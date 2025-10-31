'బాహుబలి: ది ఎపిక్' రివ్యూ- కొత్త సీన్తో థియేటర్లలో ఫ్యాన్స్కు గూస్బంప్స్
'బాహుబలి: ది ఎపిక్' రివ్యూ- ఒకే సినిమాగా రెండు భాగాలు
Bahubali The Epic Review : పదేళ్ల క్రితం అప్పటి మార్కెట్ లెక్కలకంటే రెట్టింపు వ్యయంతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన చిత్రం 'బాహుబలి: ది బిగినింగ్'. ఆ తర్వాత రెండేళ్లకు దాని కొనసాగింపుగా వచ్చిన 'బాహుబలి: ది కన్క్లూజన్' దేశవ్యాప్తంగా సంచలనాన్ని సృష్టించింది. "కట్టప్ప బాహుబలిని ఎందుకు చంపాడు?" అనే ఒక్క ప్రశ్నతో తొలి భాగం ఉత్కంఠను రేకెత్తిస్తే, ఆ ప్రశ్నకే సమాధానంగా రెండో భాగం రూపుదిద్దుకుంది.
కలలలో కనిపించే మహిష్మతి రాజ్యాన్ని తెరపై సజీవం చేసి చూపించిన అగ్రదర్శకుడు రాజమౌళి, ఆ విజువల్ మాయతో ప్రేక్షకులను మంత్ర ముగ్ధులను చేశారు. ఇప్పుడు ఆ రెండు భాగాల్నీ కలిపి ఒకే సినిమా రూపంలో 'బాహుబలి: ది ఎపిక్'గా తెరపైకి తీసుకొచ్చారు. అంటే ఒకే టికెట్తో రెండు సినిమాల అనుభూతి
మళ్లీ మహిష్మతి ప్రపంచంలోకి!
కథ అందరికీ తెలిసినా, ఈసారి ప్రేక్షకులు కథకంటే ఎక్కువగా మళ్లీ ఆ మహిష్మతి లోకాన్ని పెద్ద తెరపై చూడటానికే థియేటర్లకు వెళ్తున్నారు. రెండు భాగాలను కలిపి చూసినప్పుడు పాత్రలు, భావోద్వేగాలు కలిపి ఇచ్చే అనుభూతి కొత్తగా అనిపిస్తుంది. కథ తెలిసినవారికైనా తెలియనివారికైనా ఇది కొత్త సినిమానే అనిపిస్తుంది.
కొత్త సన్నివేశాలు పెద్దగా లేవు కొన్ని కొత్త డైలాగులు మాత్రమే జోడించారు. అయితే ఎడిటింగ్, విజువల్ ప్రెజెంటేషన్, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఇవన్నీ మరింత చక్కగా రీవర్క్ చేయబడ్డాయి. రాజమౌళి వాయిస్ ఓవర్తో 'శివుడు–అవంతిక' లవ్ ట్రాక్ను కొంత కుదించి చూపించారు. అలాగే యుద్ధ సన్నివేశాలకూ కాస్త చక్కదిద్దిన ఎడిటింగ్ చేసినట్టు తెలుస్తుంది. మొదటి భాగం ముగిసేలోపే "ఇంకా రెండేళ్లు ఎదురు చూడాల్సిన అవసరం లేదు" అనే భావనతో కథను నడిపించారు రాజమౌళి.
భావోద్వేగాల తుఫాన్గా ద్వితీయార్థం
'బాహుబలి: ది కన్క్లూజన్' భాగం ప్రారంభమైన తర్వాత సినిమా పూర్తిగా భావోద్వేగాల పూటిగా మారుతుంది. ప్రతి ఎపిసోడ్ ఒక హైలైట్గా నిలుస్తుంది. తొంభై నిమిషాలకు పైగా సన్నివేశాలను తీసేసినా సినిమా ప్రభావం ఏమాత్రం తగ్గలేదు. సంగీతం, విజువల్స్ మధ్య ఏ చిన్న గ్యాప్ రాకుండా ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారని స్పష్టంగా తెలుస్తుంది.
కొత్త సీన్
ఇందులో జక్కన్న ఒక కొత్త సీన్ యాడ్ చేశారు. శివుడి క్యారెక్టర్ మాహిష్మతి సామ్యాజ్యంలోకి ఎంటరయ్యే సన్నివేశాన్ని మునుపటికంటే డిఫరెంట్గా చూపించారు. ఈ సీన్కు థియేటర్లలో విజిల్స్ పడుతున్నాయి. గూస్బంప్స్ వస్తున్నాయంటూ నెటిజన్లు సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు షేర్ చేస్తున్నారు.
నటనలో మహోన్నతత
చాలా రోజుల తర్వాత పెద్ద తెరపై ప్రభాస్ రాయల్ లుక్లో కనిపించడం అభిమానులకు పండగే. ఆ డైనమిక్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ను మళ్లీ చూడాలనే కోరికను రెట్టింపు చేసింది ఈ ఎడిట్. భల్లాలదేవుడిగా రానా దగ్గాబాటి మరోసారి అద్భుతంగా మెప్పించాడు. కట్టప్పగా సత్యరాజ్, శివగామిగా రమ్యకృష్ణ, దేవసేనగా అనుష్క, అవంతికగా తమన్నా ప్రతి పాత్ర కూడా మళ్లీ కొత్తగా కనిపించేలా మాయ చేశారు.
సాంకేతికంగా మరింత మెరుగ్గా
కీరవాణి సమకూర్చిన సంగీతం ఈసారి కొత్త హంగులతో మరింత గ్రాండ్గా వినిపించింది. నేపథ్య సంగీతం సినిమాలో ప్రాణం పోసింది. విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, యాక్షన్ కొరియోగ్రఫీ, ఎడిటింగ్ అన్నీ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఉన్నాయి.
కొత్త ట్రెండ్కు శ్రీకారం
భారతదేశంలో పాన్–ఇండియా ట్రెండ్కి శ్రీకారం చుట్టిన 'బాహుబలి' ఇప్పుడు మరో కొత్త పంథాను ప్రారంభించింది రెండు భాగాలను కలిపి ఒకే సినిమాగా చూపించడం. ఈ ప్రయోగం విజయవంతమైతే, భవిష్యత్తులో మరెన్నో సినిమాలు ఈ దారిలో సాగవచ్చు.
ఇదే కాదు, 'బాహుబలి: ది ఎపిక్' చివర్లో ఒక ప్రత్యేక సర్ప్రైజ్ ఉంది త్వరలో రానున్న యానిమేషన్ చిత్రం 'బాహుబలి: ది ఎటర్నల్ వార్' టీజర్ను కూడా ఇందులో ప్రదర్శించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా యానిమేషన్ సినిమాల హవా నడుస్తున్న తరుణంలో ఈ కొత్త ప్రయత్నం ఎంత సంచలనం సృష్టిస్తుందో చూడాలి.
