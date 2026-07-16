సెన్సార్ ఇబ్బందులు, లీకుల షాకులు - ఎట్టకేలకు థియేటర్లలోకి జననాయగన్- 6 నెలల్లో జరిగిన పరిణామాలివే!
విజయ్ ఆఖరి చిత్రం - సెన్సార్ సమస్యలతో ఆరు నెలల ఆలస్యం - సీఎం అయ్యాక రిలీజ్ అవుతున్న 'జననాయగన్' - విడుదలకు ముందు జరిగిన విషయాలివే!
Published : July 16, 2026 at 5:46 PM IST
Back Story Of Vijay Jana Nayagan : అనేక అడ్డంకులను ఎదుర్కొని, కొన్ని నెలల పాటు వాయిదా పడుతూ వస్తున్న దళపతి విజయ్ 'జననాయగన్' మరో వారం రోజుల్లో థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. జులై 23న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈ సినిమాను మేకర్స్ గ్రాండ్గా రిలీజ్ చేయనున్నారు. అయితే ఈ సినిమా విడుదల ఆలస్యానికి కారణాలు, సెన్సార్ ఇబ్బందులు ఏమిటి? విజయ్ పూర్తి స్థాయి రాజకీయాల్లోకి వెళ్లే ముందు నుంచే తన ఆఖరి చిత్రంగా ప్రకటించిన జననాయగన్ జరిగిన పరిణామాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
విజయ్ 2024లో అఫీషియల్గా పొలిటికల్ ఎంట్రీని అనౌన్స్ చేశారు. అంతేకాకుండా, పూర్తి సమయం రాజకీయాలకే కేటాయిస్తానని ప్రకటించారు. అందుకుగాను సినిమాలకు ఫుల్స్టాప్ పెట్టనున్నట్లు చెప్పారు. 'జననాయగన్' చిత్రమే తన ఆఖరి సినిమా అని ప్రకటించి అభిమానులను షాక్కు గురి చేశారు. అక్కడ నుంచి విజయ్ ఫ్యాన్స్కు, సాధారణ ప్రేక్షకులకు సైతం ఈ సినిమాపై ఆసక్తి ఏర్పడింది.
విపరీతమైన క్రేజ్
ఆపై జననాయగన్ మూవీ పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభం కావడం, డైరెక్టర్గా ఖాకీ ఫేం హెచ్. వినోద్ను ఖరారు చేయడం చకచకా జరిగిపోయాయి. సినిమాలో నటీనటుల విషయానికొస్తే, ఫీమేల్ లీడ్ పూజా హెగ్డే, యంగ్ హీరోయిన్ మమిత బైజును కీ రోల్ కోసం తీసుకున్నారు. కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై వెంకట్ కె. నారాయణ్ అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నట్లు 2024 అక్టోబర్లో అధికారికంగా ప్రకటించారు. అప్పట్నుంచి జననాయగన్ కోసం విజయ్ ఫ్యాన్స్ ఎప్పుడెప్పుడొస్తుందా? అంటూ ఎంతో ఆతృతగా ఎదురుచూశారు. ఆ తర్వాత ఈ సినిమాకు సంబంధించి వచ్చే ప్రతి అప్డేట్ను ఫ్యాన్స్ ఓన్ చేసుకున్నారు.
#JanaNayaganTrailer is trending #1 on @YouTubeIndia 🔥— KVN Productions (@KvnProductions) January 4, 2026
Tamil ▶️ https://t.co/L01w8OaHLq
Telugu ▶️ https://t.co/RfdIWprmUu
Hindi ▶️ https://t.co/nkrUMfIzBx#JanaNayaganTrailer #JanNetaTrailer #JanaNayakuduTrailer#JanaNayaganFromJan9#JanNetaFromJan9#JanaNayakuduFromJan9… pic.twitter.com/v8tW29U8GR
ఈ సినిమా నుంచి టీజర్, సాంగ్స్ ఎలాంటి ప్రమోషనల్ కంటెంట్ రిలీజైనా సరే సోషల్ మీడియాలో క్షణాల్లో వైరల్ అయ్యేవి. ఆ తర్వాత సినిమాకు జననాయగన్ అనే టైటిల్ను ఖరారు చేశారు. దాంతో ఫ్యాన్లో మరిన్ని అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. ఇది పొలిటికల్ బ్యాక్డ్రాప్లో ఉంటుందని ఫ్యాన్స్ టైటిల్ ద్వారా ఫిక్స్ అయిపోయారు. ఆ తర్వాత షెడ్యూల్ ప్రకారం షూటింగ్ను మూవీ టీమ్ పూర్తి చేసుకుంది. గతేడాది మార్చిలోనే రిలీజ్ డేట్ను ప్రకటించింది.
