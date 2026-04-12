లెజెండరీ సింగర్ ఆశా భోస్లే- రూ. వందల కోట్ల ఆస్తులు- ప్రపంచవ్యాప్తంగా రెస్టారెంట్లు- ఆమె సంపాదన ఎంత?

ఎనిమిది దశాబ్దాల సినీ ప్రస్థానం- సంగీతమే కాకుండా వ్యాపారాల్లోనూ రాణింపు- అంతర్జాతీయ రెస్టారెంట్ - ముంబయి, పుణె నగరాల్లో రూ. కోట్లు విలువైన విలాసవంతమైన ఆస్తులు

Asha Bhosle
Asha Bhosle (Source : ANI (File))
Published : April 12, 2026 at 4:18 PM IST

Asha Bhosle Net Worth : సంగీత ప్రపంచంలో తన మధురమైన గొంతుతో ఎనిమిది దశాబ్దాల పాటు కోట్లాది మందిని అలరించిన లెజెండరీ గాయని ఆశా భోస్లే ఆదివారం కన్నుమూశారు. 92 ఏళ్ల వయసులో ఆమె మరణం సినీ పరిశ్రమకు తీరని లోటుగా మారింది. కేవలం గాయనిగానే కాకుండా ఒక పారిశ్రామికవేత్తగా కూడా ఆమె తనదైన ముద్ర వేశారు. ఒకప్పటి సినీ కళాకారులు కేవలం తమ రంగం వరకే పరిమితమయ్యే వారు కానీ, ఆశా భోస్లే మాత్రం విదేశాల్లో సైతం వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. ఈరోజు ఆమె మరణవార్త విన్న అభిమానులు ఆమె కెరీర్‌తో పాటు, ఆమె కష్టపడి సంపాదించిన ఆస్తులు, ఆ విలాసవంతమైన జీవితం గురించి అందరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు.

నికర ఆస్తుల విలువ- వందల కోట్ల సంపాదన
2026 నాటికి ఆశా భోస్లే నికర ఆస్తుల విలువ సుమారు రూ. 100 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా. అయితే కొన్ని అంతర్జాతీయ నివేదికల ప్రకారం ఆమె మొత్తం ఆస్తుల విలువ రూ. 200 నుంచి రూ. 250 కోట్ల వరకు ఉండవచ్చని తెలుస్తోంది. భారతదేశంలోని అత్యంత ధనిక మహిళా గాయనుల జాబితాలో ఆమె టాప్ 10లో నిలిచారు. కేవలం సినిమాల్లో పాడటం ద్వారానే కాకుండా, స్టేజ్ షోలు, బ్రాండ్ ఎండార్స్‌మెంట్స్ ద్వారా ఆమె భారీగా ఆదాయాన్ని అందుకున్నారు. తన కెరీర్ ప్రారంభంలో సోదరి లతా మంగేష్కర్ కంటే తక్కువ పారితోషికం తీసుకున్నా, కాలక్రమేణా తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన బ్రాండ్ వాల్యూను సృష్టించుకున్నారు.

గ్లోబల్ రెస్టారెంట్ చైన్- 'ఆశాస్' వ్యాపార సామ్రాజ్యం
ఆశా భోస్లే కేవలం పాటలకే పరిమితం కాకుండా వ్యాపార రంగంలోనూ రాణించారు. ఆమె 'ఆశాస్' పేరుతో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ప్రీమియం ఇండియన్ రెస్టారెంట్ చైన్‌ను విజయవంతంగా నడిపారు. దుబాయ్, అబుదాబి, బహ్రెయిన్, కువైట్, యూకే వంటి దేశాల్లో ఈ రెస్టారెంట్లకు మంచి ఆదరణ ఉంది. భారతీయ వంటకాలను ప్రపంచవ్యాప్తంగా పరిచయం చేయడంలో ఆమె వ్యాపార దృష్టికి ఇది నిదర్శనం. గానం తర్వాత వంటపై ఉన్న మక్కువతో ఆమె ఈ రంగంలోలోకి అడుగుపెట్టి, అక్కడ కూడా సక్సెస్ సాధించి భారీగా లాభాలను గడించారు.

ముంబయి, పుణె నగరాల్లో ఖరీదైన ఆస్తులు
రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలోనూ ఆశా భోస్లేకు భారీగా పెట్టుబడులు ఉన్నాయి. ముంబయిలోని పెద్దర్ రోడ్‌లో ఉన్న ఆమె ఐకానిక్ నివాసం 'ప్రభు కుంజ్' విలువ కోట్లలో ఉంటుంది. వీటితో పాటు ముంబయి, పుణె నగరాల్లోని ప్రధాన ప్రాంతాల్లో ఆమెకు పలు ఫ్లాట్లు, విల్లాలు ఉన్నాయి. నివేదికల ప్రకారం ఆమె రియల్ ఎస్టేట్ ఆస్తుల విలువ రూ. 80 నుంచి రూ. 100 కోట్ల వరకు ఉంటుందని టాక్. ఎంతో క్రమశిక్షణతో కూడిన జీవితం గడిపిన ఆమె, తన సంపాదనను భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం ఇలా స్థిరాస్తుల రూపంలో కాపాడుకున్నారు.

ఎనిమిది దశాబ్దాల కెరీర్- వేల పాటల రికార్డ్
1943లో మరాఠీ సినిమాతో కెరీర్ ప్రారంభించిన ఆశా భోస్లే, 12,000 కంటే ఎక్కువ పాటలను పాడారు. 2011లో గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ ఆమెను సంగీత చరిత్రలో అత్యధికంగా రికార్డ్ చేసిన కళాకారిణిగా గుర్తించింది. శాస్త్రీయ సంగీతం నుంచి ఘజల్స్ వరకు, పాప్ నుంచి క్యాబరే సాంగ్స్ వరకు ఆమె పాడని జానర్ లేదు. 'దిల్ చీజ్ క్యా హై', 'పియా తూ అబ్ తో ఆజా', 'చురా లియా హై తుమ్నే' వంటి పాటలు నేటికీ ఎవర్‌గ్రీన్ క్లాసిక్స్‌గా నిలిచిపోయారు. ఓపీ నయ్యర్, ఆర్డీ బర్మన్, ఏఆర్ రెహమాన్ వంటి దిగ్గజ సంగీత దర్శకులతో కలిసి పనిచేసి ప్రతి తరానికి దగ్గరయ్యారు.

అవార్డులు, గుర్తింపులు
ఆమె ప్రతిభకు గుర్తింపుగా భారత ప్రభుత్వం ఆమెను పద్మ విభూషణ్, దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డులతో గౌరవించింది. కేవలం దేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆమెకు అభిమానులు ఉన్నారు. లతా మంగేష్కర్ సంప్రదాయబద్ధమైన పాటలను పాడటంలో గుర్తింపు అందుకోగా, ఆశా భోస్లే ప్రయోగాత్మకమైన, జోష్ తెప్పించే పాటలకు కేరాఫ్ అడ్రస్‌గా నిలిచారు. తన వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎన్నో ఆటుపోట్లు ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, సంగీతంపై ఉన్న మక్కువతో ప్రతి అడ్డంకిని అధిగమించి ఎన్నో విజయాలను అందుకున్నారు. నేడు ఆమె భౌతికంగా లేకపోయినా, ఆమె పాడిన వేల పాటల రూపంలో ఆమె సజీవంగానే ఉంటారని ఫ్యాన్స్ అలాగే ప్రముఖులు నివాళులర్పిస్తున్నారు.

