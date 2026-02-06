ETV Bharat / entertainment

'సినిమా మార్కెటింగ్​లో రాజమౌళి మాస్టర్​ క్లాస్- మూడింతలు ఎక్కువకు ఎలా అమ్మాలో ఆయన దగ్గరే నేర్చుకున్నా'- బాలీవుడ్ డైరెక్టర్

దర్శకధీరుడు రాజమౌళిపై బాలీవుడ్ సెలబ్రిటీ ఆశిశ్ కామెంట్స్- అంతపెద్ద డైరెక్టర్​కు ప్రమోషన్స్​ అవసరమా అంటూ వ్యాఖ్య​లు!

Ashish Chanchlani On SS Rajamouli
Ashish Chanchlani On SS Rajamouli (Rajamouli 'x' Video)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 6, 2026 at 5:37 PM IST

3 Min Read
Ashish Chanchlani On SS Rajamouli: ​ఎస్​ఎస్​ రాజమౌళి అంటే సినీ ప్రపంచంలో ఓ ఫేమస్ డైరెక్టర్ అని వరల్డ్​వైడ్​గా తెలుసు. ఎందుకంటే ఆయన సృష్టించే అద్భతమైన సినిమా విజువల్స్​ అందరినీ ఆకట్టుకునేలా ఉంటాయి. అయితే ఈ దిగ్గజ దర్శకుడికి సినిమాలను అదిరిపోయేలా తీయడంతో పాటు ఆ మూవీస్​ను ఎలా ప్రచారం చేయాలో కూడా బాగా తెలుసునని యూట్యూబర్ ఆశిశ్​ చంచలానీ అన్నారు. అలాగే సినిమాను ఏ విధంగా ప్రచారం చేయాలనే మెళకువలను ఆ దర్శకుడి నుంచే తాను నేర్చుకున్నట్లు చెప్పారు. ఇటీవల ఆయన పాల్గొన్న ఓ పాడ్​కాస్ట్​లో ఈ విషయాలను షేర్ చేసుకున్నారు. ఈ ఇంటర్వ్యూలో జక్కన్న గురించి ఇంకా చాలా విషయాలు షేర్ చేసుకున్నారు.

గ్లోబ్​ట్రోటర్​ ఈవెంట్​తో నేర్చుకున్న: ఆశిశ్​ చంచలానీ
డైరెక్టర్ ఆశీశ్ తాను లేటెస్ట్​గా తెరకెక్కించిన 'ఏకాకీ' వెబ్​సిరీస్​ ప్రమోషన్స్​లో భాగంగా ఓ పాడ్​కాస్ట్​లో పాల్గొన్నారు. ఈ పాడ్​కాస్ట్​లో వెబ్​సిరీస్ ఏకాకీ​ గురించి చెప్పారు. దాంట్లో తొలి​ నాలుగు​ చాప్టర్లు​ తన పాత​ సబ్స్​క్రైబర్ల​​ దృష్టిని ఆకర్షించేలా ఉంటాయన్నారు. అందుకోసం ఆ చాప్టర్స్​ను మరింత ఫన్నీగా క్రియేట్​ చేశామన్నారు. కానీ లాస్ట్​ చాప్టర్​ మాత్రం డిఫెరెంట్​గా ఉంటుందని తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలోనే 'బహుబలి' దర్శకుడు రాజమౌళి గురించి మాట్లాడారు. సినిమాను మూడు రెట్లు ఎక్కువగా ఎలా ప్రచారం చేయాలనే విషయాన్ని జక్కన్న నుంచే నేర్చుకున్నాని తెలిపారు.

