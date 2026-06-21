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నెట్​ఫ్లిక్స్​లోకి మళ్లీ రానున్న 'బాహుబలి' - ఈసారి స్పెషల్ ఏంటంటే?

తెలుగు ఆడియెన్స్​ కోసం జక్కన్న స్పెషల్ సర్​ప్రైజ్!- బాహుబలి డాక్యు సిరీస్​ను ఓటీటీలో రిలీజ్ చేయనున్న మేకర్స్- స్ట్రీమింగ్ ఎప్పట్నుంచంటే?

Bahubali DocuSeries In Netflix
Bahubali DocuSeries In Netflix (Source: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 21, 2026 at 4:31 PM IST

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Bahubali DocuSeries In Netflix : దర్శకధీరుడు రాజమౌళి తెరకెక్కించిన బాహుబలి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రభంజనం సృష్టించింది. దశాబ్దం క్రితం రిలీజైన బాహుబలి, 2017లో విడుదలైన బాహుబలి పార్ట్​ 2 చిత్రాలకు ప్రేక్షకులు బ్రహ్మరథం పట్టారు. ఈ రెండు పార్టులను జతచేసి బాహుబలి ది ఎపిక్​గా గతేడాది అక్టోబర్ 31న ధియేటర్లలో మేకర్స్ రీ రిలీజ్ చేయగా సూపర్ రెస్పాన్స్​ను దక్కించుకుంది.

ఇప్పుడు నెట్​ఫ్లిక్స్​లో కొత్తగా!
ఈ రెండు పార్టులకు సంబంధించిన ది ఎపిక్ తెలుగు​ వెర్షన్​ ఓటీటీలో అందుబాటులో లేదు. ఈ వెర్షన్​ను చూసేందుకు తెలుగు అభిమానులు ఆరు నెలలుగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే మేకర్స్ దీనికి సంబంధించిన అప్డేట్​ ఇచ్చారు. ఈ వెర్షన్​ను ఎపిక్​కు బదులుగా 'బాహుబలి ది టార్చ్ బేరర్' అనే సరికొత్త టైటిల్​తో ఓటీటీలో విడుదల చేస్తున్నారు. దీనిని జూన్ 26న నెట్​ఫ్లిక్స్​లో విడుదల చేయనున్నట్లు చెప్పారు. అయితే ఇక్కడ వరకూ బాగానే ఉంది! కానీ, అసలు ఈ టార్చ్ బేరర్ అనే టైటిల్ ఎందుకు పెట్టారనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.

ఏమై ఉంటుంది
అయితే బాహుబలి ది ఎపిక్ సినిమాతోపాటుగా ఇందులో బిహైండ్ ది సీన్స్ ఉంటాయని ప్రేక్షకులు భావిస్తున్నారు. మూవీ మేకింగ్ టైమ్​లో జరిగిన ఇంట్రెస్టింగ్ విశేషాలతో ఒక డాక్యుమెంటరీగా చూపించే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. దీంతో ఈ లేటెస్ట్ వెర్షన్​లో ఎలాంటి ప్రత్యేకతలు ఉంటాయని ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ కామెంట్ సెక్షన్​లో మూవీ టీమ్​పై ప్రశ్నల వర్షాన్ని కురిపిస్తున్నారు. కానీ దీనికి సంబంధించిన వివరాలను మాత్రం మేకర్స్ రివీల్ చేయలేదు.

ఆడియెన్స్ ఎదురుచూపులు
జూన్ 26న బాహుబలి ది టార్చ్ బేరర్ ఓటీటీలో రిలీజ్ కానుండటంతో ఇప్పుడు ప్రేక్షకుల చూపు నెట్​ఫ్లిక్స్​పై ఉంది. ఇది డాక్యుమెంటరీ టైప్​లో ఉంటుందా? లేదా స్పెషల్​ ఫీచర్​గా ఉంటుందా? అనేది తెలియదు. కానీ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోవడంలో మాత్రం సక్సెస్ అయింది. కానీ ఇందులో ఏముంటుందో తెలియాలంటే మాత్రం బాహుబలి ది టార్చ్​ బేరర్ వచ్చే వరకు వేచి ఉండాల్సిందే.

రీ రిలీజ్ ప్రమోషన్స్​లో ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు!
గతేడాది రీ రిలీజ్ సందర్భంగానూ మూవీటీమ్ ప్రమోషన్ వీడియో చేసింది. ఇందులో జక్కన్న అనేక విషయాలు ఇంటర్వ్యూలో షేర్ చేసుకున్నారు. బాహుబలిలో తన ఫేవరెట్ షాట్ ఏంటో చెప్పారు. కట్టప్ప పాత్ర ప్రభాస్​ను పొడిచేసినప్పుడు బాహుబలి చెప్పే డైలాగ్ తన ఫేవరెట్ అని జక్కన్న అన్నారు. 'ప్రభాస్ చెప్పే అమ్మ జాగ్రత్త నా ఫేవరెట్. సినిమాలో అన్ని క్యారెక్టర్లలో అమరేంద్ర బాహుబలి క్యారెక్టర్ ఇనోసెంట్. కుతంత్రాలు అనేవి ఆ పాత్రలు తెలియదు. బాహుబలి పాత్రను తన సోదరుడు, తల్లి, మెంటార్ అందరూ చంపాలనుకుంటారు. అయినప్పటికీ అన్నింటినీ క్షమించి, అమ్మ జాగ్రత్త అనే డైలాగ్ హైలైట్' అని చెప్పారు.

ఇద్దరు హీరోలు కాదు!
అలాగే హిందీ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కరణ్​ జోహార్​కు ఈ సినిమాలో ఇద్దరు హీరోలు ఉన్నట్లు రానా చెప్పినట్లు రాజమౌళి గుర్తుచేసుకున్నారు. 'సర్ సినిమా గురించి రానా చెప్పాడు. ఇద్దరు హీరోలు, ఇద్దరు సోదరుల కథ, విజువల్స్ అద్భుతం. అని కరణ్ నాతో చెప్పారు. ఇద్దరూ హీరోలు కాదే అప్పుడు నేను అనుకున్న. దీంతో కరణ్ కు ఏం చెప్పావు రానా? అని తనను అడిగా. దానికి 'మీకెందుకు సార్ పని అయిపోయిందిగా' అని రానా రిప్లై ఇచ్చాడు' అంటూ జక్కన్న నవ్వుతూ చెప్పారు.

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