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సైనిక కమాండర్ 'లచిత్ బోర్ఫుకాన్' బయోపిక్​కు అస్సాం ప్లాన్-​ ఆదిత్య ధర్​తో సీఎం హిమంత చర్చలు

తెరపైకి అహోం బోర్ఫుకాన్ బయోపిక్! - డైరెక్ట్ చేయాల్సిందిగా ధురంధర్ డైరెక్టర్​ ఆదిత్యధర్​తో అస్సాం ప్రభుత్వం చర్చలు

Assam Govt Talks Aditya Dhar
Assam Govt Talks Aditya Dhar (Source: ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 18, 2026 at 3:11 PM IST

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Assam Govt Talks Aditya Dhar For Biopic : 'ధురంధర్' చిత్రాల భారీ విజయంతో డైరెక్టర్ ఆదిత్య ధర్​కు దేశవ్యాప్తంగా మరింత క్రేజ్ వచ్చింది. ఈ సినిమా కంటే ముందు ఆయన తెరకెక్కించిన 'ఉరి ది సర్జికల్ స్ట్రైక్', 'ఆర్టికల్ 370' సినిమాలు కూడా మంచి విజయం సాధించినప్పటికీ 'ధురంధర్' ఆయనను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లిందనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. అయితే ధురంధర్ లాంటి భారీ హిట్ తర్వాత ఆధిత్య ఎలాంటి సినిమా తీస్తారని ఆడియెన్స్ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఓ వార్త నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతోంది. అస్సాం పోరాట యోధుడు 'అహోం సైనిక కమాండర్ లచిత్ బోర్ఫుకాన్'​ జీవిత చరిత్ర ఆధారంగా సినిమా తీయనున్నారని జోరుగా ప్రచారం నడుస్తోంది. మరి ఇందులో అసలు నిజమెంతంటే?

ఆదిత్య ధర్ తదుపరి చిత్రంగా అహోం సైనిక కమాండర్ లచిత్ బోర్ఫుకాన్ బయోగ్రఫీని చేయనున్నారని సోషల్ మీడియాలో వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. దీనిపై అస్సాం సీఎం హిమంత బిశ్వశర్మ కూడా స్పందించడంతో ఇది ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ఆదిత్య ధర్​ను తాను స్వయంగా సంప్రదించి ఈ​ బయోపిక్ సినిమా తీయాలని కోరినట్లు సీఎం ఓ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు. దీంతో ఆదిత్య ధర్ నెక్ట్స్ ప్రాజెక్టుగా ఈ బయోపిక్​నే పట్టాలెక్కిస్తారని సోషల్ మీడియా వేదికగా పెద్ద చర్చ నడుస్తోంది. అయితే దీనిపై అఫీషియల్​గా ఎలాంటి ప్రకటన వెలువడలేదు. అంతేకాకుండా ఈ విషయంపై అస్సాం ప్రభుత్వం ఆదిత్య ధర్​తో ఇంకా చర్చలు జరుపుతున్నట్లు టాక్ నడుస్తోంది. అందుకే దీనిపై అధికారిక ప్రకటన వెలువడేంత వరకు వేచి ఉండాల్సి ఉంది.

ఎవరీ లచిత్ బోర్ఫుకాన్?
అహోం సైనిక కమాండర్ లచిత్ బోర్ఫుకాన్ భారతదేశ గొప్ప యోధులలో ఒకరు. ఆయన 1671లో జరిగిన ప్రసిద్ధ సారాయిఘాట్ యుద్ధంలో మెుఘల్ సైన్యంపై జరిపిన దాడుల్లో అహోం దళాలకు నాయకత్వం వహించారు. ఆయన నాయకత్వంలో ఈ యుద్ధంలో అహోం దళాలు చరిత్రాత్మక విజయం సాధించింది. అందుకే ఆయన జీవితాన్ని సినిమాగా తీసి, ఇప్పటి తరానికి ఆయన వీరత్వం గురించి తెలిసేలా చెప్పాలని అస్సాం ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆదిత్య ధర్​ను ప్రభుత్వం సంప్రదించిందని టాక్ రావడం ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తుంది.

ఇండస్ట్రీ హిట్
గతేడాది నవంబర్​లో రిలీజైన 'ధురంధర్ పార్ట్ 1' చిత్రం భారీ విజయం అందుకుంది. ఈ సినిమా రూ.1000 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించింది. ఇక ఈ ఏడాది మార్చిలో ధురంధర్ 1కు కొనసాగింపుగా సీక్వెల్​ తీసుకొచ్చారు. ఈ సినిమా కూడా పెద్ద హిట్ట్ అయ్యింది. దీంతో ఈ రెండు సినిమాలు కలిపి రూ.3000 కోట్లకుపైగా వసూళ్లు అందుకుంది. అలా ధురంధర్ ఫ్రాంచైజీతో డైరెక్టర్ ఆదిత్య ధర్ బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ రికార్డులను తిరగరాశారు. అప్పటి వరకూ బాలీవుడ్​లో ఇండస్ట్రీ హిట్​లుగా నిలిచిన సినిమాలన్నింటినీ ఈ చిత్రం వెనక్కి నెట్టి నంబర్ వన్​గా నిలిచింది.

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