'రాజాసాబ్'​​లో ఆ లుక్ మిస్సింగ్- మేకర్స్​ డెసిషన్​తో ఫ్యాన్స్ డిసప్పాయింట్

థియేటర్లలో ది రాజాసాబ్ సందడి- వరల్డ్​వైడ్​గా శుక్రవారం ఉదయం గ్రాండ్​గా రిలీజ్- ఆ నిర్ణయంతో ఫ్యాన్స్​ అసంతృప్తి!

The Raja saab Movie Public Talk
The Raja saab Movie Public Talk (movie poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 9, 2026 at 6:18 PM IST

3 Min Read
Prabhas Looks Rajasaab Movie : 'ది రాజాసాబ్' సినిమాతో బాక్సాఫీస్ వద్ద రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ సందడి మొదలైంది. గురువారం రాత్రి ప్రీమియర్లతో థియేటర్లలో ప్రభాస్ ప్రేక్షకులకులను అలరిస్తున్నారు. ఇక శుక్రవారం ఉదయం వరల్డ్​వైడ్​గా గ్రాండ్​గా సినిమా రిలీజైంది. దీంతో డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్ అంతా థియేటర్లలో రాజాసాబ్ వైబ్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. అయితే సినిమా చూసిన కొంతమంది అభిమానులు మాత్రం నిరాశ వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే?

డైరెక్టర్ మారుతి ఈ సినిమాను హర్రర్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ జాన్రాలో తెరకెక్కించారు. ప్రభాస్ కెరీర్​లో ఇలాంటి పాత్రలో కనిపించడం ఇదే తొలిసారి కావడంతో ఫ్యాన్స్​లో ఆసక్తి ఏర్పడింది. దానికి తగ్గట్లే రిలీజ్​కు ముందు విడుదల చేసిన గ్లింప్స్, ట్రైలర్స్​లో ప్రభాస్ లుక్స్ అంచనాలు పెంచేశాయి. ముఖ్యంగా ప్రభాస్ ఓల్డ్ మ్యాన్ గెటప్ మాత్రం పీక్స్​లో ఉంది. ఈ లుక్​ను థియేటర్లలో ఎంజాయ్ చేయాలని ఫ్యాన్స్ ఉత్సాహంగా సినిమాకు వెళ్లారు.

అయితే ప్రమోషన్స్ టైమ్​లో మేకర్స్​ చూపించిన ప్రభాస్ ఓల్డ్ మ్యాన్ లుక్ థియేట్రికల్​ రన్​లో మాత్రం లేదట. ఫైనల్ రన్​లో అది ఎడిట్ చేశారట. ఈ లుక్ రెండో పార్ట్​లో ఉంటుందని అంటున్నారు. దీంతో సినిమాలో ఆ ఓల్డ్ మ్యాన్​ లుక్ కీలకంగా ఉంటుందని, అదే హైలైట్ అవుతుందని భావించి థియేటర్​కు వెళ్లిన అభిమానులు తీవ్రంగా నిరాశ చెందుతున్నారు. నిజానికి సినిమాకు భారీ హైప్​ రావటానికి ఏదైనా అవకాశం ఉందంటే అది కచ్చితంగా ఈ ఓల్డ్​ మ్యాన్​ లుక్స్​ అనే చెప్పొచ్చు. దీనికి సంబంధించిన పోస్టర్లు మాత్రం సోషల్ మీడియాను షేక్ చేశాయి.

అప్పుడు చెప్పింది దీని గురించేనా?
అయితే రాజాసాబ్ ప్రమోషన్స్​ సందర్భంగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో నిర్మాత విశ్వప్రసాద్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. సంక్రాంతి టైమ్​లో ఈ సినిమాకు 5 నిమిషాలు ఎక్స్​ట్రా సీన్స్ యాడ్ చేస్తామని అన్నారు. మరి ఆ 5 నిమిషాల పుటేజ్​లోనే ప్రభాస్ ఓల్డ్ మ్యాన్ లుక్ ఉంటుందా? లేదా అది వేరే సన్నివేశమా? అనేది తెలియాల్సి ఉంది. ఏదేమైనా మేకర్స్ ఆ లుక్ సినిమాలో ఉంచకపోవడంతో ఆడియెన్స్ మాత్రం అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో హాట్​టాపిక్​గా మారింది.

ఓల్డ్​ మ్యాన్​ గెటప్​ మిస్
అయితే ఈ సినిమా ఫస్ట్​ టీజర్​లో ప్రభాస్ ఓల్డ్​ మ్యాన్​ లుక్​ అందరిని ఆకట్టుకుంది. నల్లటి దుస్తులు ధరించిన ప్రభాస్ లుక్స్​ ఇందులో భయం పుట్టించేలా ఉన్నాయి. తెల్లబారిన జట్టుతో నోటిలో సిగార్​తో ప్రభాస్ కాలుపై కాలేసుకుని డార్లింగ్ కుర్చిలో రాయల్​గా కూర్చొని ఉన్న లుక్ ఇంటర్నెట్​ను షేక్ చేసింది. ఇంత రాయల్​గా ఉన్న ఈ లుక్​ థియేటర్లోకి వెళ్లేసరికి లేకపోవడం అందరిని తీవ్ర నిరాశకు గురిచేసింది. ఈ లుక్​తోపాటు ట్రైలర్లలో ఉన్న కొన్ని షాట్స్​ సినిమాలో చూపించలేదని ఫ్యాన్స్​ నిరాశ చెందారు.

అసలు కథేంటీ
దేవనగర సంస్థానానికి ఒకప్పుడు జమీందారు గంగాదేవి (జరీనా వాహబ్‌). ఆ జమీందారు వైభవాన్ని వదిలేసి మనవడు రాజు అలియాస్ రాజాసాబ్‌ (ప్రభాస్‌)తో కలిసి సాధారణ జీవితం గడుపుతుంది. అయితే వయసు పెరుగుతున్న కొద్ది గంగమ్మ మతిమరుపు సమస్యతో బాధపడుతుంది. ఆమె చాలా విషయాలు మర్చిపోయినా, తన భర్త కనకరాజు (సంజయ్‌ దత్‌)ను మాత్రం మరిచిపోదు. తరచూ కలలో కనిపిస్తున్న తన భర్తను వెతికి తీసుకురావాలని రాజాసాబ్‌ను కోరుతుంది. కానీ ఇక్కడ ట్విస్ట్​ ఏంటంటే మార్మిక విద్యల్లో నిపుణుడైన కనకరాజే నానమ్మ, మనవడిని నర్సాపూర్‌ అడవిలోని రాజమహల్‌కు రప్పిస్తాడు. ఆ మహల్​లో జరిగే సంఘటనలు రాజాసాబ్‌ జీవితాన్ని పూర్తిగా మార్చేస్తాయి. కనకరాజే వీరిద్దరినీ చంపేయాలనుకుంటాడు. ఇంకా కనకరాజు గతం, అతని లక్ష్యం, రాజాసాబ్​ అతడిని ఎదుర్కొవడం చుట్టే కథంతా తిరుగుతుంది.

