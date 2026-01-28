ETV Bharat / entertainment

'నాకు కొత్తదనం అంటే ఇష్టం'- రిటైర్మెంట్​ కారణాలు చెప్పిన సింగర్ అర్జిత్​ సింగ్

'ఒక కారణమని చెప్పలేను- రిటైర్మెంట్​కు చాలా అంశాలున్నాయి'-​ గాయకుడు అర్జిత్ సింగ్​

Aijit Singh
Aijit Singh (File/PTI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 28, 2026 at 1:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Arijit Singh Retirement : ప్రముఖ గాయకుడు అర్జిత్​ సింగ్​ రిటైర్మెంట్​ ప్రకటన అభిమానులతో పాటు సంగీత ప్రియులు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. అయితే తాజాగా అర్జిత్​ తన రిటైర్మెంట్​కు గల కారణాలను ఇన్​స్టా పోస్ట్​లో ​వెల్లడించారు. రిటైర్మెంట్​కు ఒక కారణమని తాను చెప్పలేనని, దానికి సంబంధించి చాలా అంశాలున్నాయని అందులో పేర్కొన్నారు. తన రిటైర్మెంట్​ గురించి ఎన్నో రోజులు నుంచి ఆలోచిస్తున్నాని, అయితే అందుకు సరియైన సమయం కోసం వేచి ఉన్నట్లు తెలిపారు. ఇప్పుడు ఆ సమయం వచ్చింది కాబట్టి ధైర్యాన్నంతా కూడగట్టుకొని వెల్లడించానని పేర్కొన్నారు.

"నాకు కొత్తదనం అంటే ఇష్టం. అందుకే నేను వేదికలపై పాల్గొన్నప్పుడు, అక్కడ పాడే పాటల్లో ట్యూన్​ మార్చి పాడుతుంటాను. అదే విధంగా సంగీతంలోనూ సరికొత్త అంశాలను నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను. కొత్త గాయకుల పాటలను వినాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే, వాళ్లు నాకు స్ఫూర్తినిస్తున్నారు." అని అర్జిత్​ ఎక్స్​లో రాసుకొచ్చారు. ఇదిలా ఉండగా, ప్లేబ్యాక్​ సింగర్​గా ఇకపై ప్రాజెక్టులు అంగీకరించనని మంగళవారం రాత్రి తన ఇన్​స్టాలో పేర్కొన్నారు.

TAGGED:

ARIJIT SINGH RETIREMENT
ARIJIT INSTA POST
ARIJIT SINGH RETIREMENT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.