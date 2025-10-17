'బాహుబలి ది ఎపిక్'- సెన్సార్ కంప్లీట్- ఫైనల్ రన్టైమ్ ఎంతంటే?
మరో రెండు వారాల్లో బాహుబలి ది ఎపిక్- ఓవర్సీస్లో అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ఓపెన్!
Published : October 17, 2025 at 11:02 AM IST
Baahubali The Epic : బాహుబలి ది ఎపిక్ మరో రెండు వారాల్లో గ్రాండ్ రిలీజ్కు సిద్ధం అవుతోంది. ఈ సినిమాకు ఓవర్సీస్లో ప్రీమియర్స్ సైతం ఉన్నాయి. అక్టోబర్ 31న భారత్లో విడుదల కానుండగా, 29నే యూఎస్ఏలో ప్రీమియర్స్ షోలు పడనున్నాయి. రాజమౌళి తెరకెక్కించిన బాహుబలి ఫ్రాంచైజీ సినిమాలను ఒకే పార్ట్గా 'బాహుబలి ది ఎపిక్' పేరుతో తీసుకురానున్నారు.
అయితే రెండు పార్ట్లు అంటే దాదాపు 5 గంటల పైనే రన్టైమ్ ఉంటుంది. మరి ఇందులో రన్టైమ్ ఎంత ఉంటుంది? ఏమైనా సీన్స్ కట్ చేస్తారా? అని మొదట్నుంచి అభిమానులకు అనేక సందేహాలు ఉన్నాయి. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించి రన్టైమ్ ఫైనల్ అయ్యింది. ఈ వివరాలను మేకర్స్ సోషల్ మీడియాలో అధికారికంగా షేర్ చేసుకున్నారు.
బాహుబలి ది ఎపిక్ తాజాగా సెన్సార్ పనులు పూర్తి చేసుకుంది. ఈ సినిమాకు U/A సర్టిఫికేట్ లభించింది. అలాగే రెండు పార్ట్లు కలిపి ఫైనల్ రన్టైమ్ లాక్ చేశారు. ది ఎపిక్ 3 గంటల 44 నిమిషాలు ఉండనుంది. అంటే ఇటీవల కాలంలో తెలుగులోనే కాదు భారత్లోనే లాంగెస్ట్ రన్టైమ్ ఉన్న సినిమాగా ఇది నిలిచింది. దీంతో కొంతకాలంగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన రన్టైమ్ పుకార్లకు ఫుల్ స్టాప్ పడింది.
Certified U/A.— Baahubali (@BaahubaliMovie) October 16, 2025
3 Hours 44 Minutes of Sheer Epicness🔥
Jai Maahishmathi!#BaahubaliTheEpic #BaahubaliTheEpicOn31stOct pic.twitter.com/Y11y2CyOum
ఏది తీసేశారు?
అయితే రెండు పార్ట్లు ఒకే సినిమాగా తీసుకురానున్నరాని అనౌన్స్మెంట్ రావడంతోనే రన్టైమ్పై చర్చ జరిగింది. రెండు పార్ట్ల రన్ టైమ్ మొత్తం 5 గంటల 27 నిమిషాలు ఉంది. ఇందులో తొలి పార్ట్ 2 గంటల 38 నిమిషాలు, రెండో పార్ట్ 2 గంటల 48 నిమిషాలు ఉంటుంది. ఇదే రన్ టైమ్తో రీ రిలీజ్ చేస్తారని తొలుత ప్రచారం జరిగింది. కానీ ఇది చాలా లెంగ్తీ టైమ్ కావడంతో మేకర్స్ ఎడిటింగ్పై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు.
The wait is over! Tickets go on sale TOMORROW for BAAHUBALI: THE EPIC - First Day First Show premieres on 10/29, exclusively presented in IMAX and Premium Large Formats. Choose your theater, choose your weapon! pic.twitter.com/rXJKOQypc1— Variance Films (@VarianceFilms) October 14, 2025
అప్పుడు రిలీజ్ చేసిన సినిమాల నుంచి కొన్ని సీన్స్ను ఇందులోంచి తొలగించారు. అలాగే అప్పుడు చూపించని పలు సీన్స్, డిలీట్ చేసిన సన్నివేశాలు కలిపేందుకు సన్నాహాలు చేశారు. ఇప్పుడు రీ రిలీజ్లో కొన్ని సీన్స్ కట్ చేసి, కొత్త సన్నివేశాలు యాడ్ చేశారు. మరి ఏ సన్నివేశాలు తీసేశారు? కొత్తగా ఏం యాడ్ చేశారనేది మాత్రం థియేటర్లలో చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే!
⚔️ The battlefield awaits!— Baahubali (@BaahubaliMovie) October 16, 2025
15 days to go for #BaahubaliTheEpic
Witness the saga unfold again on the biggest screens near you ❤️🔥#BaahubaliTheEpicOn31stOct pic.twitter.com/ENYtD55ws2
కాగా 2015 జూలై 10న బాహుబలి ది బిగినింగ్ సినిమా రిలీజైంది. ఈ ఏడాదితో ఇది విడుదలై 10ఏళ్లు పూర్తైంది. అందుకే ఈ సినిమాను రీ రిలీజ్ చేస్తున్నారు. అయితే అన్ని సినిమాల్లాగా కాకుండా రీ రిలీజ్లోనూ ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతి పంచేందుకు మేకర్స్ ప్రయత్నిస్తున్నారు. అందుకే రన్టైమ్లో మార్పులు జరిగాయి. ఇక అప్పట్లో ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీల మధ్య హద్దులు చెరిపేస్తూ దేశవ్యాప్తంగా ఆదరణ దక్కించుకుంది. ఈ సినిమా క్లైమాక్స్లో సస్పెన్స్తో రెండో పార్ట్పై ప్రేక్షకులను ఎదురు చూసేలా చేశారు రాజమౌళి. కంక్లూజన్ పేరుతో 2017లో రిలీజైన బాహుబలి 2 వరల్డ్వైడ్గా రూ.1800 కోట్లు వసూల్ చేసి ఇండస్ట్రీ హిట్గా నిలిచింది.
