రెహమాన్ కుమారుడికి రోడ్డు ప్రమాదం- స్వల్ప గాయాలు
ఏ. ఆర్ రెహమాన్ కుమారుడు అమీన్కు స్వల్ప గాయాలు - రోడ్డు ప్రమాదంలో వేరే వాహనాన్ని ఢీ కొన్న కారు
Published : August 10, 2026 at 12:17 PM IST
AR. Rahman Son Car Accident : లెజెండరీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఏ. ఆర్. రెహమాన్ కుమారుడు ఏ.ఆర్. అమీన్కు భారీ ప్రమాదం తప్పింది. ఆదివారం సాయంత్రం చెన్నైలోని గిండి కతిపారా ఫ్లై ఓవర్ సమీపంలో ఒలింపియా టెక్ పార్క్ వద్ద తన ముందునుంచి వెళ్తున్న టాక్సీని అమీన్ కారు ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదం జరిగినప్పుడు అమీన్ తన స్నేహితుడితో కలిసి కారులో ప్రయాణిస్తున్నారు. అయితే అదృష్టవశాత్తు అమీన్, అతని స్నేహితుడు భార్గవ్తో పాటు క్యాబ్ డ్రైవర్ స్వల్ప గాయాలతో బయటపడ్డారు. అనంతరం వీరికి చికిత్స నిమిత్తం కావేరీ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
ఆసుపత్రిలో చికిత్స- డిశ్చార్జి
ప్రమాదంలో గాయపడ్డ అమీన్కు స్థానిక ఆసుపత్రిలో చికిత్స అందించారు. గాయాలు చిన్నవి కావడంతో చికిత్స పూర్తయిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్లినట్లు అధికారులు తెలిపారు. కాగా, ఈ ప్రమాదంపై అడయార్ ట్రాఫిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్ వింగ్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. దీనిపై విచారణ జరుపుతున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
AR RAHMAN’s SON ESCAPES WITH MINOR INJURIES IN GUINDY CAR ACCIDENT— A Selvaraj (@Crime_Selvaraj) August 10, 2026
Music composer A.R. Rahman’s son Ameen escaped with minor injuries after the Porsche car he was driving collided with a Rapido Wagon-R near Olympia Tech Park signal in Guindy early on Monday.
The accident… pic.twitter.com/ZNoBNFzuIy
అమీన్ పాడిన ఫస్ట్ సాంగ్ ఇదే!
రెహమాన్ కుమారుడు అయినప్పటికీ స్వయం కృషితో సింగర్గా ఏ. ఆర్ అమీన్ రాణిస్తున్నారు. అమీన్ చిన్నతనం నుంచే సంగీతంపై ఆసక్తి ఉండేది. 2015లో మణిరత్నం డైరెక్ట్ చేసిన 'ఓ కాదల్ కణ్మణి' (తెలుగులో ఓకే బంగారం)తో ప్లే బ్యాక్ సింగర్గా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి పరిచయమయ్యారు. అమీన్ ఇందులో 'మౌల సల్లి వసలిం' అనే పాటను పాడి గుర్తింపు పొందారు. ఆ తర్వాత పలు సినిమాల్లో సింగర్గా పాటలను పాడటంతో పాటు ఇండిపెండెంట్గానూ పలు మ్యూజిక్ ఆల్బమ్స్ పాటలను కూడా పాడారు. ఇవే కాకుండా తన తండ్రి ఏ. ఆర్ రెహమాన్ మ్యూజిక్ ఈవెంట్లలో కూడా అమీన్ పలు ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు.
చికిరి సాంగ్ తమిళ వెర్షన్ పాడిన అమీన్
అంతేకాకుండా ఏ. ఆర్. రెహమాన్ పనిచేస్తున్న పలు సినిమాలకు వర్క్ పరంగా తన వంతు సహకారాన్ని అందించారు. అతను పలు భాషల్లో ప్రముఖ సంగీత దర్శకులతోనూ వర్క్ చేశారు. ఇక ఇటీవల రామ్చరణ్ 'పెద్ది' లో ఫేమస్ 'చికిరి చికిరి' సాంగ్ తమిళ వెర్షన్ను అమీన్ పాడటం విశేషం. అంతేకాకుండా గాయకురాలు జస్లీన్ రాయల్తో కలిసి అమీన్ 'భీగీ భీగీ' అనే ఇండిపెండెంట్ సాంగ్లో నటించి అలరించారు. ఇందులో దుల్కర్ సల్మాన్, మృణాల్ ఠాకూర్లతో పాటు అమీన్ కూడా కనిపిస్తారు. ఈ సాంగ్ సోషల్ మీడియాలో మంచి ఆదరణను దక్కించుకుంది.
సచిన్ బయోపిక్తో బాలీవుడ్ ఎంట్రీ
ఏ.ఆర్. అమీన్ పూర్తి పేరు అల్లా రాఖా అమీన్. ఈయన 2003 జనవరి 6న జన్మించారు. తండ్రి సహకారంతో సంగీత ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టిన అమీన్ స్వయం శక్తితో పైకి ఎదుగుతూ వస్తున్నారు. 2017లో వచ్చిన 'సచిన్ ఎ బిలియన్ డ్రీమ్స్' మూవీలో మర్ద్ మరాఠా సాంగ్తో బాలీవుడ్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఇండియా లెజెండరీ క్రికెటర్ సచిన్ తెందూల్కర్ బయోగ్రాఫికల్ స్పోర్ట్స్ మూవీగా ఇది రూపొందింది. ఇందులో విశేషం ఏంటంటే ఇందులో ప్రధాన పాత్రను స్వయంగా సచిన్ తెందూల్కరే పోషించారు.
నిర్మల కాన్వెంట్ మూవీతో తెలుగులో ఎంట్రీ అదే విధంగా హీరో శ్రీకాంత్ కుమారుడు రోషన్ నటించిన 'నిర్మల కాన్వెంట్' మూవీలో ఓ పాటను పాడి అమీన్ తెలుగు తెరకు పరిచయమయ్యారు. 2016లో రిలీజైన ఈ సినిమాను అన్నపూర్ణ స్టూడియో బ్యానర్పై కింగ్ నాగార్జున నిర్మించారు.
అట్టారీ సరిహద్దులో రెహమాన్ మ్యూజికల్ కాన్సర్ట్- 'జయహో' పాటతో దద్దరిల్లిన బార్డర్!
రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో AR రెహమాన్ లైవ్ కాన్సర్ట్- గూస్బంప్స్ మూమెంట్కు అంతా రెడీ