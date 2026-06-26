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'బాహుబలి 3' కన్ఫర్మ్- ప్రభాస్ బిగ్ అనౌన్స్​మెంట్

'బాహుబలి 3'పై బిగ్​ అనౌన్స్​మెంట్- మూడో భాగం రానుందని వెల్లడించిన ప్రభాస్‌, రానా, అనుష్క

Baahubali 3 Officially Announced
Baahubali 3 Officially Announced (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 26, 2026 at 9:25 AM IST

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Baahubali 3 Officially Announced : రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్, అనుష్క, రానా, రమ్యకృష్ణ కీలక పాత్రల్లో దర్శకధీరుడు ఎస్. ఎస్. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన విజువల్ వండర్ బాహుబలి. రెండు భాగాలుగా వచ్చిన ఆ మూవీ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సత్తా చాటింది. తాజాగా 'బాహుబలి ది టార్చ్ బేరర్' గా నెట్​ఫ్లిక్స్ వేదికగా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. అయితే దీని స్ట్రీమింగ్​కు కంటే ముందు నెట్​ఫ్లిక్స్ ఓ వీడియోను రిలీజ్ చేసింది. అందులో బాహుబలి ఫ్యాన్స్​కు సర్​ఫ్రైజ్ ఇస్తూ బాహుబలి 3 ఉంటుందని ప్రభాస్ అధికారికంగా వెల్లడించారు. ఇప్పుడు ఆ వీడియో సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది. 'ప్రపంచం ఈ ప్రకటనకు సిద్ధంగా లేదు. మీ అందరికోసం బాహుబలి మూడో భాగం రానుంది' అని ప్రభాస్‌, రానా, అనుష్క వెల్లడించారు.

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