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షూటింగ్ సెట్స్​లో బాలకృష్ణ మోకాలికి గాయం - యాక్షన్ సీక్వెన్స్ తీస్తుండగా ఘటన

షూటింగ్​లో బాలకృష్ణకు గాయాలు - కాకినాడ పోర్టు వద్ద యాక్షన్ సీన్ తీస్తుండగా మోకాలికి గాయం - చిత్రీకరణను నిలిపివేసిన మూవీటీమ్​

Bala krishna Injured in NBK111 Sets
Bala krishna Injured in NBK111 Sets (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 21, 2026 at 1:40 PM IST

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Bala krishna Injured in NBK111 Sets : నటసింహం నందమూరి బాలకృష్ణ షూటింగ్​లో గాయపడ్డారు. గోపీచంద్‌ మలినేని సినిమా షూటింగ్‌లో భాగంగా కాకినాడలో ఉండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. కాకినాడ పోర్టు వద్ద సినిమాకు సంబంధించి ఫైట్‌ సీన్‌ షూట్‌ చేస్తుండగా మోకాలికి గాయమైనట్లు తెలిసింది. దీంతో వెంటనే బాలయ్యకు వైద్యులు ట్రీట్​మెంట్ అందించారు. అనంతరం బాలకృష్ణ పోర్టులోనే విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నట్లు సమాచారం. ఈ ఘటన కారణంగా ​మూవీటీమ్ షూటింగ్​ నిలిపివేసింది. మరిన్ని విషయాలు తెలియాల్సి ఉన్నాయి.

గోపిచంద్​ మలినేనితో బాలకృష్ణ 'వీరసింహారెడ్డి' విజయం తర్వాత చేస్తున్న రెండో సినిమా ఇది. వృద్ది సినిమాస్ బ్యానర్​పై వెంకట సతీశ్ కిలారు ఈ సినిమాను ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. దీనికి తమన్ స్వరాలను సమకూరుస్తున్నారు. ముంబయి బ్యాక్​డ్రాప్​లో ఈ సినిమా సాగనున్నట్లు టాక్ నడుస్తోంది.

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