ETV Bharat / entertainment

రెహమాన్ కుమారుడికి రోడ్డు ప్రమాదం- స్వల్ప గాయాలు

ఏ. ఆర్ రెహమాన్ కుమారుడు అమీన్​కు స్వల్ప గాయాలు - రోడ్డు ప్రమాదంలో వేరే వాహనాన్ని ఢీ కొన్న కారు

కొడుకుతో ఏ. ఆర్. రెహమాన్ కుమారుడు
కొడుకుతో ఏ. ఆర్. రెహమాన్ కుమారుడు (Source: ANI (File))
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 10, 2026 at 12:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

AR. Rahman Son Car Accident : లెజెండరీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఏ. ఆర్. రెహమాన్ కుమారుడు ఏ.ఆర్. అమీన్​కు భారీ ప్రమాదం తప్పింది. ఆదివారం సాయంత్రం చెన్నైలోని గిండి కతిపారా ఫ్లై ఓవర్ సమీపంలో ఒలింపియా టెక్ పార్క్ వద్ద తన ముందునుంచి వెళ్తున్న టాక్సీని అమీన్ కారు ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదం జరిగినప్పుడు అమీన్ తన స్నేహితుడితో కలిసి కారులో ప్రయాణిస్తున్నారు. అయితే అదృష్టవశాత్తు అమీన్, అతని స్నేహితుడు భార్గవ్​తో పాటు క్యాబ్​ డ్రైవర్​ స్వల్ప గాయాలతో బయటపడ్డారు. అనంతరం వీరికి చికిత్స నిమిత్తం కావేరీ ఆసుపత్రికి తరలించారు.

ఆసుపత్రిలో చికిత్స- డిశ్చార్జి
ప్రమాదంలో గాయపడ్డ అమీన్​కు స్థానిక ఆసుపత్రిలో చికిత్స అందించారు. గాయాలు చిన్నవి కావడంతో చికిత్స పూర్తయిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్లినట్లు అధికారులు తెలిపారు. కాగా, ఈ ప్రమాదంపై అడయార్ ట్రాఫిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్ వింగ్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. దీనిపై విచారణ జరుపుతున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

అమీన్ పాడిన ఫస్ట్ సాంగ్ ఇదే!
రెహమాన్ కుమారుడు అయినప్పటికీ స్వయం కృషితో సింగర్​గా ఏ. ఆర్ అమీన్ రాణిస్తున్నారు. అమీన్​ చిన్నతనం నుంచే సంగీతంపై ఆసక్తి ఉండేది. 2015లో మణిరత్నం డైరెక్ట్ చేసిన 'ఓ కాదల్ కణ్మణి' (తెలుగులో ఓకే బంగారం)తో ప్లే బ్యాక్ సింగర్​గా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి పరిచయమయ్యారు. అమీన్ ఇందులో 'మౌల సల్లి వసలిం' అనే పాటను పాడి గుర్తింపు పొందారు. ఆ తర్వాత పలు సినిమాల్లో సింగర్​గా పాటలను పాడటంతో పాటు ఇండిపెండెంట్​గానూ పలు మ్యూజిక్ ఆల్బమ్స్​ పాటలను కూడా పాడారు. ఇవే కాకుండా తన తండ్రి ఏ. ఆర్ రెహమాన్ మ్యూజిక్ ఈవెంట్​లలో కూడా అమీన్ పలు ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు.

చికిరి సాంగ్​ తమిళ వెర్షన్ పాడిన అమీన్
అంతేకాకుండా ఏ. ఆర్. రెహమాన్ పనిచేస్తున్న పలు సినిమాలకు వర్క్ పరంగా తన వంతు సహకారాన్ని అందించారు. అతను పలు భాషల్లో ప్రముఖ సంగీత దర్శకులతోనూ వర్క్ చేశారు. ఇక ఇటీవల రామ్​చరణ్ 'పెద్ది' లో ఫేమస్ 'చికిరి చికిరి' సాంగ్​ తమిళ వెర్షన్​ను అమీన్ పాడటం విశేషం. అంతేకాకుండా గాయకురాలు జస్లీన్ రాయల్​తో కలిసి అమీన్ 'భీగీ భీగీ' అనే ఇండిపెండెంట్ సాంగ్​లో నటించి అలరించారు. ఇందులో దుల్కర్ సల్మాన్, మృణాల్ ఠాకూర్​లతో పాటు అమీన్ కూడా కనిపిస్తారు. ఈ సాంగ్ సోషల్ మీడియాలో మంచి ఆదరణను దక్కించుకుంది.

సచిన్ బయోపిక్​తో బాలీవుడ్ ఎంట్రీ
ఏ.ఆర్. అమీన్ పూర్తి పేరు అల్లా రాఖా అమీన్. ఈయన 2003 జనవరి 6న జన్మించారు. తండ్రి సహకారంతో సంగీత ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టిన అమీన్ స్వయం శక్తితో పైకి ఎదుగుతూ వస్తున్నారు. 2017లో వచ్చిన 'సచిన్ ఎ బిలియన్ డ్రీమ్స్' మూవీలో మర్ద్ మరాఠా సాంగ్​తో బాలీవుడ్​లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఇండియా లెజెండరీ క్రికెటర్ సచిన్ తెందూల్కర్ బయోగ్రాఫికల్ స్పోర్ట్స్ మూవీగా ఇది రూపొందింది. ఇందులో విశేషం ఏంటంటే ఇందులో ప్రధాన పాత్రను స్వయంగా సచిన్ తెందూల్కరే పోషించారు.

నిర్మల కాన్వెంట్​ మూవీతో తెలుగులో ఎంట్రీ అదే విధంగా హీరో శ్రీకాంత్ కుమారుడు రోషన్ నటించిన 'నిర్మల కాన్వెంట్​' మూవీలో ఓ పాటను పాడి అమీన్ తెలుగు తెరకు పరిచయమయ్యారు. 2016లో రిలీజైన ఈ సినిమాను అన్నపూర్ణ స్టూడియో బ్యానర్​పై కింగ్ నాగార్జున నిర్మించారు.

అట్టారీ సరిహద్దులో రెహమాన్ మ్యూజికల్ కాన్సర్ట్- 'జయహో' పాటతో దద్దరిల్లిన బార్డర్!

రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో AR రెహమాన్​ లైవ్ కాన్సర్ట్-​ గూస్​బంప్స్ మూమెంట్​కు అంతా రెడీ

TAGGED:

AR RAHMAN SON AR AMEEN
AR RAHMAN SON CAR INCIDENT
AR RAHMAN SON CAR ACCIDENT
SINGER AR AMEEN SONGS
AR RAHMAN SON CAR CRASH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.