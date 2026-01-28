'నాకు కొత్తదనం అంటే ఇష్టం'- రిటైర్మెంట్ కారణాలు చెప్పిన సింగర్ అర్జిత్ సింగ్
Published : January 28, 2026 at 1:19 PM IST
Arijit Singh Retirement : ప్రముఖ గాయకుడు అర్జిత్ సింగ్ రిటైర్మెంట్ ప్రకటన అభిమానులతో పాటు సంగీత ప్రియులు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. అయితే తాజాగా అర్జిత్ తన రిటైర్మెంట్కు గల కారణాలను ఇన్స్టా పోస్ట్లో వెల్లడించారు. రిటైర్మెంట్కు ఒక కారణమని తాను చెప్పలేనని, దానికి సంబంధించి చాలా అంశాలున్నాయని అందులో పేర్కొన్నారు. తన రిటైర్మెంట్ గురించి ఎన్నో రోజులు నుంచి ఆలోచిస్తున్నాని, అయితే అందుకు సరియైన సమయం కోసం వేచి ఉన్నట్లు తెలిపారు. ఇప్పుడు ఆ సమయం వచ్చింది కాబట్టి ధైర్యాన్నంతా కూడగట్టుకొని వెల్లడించానని పేర్కొన్నారు.
"నాకు కొత్తదనం అంటే ఇష్టం. అందుకే నేను వేదికలపై పాల్గొన్నప్పుడు, అక్కడ పాడే పాటల్లో ట్యూన్ మార్చి పాడుతుంటాను. అదే విధంగా సంగీతంలోనూ సరికొత్త అంశాలను నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను. కొత్త గాయకుల పాటలను వినాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే, వాళ్లు నాకు స్ఫూర్తినిస్తున్నారు." అని అర్జిత్ ఎక్స్లో రాసుకొచ్చారు. ఇదిలా ఉండగా, ప్లేబ్యాక్ సింగర్గా ఇకపై ప్రాజెక్టులు అంగీకరించనని మంగళవారం రాత్రి తన ఇన్స్టాలో పేర్కొన్నారు.