"దయచేసి లాస్ట్​ చాప్టర్​ వరకు ఆగండి. ఇది కేవలం ఆరంభం మాత్రమే. నాకు నా ఓల్డ్​ సబ్స్​క్రైబర్స్​ నుంచి అటెన్షన్​ కావాలి. మీరు ఈ వెబ్​సిరీస్​ను కూడా వేరే సిరీస్​ను పోలి​ ఉందనుకుంటే ఇకపై అలాంటివి చేయాను. భారీ ప్రాజెక్ట్​ను రూపొందించి, దానిని మూడింతలు ఎక్కువకు బిజినెస్ చేయాలి. ఇది నేను రాజమౌళి నుంచి నేర్చుకున్నా" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

రాజమౌళికి ప్రమోషన్స్​ అవసరమా?
ఈ క్రమంలోనే ఆయన ​ గ్లోబ్​ ట్రోటర్​ ఈవెంట్​ గురించి మాట్లాడారు. ఆ ఈవెంట్లో చూపించిన వీడియో గ్లింప్స్​లో చిన్న ఫుటేజ్​ కూడా సినిమాలో లేదని, అయినప్పటికీ దానిని గ్రాండ్​గా తీర్చిదిద్దారని అన్నారు. అలాగే ఆయన ప్రతి సినిమా ప్రమోషన్స్​లో పాల్గొంటారనే దానిపై కూడా మాట్లాడారు. "అసలు రాజమౌళికి సినిమా ప్రమోషన్లు చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది? నిజానికి అందరూ ఇలానే ఆలోచిస్తారు. అయినప్పటికీ ఆయన వారణాసి సినిమా కోసం హైదరాబాద్​లో బిగ్ ఈవెంట్​ను నిర్వహించారు. ఆ సినిమాలో అది ఫస్ట్​ లుక్​ మాత్రమే. దానిని పెద్ద ఈవెంట్​గా ఏర్పాటు చేశారు. అదీకాక ఆ గ్లింప్స్​లో ఉన్న సింగిల్​ ఫుటేజ్ కూడా సినిమాలో లేదు. అయినా దానిని గ్రాండ్​గా క్రియేట్​ చేశారు" అని తెలిపారు.

వీఎఫ్​ఎక్స్​ ఆర్టిస్టులతో గ్లింప్స్​
అలాగే అతను మరో విషయాన్ని కూడా షేర్ చేసుకున్నారు. ఆ దర్శకుడు అంత పెద్ద ఈవెంట్​ను నిర్వహించి, మంచి సినిమా గ్లింప్స్​ను విడుదల చేస్తే​ కొంతమంది దానిని ఏఐ ద్వారా సృష్టించారని అన్నారు. కానీ దానిని వీఎఫ్​ఎక్స్​ ఆర్టిస్టులతో క్రియేట్​ చేయించారని తెలిపారు. ఆ మూవీ టీమ్​ పెద్ద ఎల్​ఈడీ స్క్రీన్​ను తయారు చేసి, ఆ షోను నిర్వహించారని అది ఎంతో స్ఫూర్తినిచ్చిందని అన్నారు. ఆర్​ఆర్​ఆర్​ వంటి సినిమాతో ఆస్కార్ స్టేజ్​ దాకా వెళ్లిన వ్యక్తే ప్రమోషన్స్​ చేస్తుంటే, ఆయన ముందు తను చాలా తక్కువేనని పేర్కొన్నారు. ప్రమోషన్స్ చేసేందుకు అనేక మార్గాలున్నాయని, సినిమా రివీల్ చేయకుండా దాని గురించి మాట్లాడం ఉత్తమమైన ప్రమోషన్ అని అన్నారు. ప్రేక్షకులను సినిమా గురించి చెప్పాలే కానీ రివీల్ చేయొద్దని, ఆ సస్పెన్స్​ను చివరిదాకా ఉంచాలి అని తెలిపారు.

ఇక రాజమౌళి వారణాసితో ప్రస్తుతం బిజీగా ఉన్నారు. ఇందులో మహేశ్​ బాబు- ప్రియాంకా చోప్రా లీడ్ రోల్స్​లో నటిస్తున్నారు. అలాగే పృథ్వీరాజ్​ సుకుమారన్ ​కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. కాగా ఈ సినిమా వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్​ 7 న విడుదల కానుంది.

