు కుమారులు సంతానం కలిగారు. మొదట పెళ్లైన కొత్తలో పాటలు పాడవచ్చునని చెప్పిన ఆమె భర్త, నెమ్మదిగా ఆంక్షలు పెట్టడం మొదలుపెట్టారు. అలా కొద్ది రోజులు ఆమె పాటకు దూరమయ్యారు.
అయినా అడపా దడపా పుట్టింటికి వెళ్లే మిషతో చాటుమాటుగా పాడడం కొనసాగించారు. తెలుగు, తమిళ, కన్నడ తదితర భాషల్లో దాదాపు రెండు వేల పాటలు పాడారు. సాలూరి రాజేశ్వరరావు, ఎ.ఎం.రాజాలతో కలిసి పాడింది ఎక్కువ. అక్కినేని నటించిన 'దేవదాసు' చిత్రం కోసం ఆమె పాడిన 'తానే మారెనా', 'అందాల ఆనందం ఇందేనయా', 'ఇంతా తెలిసియుండి ఈ గుణమేలరా' పాటలు ప్రజల్లో బహుళ ప్రజాదరణ పొందాయి. తమిళ దేవదాసులోనూ పాడారు. ఎన్టీఆర్ చిత్రం 'మంచి మనసుకు మంచిరోజులు'లో బాల సరస్వతి పాడిన 'ధరణికి గిరి భారమా- గిరికి తరువు భారమా' పాట చాలా ప్రసిద్ధి చెందింది. రేడియో గాయనిగానూ సుప్రసిద్ధురాలు. అలాగే ఆకాశవాణికి పలు లలిత గీతాలు పాడారు. అలనాటి అగ్ర సంగీత దర్శకుడు నౌషాద్ ఆహ్వానంతో హిందీలో రెండు పాటలు పాడారు. ఈమె గాన మాధుర్యానికి మెచ్చిన ఒకరిద్దరు సంగీత దర్శకులు అవకాశాలు ఇచ్చేందుకు ముందుకువచ్చారు. ఆమె పాడితే తాను పాడను అని లతా మంగేష్కర్ అడ్డువేయడంతో తిరిగి మద్రాసుకు వచ్చేశారు. ఈ విషయాన్ని ఓ ఇంటర్వ్యూలో స్వయంగా తనే చెప్పారు. భర్త నుంచి ఒత్తిడి పెరగడంతో 1958లో ఆమె పాటకు బ్రేకు పడింది. ఎంతో ప్రతిభ ఉండీ ఎందరో సగటు ఆడవాళ్ల మాదిరిగా పూర్తిగా రాజమహలుకు, తన ఇద్దరు కొడుకుల సంరక్షణకు పరిమితమై మహల్లో కోయిల అయ్యారు.
ఎన్టీఆర్ ఆహ్వానం మేరకు హైదరాబాద్కు రాక!
1974లో భర్త మరణించాక ఆమె ఆస్తులన్నీ క్రమంగా హరించుకుపోయాయి. నటి, దర్శకురాలు విజయనిర్మల సమీప బంధువు కావడంతో ఆమె మాట కాదనలేక 'సంఘం చెక్కిన శిల్పాలు' (1980) చిత్రంలో 'పోయిరావమ్మ అత్తవారింటికి అపరంజి బొమ్మ' అనే అప్పగింతల పాటను బాల సరస్వతి పాడారు. ఇదే ఆమె చివరి సినిమా పాట. అద్దె ఇంటికి మారిన ఈమె పరిస్థితి తెలిసుకున్న నాటి ముఖ్యమంత్రి ఎన్టీఆర్ ఆహ్వానం మేరకు హైదరాబాదుకు వచ్చారు. ఆ తర్వాత కొన్ని నెలలకే ఆయన చనిపోవడంతో అడిగేవారు లేకపోయారు. ఈ దశలో తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి జయలలిత నుంచి ఫోను వచ్చింది. మద్రాసుకు పిలిచి 3 బీహెచ్కే ఇల్లు ఇచ్చి, ఆమె పేరుతో బ్యాంకులో రూ.10 లక్షలు జమ చేసి అండగా నిలిచారు.