24 hours before the trailer oru vibe check paniralama? 😉#RaavanaMavandaa is on the way 🧨— KVN Productions (@KvnProductions) January 2, 2026
Blasting from today 7.50 PM 💥#JanaNayaganTrailer #JanNetaTrailer #JanaNayakuduTrailer#JanaNayagan#JanaNayaganPongal#JanaNayaganFromJan9#Thalapathy @actorvijay @KvnProductions… pic.twitter.com/EGu0kGP7Si
ఈ సినిమాను 2026 జనవరి 09న రిలీజ్ చేయనున్నట్లు ఆనౌన్స్ చేశారు. సంక్రాంతి సెలవుల అడ్వాంటేజ్ కలిసొస్తుందని మేకర్స్ భావించారు. అందుకు తగ్గట్లుగానే ఆడియో రిలీజ్ కార్యక్రమాన్ని మలేసియాలో గ్రాండ్గా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో 'దళపతి కచేరి' పాటకు విజయ్ వేసిన స్టెప్పులు సోషల్ మీడియాలో అప్పట్లో బాగా వైరల్ అయ్యాయి. దాంతో ఈ సినిమాకు అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ బజ్ క్రియేట్ అయింది.
సినిమా రిలీజ్కు అనుకోని అవాంతరాలు
అనుకున్న ప్రకారం, జనవరి 9న రిలీజ్ చేసే కొన్ని రోజుల ముందు మూవీటీమ్ సెన్సార్కు పంపించింది. అయితే సెన్సార్ బోర్డ్ మూవీలో హింసాత్మక, వివాదాస్పదమయ్యే సన్నివేశాలు ఉన్నాయంటూ సెన్సార్ క్లియర్ చేయలేదు. దీనిపై మేకర్స్ కోర్టును సైతం ఆశ్రయించారు. కొన్ని రోజులు ట్రయల్స్ కొనసాగిన తర్వాత మేకర్స్ కోర్టులో పిటిషన్ విత్ డ్రా చేసుకున్నారు. అలా దీని రిలీజ్ ఆలస్యమైంది. ఈ గ్యాప్లో తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు వచ్చాయి. అప్పుడే సినిమా అనుకోకుండా ఆన్లైన్లో లీకైంది.
తమిళనాడులోని ఓ లోకల్ ఛానెల్లో టెలికాస్ట్ కూడా అయ్యింది. ఇది పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. ఆ తర్వాత కూడా సెన్సార్ ఇబ్బందులు ఈ సినిమాను వెంటాడుతూనే వచ్చాయి. చివరకు తమిళనాడు ఎలక్షన్స్ పూర్తయ్యాయి, విజయ్ సీఎం అయ్యారు. కానీ జననాయగన్ సినిమా మాత్రం విడుదలకు నోచుకోలేదు. ఇది విజయ్ ఫ్యాన్స్ను తీవ్రంగా నిరాశ పర్చింది. అయినప్పటికీ సినిమాపై అంచనాలు మాత్రం చెదిరిపోలేదు. ఎందుకంటే విజయ్ ఆఖరి చిత్రం, అందులోనూ పొలిటికల్ బ్యాక్డ్రాప్లో ఉండటమే అందుకు ప్రధాన కారణం.
Tested by fire.— KVN Productions (@KvnProductions) July 15, 2026
Forged by time.
Built for history.
The tougher the battle,
The louder the victory.#JanaNayaganFromJuly23#JanaNayakuduFromJuly23#JanNetaFromJuly23
The Hon'ble Chief Minister @actorvijay @KvnProductions #HVinoth @hegdepooja @anirudhofficial @thedeol… pic.twitter.com/21xjixgUBM
దాదాపు 6 నెలల ఎదురుచూపుల తర్వాత సీబీఎఫ్సీ ఎట్టకేలకు ఈ చిత్రానికి కొన్ని షరతులను విధించి ఇటీవల సెన్సార్ క్లియర్ చేసింది. సినిమాకు 12 కట్స్ సూచించి 'ఏ' సర్టిఫికెట్ను జారీ చేసింది. దీంతో ఈ సినిమా రిలీజ్కు అడ్డంకులు తొలగినట్లైంది. ఇక మేకర్స్ కూడా రిలీజ్పై దృష్టి పెట్టారు. రీసెంట్గా రిలీజ్ డేట్ను అఫీషియల్గా ప్రకటించేశారు. అలా ఎన్నో ఇబ్బందులను ఎదుర్కొని ఎట్టకేలకు ఇప్పుడు రిలీజ్కు రంగం సిద్ధమైంది. ఫుల్ టైమ్ పాలిటిక్స్లో బిజీ అయిపోయిన సీఎం విజయ్కు ఆఖరి చిత్రం కావడంతో జననాయగన్పై అంచనాలు ఆకాశాన్నంటాయి. విజయ్కు గుర్తుండిపోయే చిత్రంగా ఇది నిలిచిపోవాలని విజయ్ ఫ్యాన్స్ కోరుకుంటున్నారు. జులై 23 తేదీ ఎప్పుడొస్తుందా? విజయ్ మూవీ ఎప్పుడు చూస్తామా? అంటూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆయన అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్నారు.
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