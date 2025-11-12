ఫ్రాన్స్ టాప్ అవార్డ్కు ఎంపిన తోట తరణి - ఆర్ట్స్ డైరెక్టర్కు అరుదైన గౌరవం
తమిళ ఆర్ట్స్ డైరెక్టర్కు అరుదైన పురస్కారం
Published : November 12, 2025 at 1:45 PM IST
Thota Tharani Award : ప్రముఖ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ తోట తరణికి అరుదైన గౌరవం దక్కింది. ప్రతిష్ఠాత్మక ఫ్రాన్స్ ప్రభుత్వ అత్యున్నత పురస్కారం 'చెవాలియర్' (Chevalier Award) అవార్డ్కు ఆయన ఎంపికయ్యారు. చెన్నైలోని ఫ్రెంచ్ కాన్సులేట్ ఆయనకు ఈ పురస్కారాన్ని రేపు ప్రదానం చేయనున్నారు. ఈ సందర్భంగా తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎం. కే స్టాలిన్ ఆయనకు అభినందనలు తెలిపారు. ఈ మేరకు ఓ పోస్టు షేర్ చేశారు.
అవార్డు ప్రకటనతో ఆనందం రెట్టింపు అయ్యిందని స్టాలిన్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఆయనతో ఉన్న వ్యక్తిగత అనుబంధానని గుర్తు చేసుకున్నారు. సెప్టెంబర్లో యూకే పర్యటన సందర్భంగా ఆక్స్ఫర్డ్ విశ్వవిద్యాలయంలోని సెయింట్ ఆంటోనీ కళాశాలలో తరణి చిత్రించిన ప్రముఖ సంఘ సంస్కర్త తంథాయ్ పెరియార్ చిత్రపటాన్ని ఆవిష్కరించినట్లు ముఖ్యమంత్రి గుర్తు చేసుకున్నారు. 'ప్రభుత్వ ఆర్ట్స్ కాలేజీలో చదివిన తొట్ట తరణి భారతదేశం నుంచి గొప్ప వ్యక్తుల జాబితాలో చేరి ఈ అవార్డును అందుకోవడం చూడటం గౌరవంగా ఉంది. మీ అద్భుతమైన విజయానికి అభినందనలు' అని స్టాలిన్ పేర్కొన్నారు.
#NewsUpdate | புகழ்பெற்ற கலை இயக்குநர் தோட்டா தரணிக்கு, பிரான்ஸ் அரசின் உயரிய விருது அறிவிப்பு#SunNews | #ThottaTharani | #ChevalierAward pic.twitter.com/FNwITalhKa— Sun News (@sunnewstamil) November 11, 2025
వర్తమానమైనా, గతమైనా, చరిత్ర అయినా, కల్పిత ప్రపంచమైనా కథకు తగ్గట్లుగా సెట్ను రూపొందించడంలో తరణిది ప్రత్యేకతే వేరు. 1978లో 'సొమ్మొకడిది సోకొకడిది' సినిమాతో తరణి ఆర్ట్ డైరెక్టర్గా పరిచయమయ్యారు. ఆ తర్వాత అనేక బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాలకు పని చేశారు. 'శుభలేఖ', '‘సాగర సంగమం', 'పుష్పక విమానం', 'నాయకుడు', 'గీతాంజలి', '‘భారతీయుడు', 'జీన్స్', 'బొంబాయి', 'అతడు' లాంటి సినిమాలకు ఆయన ఆర్ట్ వర్క్ చేశారు.
కాగా, ఈ ఏడాది వచ్చిన 'కుబేర', ‘హరి హర వీరమల్లు‘, 'ఘాటి' తదితర సినిమాలకు కూడా వర్క్ చేశారు. బెస్ట్ ఆర్ట్ డైరెక్షన్ విభాగంలో రెండు జాతీయ అవార్డులు (నాయకుడు, భారతీయుడు), మూడు నంది పురస్కారాలు సహా ఎన్నో అందుకున్నారు. 2001లో పద్మశ్రీ స్వీకరించారు. ఇక గతంలో ఈ చెవాలియర్ అవార్డును నటులు శివాజీ గణేశన్, లోకనాయకుడు కమల్ హాసన్, ఐశ్వర్యా రాయ్ బచ్చన్, గాయకుడు బాల మురళీ కృష్ణ తదితరులు అవార్డును దక్కించుకున్నారు.
