'వాళ్లు చెప్పొద్దంటే ఆగిపోతానా? సరైన టైమ్లో లీక్ చేసేస్తా'- మెగా 158 టైటిల్పై చిరు ఇలా!
Published : May 23, 2026 at 7:27 AM IST
Chiranjeevi Mega 158 Movie Updates : మెగాస్టార్ చిరంజీవి, మాస్ డైరెక్టర్ బాబీ కొల్లి కాంబినేషన్లో మెగా 158 అనే వర్కింగ్ టైటిల్తో ఓ సినిమా తెరకెక్కుతోంది. గురువారం పూజా కార్యక్రమాలతో లాంఛనంగా ఆ సినిమా ప్రారంభమైంది. పూజా కార్యక్రమానికి పవన్ కళ్యాణ్ చీఫ్ గెస్టుగా హాజరయ్యారు. రెగ్యులర్ షూటింగ్,మొదలైందనే విషయాన్ని తెలియజేస్తూ ప్రారంభోత్సవానికి సంబంధించి స్పెషల్ వీడియోను చిత్ర బృందం విడుదల చేసింది.
పిచ్చోళ్లు, వాళ్లు చెప్పొద్దంటే ఆగిపోతామా!
ది స్పిరిట్ ఆఫ్ మెగా 158 పేరుతో రిలీజ్ చేసిన ఆ వీడియో అభిమానులను అలరిస్తోంది. ఇందులో చిరు లీక్స్ గురించి ప్రస్తావించడం ఆసక్తిని కలిగిస్తోంది. సినిమా టైటిల్ను చిరంజీవి చెప్పబోతుడంగా దర్శకుడు బాబీ ఇప్పుడే బయటకు చెప్పొద్దని అని పక్కకి వెళ్లిపోతారు. ''పిచ్చోళ్లు, వాళ్లు చెప్పొద్దంటే ఆగిపోతామని అనుకుంటున్నారు. టైమ్ వచ్చినప్పుడు నేనే లీక్ చేస్తా. అప్పటి వరకూ వెయిట్ చేయండి. సూపర్ టైటిల్'' అంటూ చిరంజీవి అన్నారు. ఆ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై నిర్మితమవుతున్న ఈ చిత్రంలో అనస్వర రాజన్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుండగా, తమన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.
Happy to collaborate and extremely delighted to welcome #VenkatKNarayana, @KvnProductions to Telugu Cinema with #Mega158 💐💐💐— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) May 22, 2026
Kicking off the shoot from today with the fantastic team led by @dirbobby 🤗
Here we go....#ChiruBobby2 pic.twitter.com/3rD8HgALLU
