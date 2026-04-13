అశ్రునయనాల మధ్య ఆశా భోస్లే అంత్యక్రియలు- సంగీత సంస్థ నిర్మాణానికి మహా సర్కార్ రెడీ!
ఆశా భోస్లే అంత్యక్రియలు పూర్తి- అంతిమయాత్రలో పాల్గొన్న పలువురు ప్రముఖులు
Published : April 13, 2026 at 5:27 PM IST
Asha Bhosle Funeral : ప్రముఖ బాలీవుడ్ గాయని ఆశా భోస్లే అంత్యక్రియలు అభిమానుల అశ్రునయనాల మధ్య జరిగాయి. ఆశా భోస్లే ఆదివారం తుదిశ్వాస విడవగా సినీ ప్రముఖులు, అభిమానుల సందర్శనార్థం ఆమె పార్ధివదేహాన్ని ముంబయిలోని నివాసంలో సోమవారం మధ్యాహ్నం వరకూ ఉంచారు. పలువురు ప్రముఖులు తరలివచ్చి ఆశా భోస్లేకు తుది వీడ్కోలు పలికారు.
Asha Bhosle passed away at the age of 92 yesterday at Breach Candy Hospital in Mumbai.
ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు ఏఆర్ రెహమాన్, క్రికెట్ దిగ్గజం సచిన్ తెందూల్కర్ అంజలి ఘటించారు. మహారాష్ట్ర గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ, మాజీ సీఎం సుశీల్ కుమార్ శిందే, ఉపముఖ్యమంత్రి ఏక్నాథ్ శిందే, శివసేన- ఉద్ధవ్ ఠాక్రే పార్టీ అధినేత ఉద్ధవ్ ఠాక్రే ఆశా భోస్లే పార్టీవ దేహం వద్ద నివాళులు అర్పించారు. అనంతరం ముంబయిలో ఆశా భోస్లే అంతిమయాత్ర నిర్వహించారు. తుది విడ్కోలు పలికేందుకు పలువురు ప్రముఖులతో భారీగా అభిమానులు తరలివచ్చారు. సాయంత్రం 4 గంటలకు శివాజీ పార్క్ శ్మశానవాటికలో ప్రభుత్వం లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు.
మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వ కీలక నిర్ణయం
ఇదిలా ఉండగా, మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రముఖ గాయని ఆశా భోస్లే కలలు కన్న సంగీత సంస్థ నిర్మాణాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లనున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడణవీస్ తెలిపారు. ఆశా భోస్లే ప్రతిపాదించిన సంగీత విద్యాసంస్థ నిర్మాణాన్ని ప్రభుత్వం త్వరలో ప్రారంభించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటుందని చెప్పారు. రాష్ట్ర కేబినెట్ సమావేశంలో ఆమెకు ఘన నివాళులు అర్పించారు.
శనివారం తీవ్ర అస్వస్థతకు గురవ్వడంతో ఆమెను కుటుంబ సభ్యులు ముంబయిలోని బ్రీచ్క్యాండీ ఆస్పత్రిలో చేర్చారు. గుండె, ఊపిరితిత్తుల సమస్యతో బాధపడుతున్న ఆమె చికిత్స పొందుతూ ఆదివారం తుదిశ్వాస విడిచారు. 1933లో మహారాష్ట్రలోని సాంగ్లీలో ఆశా భోంస్లే జన్మించారు. ప్రముఖ గాయనీ లతా మంగేష్కర్ ఆమె సోదరి. మీనా ఖాదికర్, ఉషా మంగేష్కర్, హృదయనాథ్ మంగేష్కర్ ఆమె కుటుంబ సభ్యులు. కేవలం 11 ఏళ్ల వయసులోనే ఆమె సంగీత ప్రస్థానం ప్రారంభమైంది. 1943లో విడుదలైన మరాఠీ చిత్రం మజాబాల్లో 'చలా చలా నవ్ చలా' పాటతో గాయనిగా పరిచయం అయ్యారు. ఆ తర్వాత ఆశా భోస్లే వెనుదిరిగి చూడలేదు. దశాబ్దాల పాటు సాగిన కెరీర్లో వెయ్యికి పైగా చిత్రాల్లో 12వేలకుపైగా పాటలు పాడారు.
పలు భాషల్లోనూ
మరాఠీ, హిందీతోపాటు తెలుగులోనూ ఆమె కొన్ని పాటలకు తన గాత్రం అందించారు. 90ల్లో ఆశ ఆనేక పాటలు పాడారు. ఈ క్రమంలో ఆమె ప్రముఖులు ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం, కీరవాణీతో కలిసి పసి చేశారు. ఆమె ఎస్పీబీతో కలిసి పాడిన పాటలే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అనేక పాటలతో తెలుగు ప్రేక్షకుల హృదయాల్లోనూ 'గాన కోకిల'గా చోటు సంపాదించుకున్నారు
అవార్డుల వర్షం
సుదీర్ఘ సంగీత ప్రయాణంలో ఆశా భోస్లే అనేక ప్రతిష్ఠాత్మక పురస్కారాలు అందుకున్నారు. 7 ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డులు, 2 జాతీయ ఉత్తమ గాయని అవార్డులు, 2000లో దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే, 2001లో ఫిల్మ్ఫేర్ లైఫ్టైమ్ అచీవ్మెంట్ 2002లో బీబీసీ లైఫ్టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డు అందుకున్నారు. అలాగే 2008లో పద్మ విభూషణ్ ఆమెను వరించింది. అదే విధంగా అత్యధిక పాటలు రికార్డు చేసిన గాయనిగా గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్లో చోటు సంపాదించారు.
వ్యక్తిగత జీవితం
వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ ఆమె ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొన్నారు. 16 ఏళ్ల వయసులో గణపత్రావ్ భోస్లేతో వివాహం చేసుకుని ముగ్గురు పిల్లలకు జన్మనిచ్చారు. అనంతరం 1960లో ఆయన నుంచి విడిపోయారు. తర్వాత ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు ఆర్డీ బర్మన్ను వివాహం చేసుకున్నారు. 1994లో ఆయన మరణం అనంతరం కుటుంబ సభ్యులతోనే ఆమె జీవితం గడిచింది. ఎనిమిది దశాబ్దాలకు పైగా సాగిన గాన ప్రయాణంలో ఆశా భోస్లే తన గాత్రంతో కోట్లాది మంది మనసులను గెలుచుకున్నారు. ఆమె మరణంతో ఒక యుగం ముగిసినట్లే అయినప్పటికీ, ఆమె పాడిన పాటలు ఎప్పటికీ మరిచిపోలేనివిగా నిలిచిపోతాయి.