'బాహుబలి 3' కన్ఫర్మ్- ప్రభాస్ బిగ్ అనౌన్స్మెంట్
'బాహుబలి 3'పై బిగ్ అనౌన్స్మెంట్- మూడో భాగం రానుందని వెల్లడించిన ప్రభాస్, రానా, అనుష్క
Published : June 26, 2026 at 9:25 AM IST
Baahubali 3 Officially Announced : రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్, అనుష్క, రానా, రమ్యకృష్ణ కీలక పాత్రల్లో దర్శకధీరుడు ఎస్. ఎస్. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన విజువల్ వండర్ బాహుబలి. రెండు భాగాలుగా వచ్చిన ఆ మూవీ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సత్తా చాటింది. తాజాగా 'బాహుబలి ది టార్చ్ బేరర్' గా నెట్ఫ్లిక్స్ వేదికగా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. అయితే దీని స్ట్రీమింగ్కు కంటే ముందు నెట్ఫ్లిక్స్ ఓ వీడియోను రిలీజ్ చేసింది. అందులో బాహుబలి ఫ్యాన్స్కు సర్ఫ్రైజ్ ఇస్తూ బాహుబలి 3 ఉంటుందని ప్రభాస్ అధికారికంగా వెల్లడించారు. ఇప్పుడు ఆ వీడియో సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది. 'ప్రపంచం ఈ ప్రకటనకు సిద్ధంగా లేదు. మీ అందరికోసం బాహుబలి మూడో భాగం రానుంది' అని ప్రభాస్, రానా, అనుష్క వెల్లడించారు.
Bahubali 3 is Official now 🥳🥳🥳🥳 confirmed by Prabhas anna, Rana and Sweety #Prabhas #Bahubali3 pic.twitter.com/wo0qW6JCyF— 🍿 (@Mithabhashi__) June 25, 2026