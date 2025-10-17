ETV Bharat / entertainment

'బాహుబలి ది ఎపిక్'- సెన్సార్ కంప్లీట్- ఫైనల్ రన్​టైమ్ ఎంతంటే?

మరో రెండు వారాల్లో బాహుబలి ది ఎపిక్- ఓవర్సీస్​లో అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ఓపెన్!

Baahubali The Epic
Baahubali The Epic (Source : ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 17, 2025 at 11:02 AM IST

2 Min Read
Baahubali The Epic : బాహుబలి ది ఎపిక్ మరో రెండు వారాల్లో గ్రాండ్​ రిలీజ్​కు సిద్ధం అవుతోంది. ఈ సినిమాకు ఓవర్సీస్​లో ప్రీమియర్స్ సైతం ఉన్నాయి. అక్టోబర్ 31న భారత్​లో విడుదల కానుండగా, 29నే యూఎస్​ఏలో ప్రీమియర్స్ షోలు పడనున్నాయి. రాజమౌళి తెరకెక్కించిన బాహుబలి ఫ్రాంచైజీ సినిమాలను ఒకే పార్ట్​గా 'బాహుబలి ది ఎపిక్' పేరుతో తీసుకురానున్నారు.

అయితే రెండు పార్ట్​లు అంటే దాదాపు 5 గంటల పైనే రన్​టైమ్ ఉంటుంది. మరి ఇందులో రన్​టైమ్ ఎంత ఉంటుంది? ఏమైనా సీన్స్ కట్ చేస్తారా? అని మొదట్నుంచి అభిమానులకు అనేక సందేహాలు ఉన్నాయి. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించి రన్​టైమ్ ఫైనల్ అయ్యింది. ఈ వివరాలను మేకర్స్ సోషల్ మీడియాలో అధికారికంగా షేర్ చేసుకున్నారు.

బాహుబలి ది ఎపిక్ తాజాగా సెన్సార్ పనులు పూర్తి చేసుకుంది. ఈ సినిమాకు U/A సర్టిఫికేట్ లభించింది. అలాగే రెండు పార్ట్​లు కలిపి ఫైనల్ రన్​టైమ్ లాక్ చేశారు. ది ఎపిక్ 3 గంటల 44 నిమిషాలు ఉండనుంది. అంటే ఇటీవల కాలంలో తెలుగులోనే కాదు భారత్​లోనే లాంగెస్ట్ రన్​టైమ్ ఉన్న సినిమాగా ఇది నిలిచింది. దీంతో కొంతకాలంగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన రన్​టైమ్ పుకార్లకు ఫుల్ స్టాప్ పడింది.

ఏది తీసేశారు?
అయితే రెండు పార్ట్​లు ఒకే సినిమాగా తీసుకురానున్నరాని అనౌన్స్​మెంట్ రావడంతోనే రన్​టైమ్​పై చర్చ జరిగింది. రెండు పార్ట్​ల రన్ టైమ్ మొత్తం 5 గంటల 27 నిమిషాలు ఉంది. ఇందులో తొలి పార్ట్ 2 గంటల 38 నిమిషాలు, రెండో పార్ట్​ 2 గంటల 48 నిమిషాలు ఉంటుంది. ఇదే రన్ టైమ్​తో రీ రిలీజ్ చేస్తారని తొలుత ప్రచారం జరిగింది. కానీ ఇది చాలా లెంగ్తీ టైమ్ కావడంతో మేకర్స్ ఎడిటింగ్​పై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు.

అప్పుడు రిలీజ్ చేసిన సినిమాల నుంచి కొన్ని సీన్స్​ను ఇందులోంచి తొలగించారు. అలాగే అప్పుడు చూపించని పలు సీన్స్, డిలీట్ చేసిన సన్నివేశాలు కలిపేందుకు సన్నాహాలు చేశారు. ఇప్పుడు రీ రిలీజ్​లో కొన్ని సీన్స్ కట్ చేసి, కొత్త సన్నివేశాలు యాడ్ చేశారు. మరి ఏ సన్నివేశాలు తీసేశారు? కొత్తగా ఏం యాడ్ చేశారనేది మాత్రం థియేటర్లలో చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే!

కాగా 2015 జూలై 10న బాహుబలి ది బిగినింగ్ సినిమా రిలీజైంది. ఈ ఏడాదితో ఇది విడుదలై 10ఏళ్లు పూర్తైంది. అందుకే ఈ సినిమాను రీ రిలీజ్ చేస్తున్నారు. అయితే అన్ని సినిమాల్లాగా కాకుండా రీ రిలీజ్​లోనూ ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతి పంచేందుకు మేకర్స్ ప్రయత్నిస్తున్నారు. అందుకే రన్​టైమ్​లో మార్పులు జరిగాయి. ఇక అప్పట్లో ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీల మధ్య హద్దులు చెరిపేస్తూ దేశవ్యాప్తంగా ఆదరణ దక్కించుకుంది. ఈ సినిమా క్లైమాక్స్​లో సస్పెన్స్​తో రెండో పార్ట్​పై ప్రేక్షకులను ఎదురు చూసేలా చేశారు రాజమౌళి. కంక్లూజన్ పేరుతో 2017లో రిలీజైన బాహుబలి 2 వరల్డ్​వైడ్​గా రూ.1800 కోట్లు వసూల్ చేసి ఇండస్ట్రీ హిట్​గా నిలిచింది.

