రూ.4వేల కోట్ల 'రామాయణం'- అసోం కళాకారులకు ఏంటి సంబంధం?
Ramayana Assam Artisans : 'రామాయణం'లో తెరపై కొన్ని చిన్న చిన్న విషయాల కోసం సినిమా టీమ్ ముంబయి నుంచి అస్సాంలోని బర్పేటా వరకు వెళ్లింది. అక్కడ బాంబూతో వస్తువులు తయారు చేయుంచుకున్నారు.
Published : November 10, 2026 at 10:28 AM IST
రూ.4 వేల కోట్ల స్థాయిలో తెరకెక్కిన 'రామాయణం' కోసం దేశంలోని వేర్వేరు ప్రాంతాల నుంచి టెక్నీషియన్లు, కళాకారులను తీసుకున్నారు. అందులో అసోంలోని బర్పేటాకు చెందిన కొందరికి వచ్చిన అవకాశం మాత్రం చాలా స్పెషల్. అసలు సినిమా ఏదో కూడా వాళ్లకు మొదట చెప్పలేదట. కొన్ని డిజైన్లు, కొలతలు ఇచ్చి వాటిని తయారు చేయమని మాత్రమే చెప్పారు. నెలలు గడిచిన తర్వాత కూడా ప్రాజెక్ట్ పేరు బయటపెట్టలేదు. చివరకు సినిమా రిలీజ్ అయ్యాకే తాము తయారు చేసినవి ఏ పాత్రలకు ఉపయోగించారో పూర్తిగా తెలిసిందని జైనల్ అబ్దిన్ చెప్పారు.
రామ్, లక్ష్మణుల కవచం కోసం
అసలు విషయం ఏంటంటే, రణబీర్ కపూర్ పోషించిన రామ్, రవి దూబే చేసిన లక్ష్మణుడి కవచాలకు అవసరమైన కొన్ని భాగాలను బర్పేటా కళాకారులు తయారు చేశారు. సినిమా మటీమ్కు నార్మల్ మెటల్ కవచంలా కాకుండా వేరే లుక్ కావాలట. మొదట ముంబయిలో కేన్తో వస్తువులు తయారు చేసే వారిని సంప్రదించారు. కానీ మనిషి శరీరానికి సరిపోయేలా ఇలాంటి కవచం తయారు చేయడం కుదరకపోవడంతో అసోం కళాకారుల దగ్గరకు వెళ్లారు.
జైనల్ అబ్దిన్ టీమ్కు అవకాశం
కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ అజయ్ కుమార్ టీమ్ బర్పేటాకు వెళ్లి జైనల్ అబ్దిన్ను సంప్రదించింది. ముందుగా కొన్ని డిజైన్లు, కొలతలు చూపించి నమూనా తయారు చేయమన్నారు. జైనల్కు కేన్, బాంబూతో వస్తువులు తయారు చేయడంలో దాదాపు 30 నుంచి 35 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ఆయనతో పాటు స్థానికంగా మరో 15 మంది కళాకారులు కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్లో చేరారు. ఛాతీ, భుజాలు, పొట్ట భాగాలకు సరిపోయేలా విడివిడిగా నమూనాలు తయారు చేశారు. మొదట పూర్తిగా కేన్తోనే కవచం తయారు చేశారు. కానీ దాన్ని వేసుకుని కదలాల్సి రావడంతో అది గట్టిగా అనిపించిందట. యాక్షన్ సీన్లలో నటులకు ఇబ్బంది రాకుండా కొంచెం ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండాలని సినిమా టీమ్ చెప్పింది. తర్వాత రబ్బర్ మెటీరియల్ పంపించారు. పూర్తిగా రబ్బర్తో నేయడం సాధ్యం కాకపోవడంతో కేన్, రబ్బర్ రెండింటినీ కలిపి కొత్త నమూనా చేశారు. అది సెట్ కావడంతో తర్వాతి వాటిని కూడా అదే పద్ధతిలో తయారు చేశారు.
మూడున్నరేళ్లు 30 నుంచి 35 పీసులు
ఈ తయారీ ఒకేసారి మూడున్నరేళ్లు నిరంతరం సాగలేదు. షూటింగ్కు ఎప్పుడు అవసరం వస్తే అప్పుడు ఆర్డర్ వచ్చేదట. కొన్ని నెలలు ఎలాంటి సమాచారం ఉండేది కాదు. ఒక్కసారిగా ఎనిమిది, పది పీసులు కావాలని చెప్పిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయని జైనల్ గుర్తు చేసుకున్నారు. అలా మొత్తం 30 నుంచి 35 వరకు వేర్వేరు కవచాలు, సంబంధిత భాగాలు తయారు చేశారు. కొన్ని ఆర్డర్లు చాలా త్వరగా కావడంతో 18 నుంచి 20 రోజుల్లోనే పూర్తి చేయాల్సి వచ్చిందట. బర్పేటాలో కేన్, రబ్బర్తో బేసిక్ రూపం సిద్ధమైన తర్వాత వాటిని ముంబయికి పంపేవారు. అక్కడ కాస్ట్యూమ్ టీమ్ లోపల ప్యాడింగ్, బయట జ్యూట్, చెక్క బీడ్స్ వంటి అలంకరణలు జత చేసేది. నటులు వేసుకున్నప్పుడు బరువు ఎక్కువగా ఉండకూడదు, యాక్షన్ సమయంలో గాయాలు కాకూడదు అన్న విషయాలను కూడా చూసుకున్నారు. కొన్ని సందర్భాల్లో షూటింగ్కు టైమ్ తక్కువగా ఉండటంతో బర్పేటా నుంచి గువాహటి ఎయిర్పోర్ట్కు తీసుకెళ్లి నేరుగా ప్రొడక్షన్ టీమ్కు అందించేవారట.
ఏ సినిమా కోసం అన్నది చెప్పలేదట
ఇంత కాలం ఈ ప్రాజెక్ట్తో ఉన్నా 'రామాయణం' కోసమే తయారు చేస్తున్నారని కళాకారులకు చెప్పలేదని జైనల్ చెప్పారు. ఒక భారీ సినిమా కోసం అని మాత్రమే సమాచారం ఇచ్చారట. డిజైన్లు బయటకు వెళ్లకూడదనే కారణంతో చాలా విషయాలు రహస్యంగా ఉంచినట్లు తెలిపారు. సినిమా విడుదలైన తర్వాతే రణబీర్ కపూర్, రవి దూబే వేసుకున్న కవచాల్లో తమ చేతితో తయారైన భాగాలు ఉన్నాయని తెలిసిందట. జైనల్ అబ్దిన్కు సినిమా రంగంలో ఇదే మొదటి పెద్ద అవకాశం. ఇంతకుముందు కేన్, బాంబూతో సంప్రదాయ వస్తువులు, ఇంటి అలంకరణ సామగ్రి తయారు చేసిన ఆయన టీమ్ ఇప్పుడు 'రామాయణం'లో భాగమైంది. గ్రామంలో తరతరాలుగా వస్తున్న కేన్ కళను సినిమా అవసరానికి తగ్గట్టు మార్చి ఉపయోగించడం వాళ్లకు కొత్త అనుభూతిని ఇచ్చింది.
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