'15ఏళ్ల ఏజ్​లో మేం గల్లీ క్రికెట్ కూడా సరిగ్గా ఆడలేదు'- వైభవ్​పై అమితాబ్ ప్రశంసలు

వైభవ్ సూర్యవంశీ ఆటపై సోషల్​ మీడియాలో ప్రశంసల జల్లు- ఎన్నో రికార్డులను బద్దలు కొట్టిన చిచ్చరపిడుగు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 30, 2026 at 10:00 AM IST

Amitabh Bachchan Commets On Vaibhav : ఐపీఎల్ ద్వారా వెలుగులోకి వచ్చిన అత్యంత సంచలనాత్మక క్రికెటర్లలో వైభవ్ సూర్యవంశీ ఒకడు. కేవలం 15 ఏళ్ల వయసులోనే అతను ఆటలో చూపిస్తున్న దూకుడు అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. వైభవ్ ఆటపై సోషల్​ మీడియాలో ప్రశంసల జల్లు కురుస్తుండగా, బాలీవుడ్ దిగ్గజం అమితాబ్ బచ్చన్ కూడా తన అభిమానాన్ని వ్యక్తం చేశారు. గుజరాత్ టైటాన్స్‌తో జరిగిన క్వాలిఫయర్-2 అనంతరం ఆయన సోషల్ మీడియా వేదిక ఎక్స్‌లో స్పందించారు.

బౌలర్లపై విరుచుకుపడుతూ
బిహార్‌కు చెందిన ఈ యువ ఆటగాడు, రాజస్థాన్ రాయల్స్ తరఫున ఆడుతూ తన తొలి ఐపీఎల్ సీజన్‌లోనే ఎన్నో రికార్డులను బద్దలు కొట్టాడు. అతను క్రీజులోకి వచ్చిన ప్రతిసారి ప్రత్యర్థి బౌలర్లపై విరుచుకుపడుతూ ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్నాడు. "సూర్యవంశీ నిజంగా ఒక అద్భుతం. 15 ఏళ్ల వయసులో మేము గోలీలు, గల్లీ క్రికెట్ కూడా సరిగా ఆడలేకపోయేవాళ్లం" అంటూ బిగ్​బీ వ్యాఖ్యానించారు. వైభవ్​ భారత స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా, ఆస్ట్రేలియా ఫాస్ట్ బౌలర్ మిచెల్ స్టార్క్ వంటి ప్రపంచ స్థాయి బౌలర్లను ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటూ అసాధారణ విజయాలు సాధిస్తున్నాడు.

