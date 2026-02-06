'సినిమా మార్కెటింగ్లో రాజమౌళి మాస్టర్ క్లాస్- మూడింతలు ఎక్కువకు ఎలా అమ్మాలో ఆయన దగ్గరే నేర్చుకున్నా'- బాలీవుడ్ డైరెక్టర్
దర్శకధీరుడు రాజమౌళిపై బాలీవుడ్ సెలబ్రిటీ ఆశిశ్ కామెంట్స్- అంతపెద్ద డైరెక్టర్కు ప్రమోషన్స్ అవసరమా అంటూ వ్యాఖ్యలు!
Published : February 6, 2026 at 5:37 PM IST
Ashish Chanchlani On SS Rajamouli: ఎస్ఎస్ రాజమౌళి అంటే సినీ ప్రపంచంలో ఓ ఫేమస్ డైరెక్టర్ అని వరల్డ్వైడ్గా తెలుసు. ఎందుకంటే ఆయన సృష్టించే అద్భతమైన సినిమా విజువల్స్ అందరినీ ఆకట్టుకునేలా ఉంటాయి. అయితే ఈ దిగ్గజ దర్శకుడికి సినిమాలను అదిరిపోయేలా తీయడంతో పాటు ఆ మూవీస్ను ఎలా ప్రచారం చేయాలో కూడా బాగా తెలుసునని యూట్యూబర్ ఆశిశ్ చంచలానీ అన్నారు. అలాగే సినిమాను ఏ విధంగా ప్రచారం చేయాలనే మెళకువలను ఆ దర్శకుడి నుంచే తాను నేర్చుకున్నట్లు చెప్పారు. ఇటీవల ఆయన పాల్గొన్న ఓ పాడ్కాస్ట్లో ఈ విషయాలను షేర్ చేసుకున్నారు. ఈ ఇంటర్వ్యూలో జక్కన్న గురించి ఇంకా చాలా విషయాలు షేర్ చేసుకున్నారు.
గ్లోబ్ట్రోటర్ ఈవెంట్తో నేర్చుకున్న: ఆశిశ్ చంచలానీ
డైరెక్టర్ ఆశీశ్ తాను లేటెస్ట్గా తెరకెక్కించిన 'ఏకాకీ' వెబ్సిరీస్ ప్రమోషన్స్లో భాగంగా ఓ పాడ్కాస్ట్లో పాల్గొన్నారు. ఈ పాడ్కాస్ట్లో వెబ్సిరీస్ ఏకాకీ గురించి చెప్పారు. దాంట్లో తొలి నాలుగు చాప్టర్లు తన పాత సబ్స్క్రైబర్ల దృష్టిని ఆకర్షించేలా ఉంటాయన్నారు. అందుకోసం ఆ చాప్టర్స్ను మరింత ఫన్నీగా క్రియేట్ చేశామన్నారు. కానీ లాస్ట్ చాప్టర్ మాత్రం డిఫెరెంట్గా ఉంటుందని తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలోనే 'బహుబలి' దర్శకుడు రాజమౌళి గురించి మాట్లాడారు. సినిమాను మూడు రెట్లు ఎక్కువగా ఎలా ప్రచారం చేయాలనే విషయాన్ని జక్కన్న నుంచే నేర్చుకున్నాని తెలిపారు.
"దయచేసి లాస్ట్ చాప్టర్ వరకు ఆగండి. ఇది కేవలం ఆరంభం మాత్రమే. నాకు నా ఓల్డ్ సబ్స్క్రైబర్స్ నుంచి అటెన్షన్ కావాలి. మీరు ఈ వెబ్సిరీస్ను కూడా వేరే సిరీస్ను పోలి ఉందనుకుంటే ఇకపై అలాంటివి చేయాను. భారీ ప్రాజెక్ట్ను రూపొందించి, దానిని మూడింతలు ఎక్కువకు బిజినెస్ చేయాలి. ఇది నేను రాజమౌళి నుంచి నేర్చుకున్నా" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
రాజమౌళికి ప్రమోషన్స్ అవసరమా?
ఈ క్రమంలోనే ఆయన గ్లోబ్ ట్రోటర్ ఈవెంట్ గురించి మాట్లాడారు. ఆ ఈవెంట్లో చూపించిన వీడియో గ్లింప్స్లో చిన్న ఫుటేజ్ కూడా సినిమాలో లేదని, అయినప్పటికీ దానిని గ్రాండ్గా తీర్చిదిద్దారని అన్నారు. అలాగే ఆయన ప్రతి సినిమా ప్రమోషన్స్లో పాల్గొంటారనే దానిపై కూడా మాట్లాడారు. "అసలు రాజమౌళికి సినిమా ప్రమోషన్లు చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది? నిజానికి అందరూ ఇలానే ఆలోచిస్తారు. అయినప్పటికీ ఆయన వారణాసి సినిమా కోసం హైదరాబాద్లో బిగ్ ఈవెంట్ను నిర్వహించారు. ఆ సినిమాలో అది ఫస్ట్ లుక్ మాత్రమే. దానిని పెద్ద ఈవెంట్గా ఏర్పాటు చేశారు. అదీకాక ఆ గ్లింప్స్లో ఉన్న సింగిల్ ఫుటేజ్ కూడా సినిమాలో లేదు. అయినా దానిని గ్రాండ్గా క్రియేట్ చేశారు" అని తెలిపారు.
Dreamy ❤️ #Globetrotter @ssrajamouli pic.twitter.com/sIKUPkrPkh— Ashish Chanchlani (@ashchanchlani) November 13, 2025
వీఎఫ్ఎక్స్ ఆర్టిస్టులతో గ్లింప్స్
అలాగే అతను మరో విషయాన్ని కూడా షేర్ చేసుకున్నారు. ఆ దర్శకుడు అంత పెద్ద ఈవెంట్ను నిర్వహించి, మంచి సినిమా గ్లింప్స్ను విడుదల చేస్తే కొంతమంది దానిని ఏఐ ద్వారా సృష్టించారని అన్నారు. కానీ దానిని వీఎఫ్ఎక్స్ ఆర్టిస్టులతో క్రియేట్ చేయించారని తెలిపారు. ఆ మూవీ టీమ్ పెద్ద ఎల్ఈడీ స్క్రీన్ను తయారు చేసి, ఆ షోను నిర్వహించారని అది ఎంతో స్ఫూర్తినిచ్చిందని అన్నారు. ఆర్ఆర్ఆర్ వంటి సినిమాతో ఆస్కార్ స్టేజ్ దాకా వెళ్లిన వ్యక్తే ప్రమోషన్స్ చేస్తుంటే, ఆయన ముందు తను చాలా తక్కువేనని పేర్కొన్నారు. ప్రమోషన్స్ చేసేందుకు అనేక మార్గాలున్నాయని, సినిమా రివీల్ చేయకుండా దాని గురించి మాట్లాడం ఉత్తమమైన ప్రమోషన్ అని అన్నారు. ప్రేక్షకులను సినిమా గురించి చెప్పాలే కానీ రివీల్ చేయొద్దని, ఆ సస్పెన్స్ను చివరిదాకా ఉంచాలి అని తెలిపారు.
ఇక రాజమౌళి వారణాసితో ప్రస్తుతం బిజీగా ఉన్నారు. ఇందులో మహేశ్ బాబు- ప్రియాంకా చోప్రా లీడ్ రోల్స్లో నటిస్తున్నారు. అలాగే పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. కాగా ఈ సినిమా వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్ 7 న విడుదల కానుంది.
