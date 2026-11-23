'రామాయణం' కోసం 12 సినిమాలు వదులుకున్న రెహమాన్! - రావణ తాండవ్కు ఎన్ని వెర్షన్లంటే?
AR Rahman on Ramayana Music: 'రామాయణం' మ్యూజిక్ కోసం పడిన కష్టం గురించి ఏఆర్ రెహమాన్ ఇటీవల ఓ కార్యక్రమంలో వెల్లడించారు.
Published : November 23, 2026 at 1:17 PM IST
రణబీర్ కపూర్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న 'రామాయణం' సినిమా సంగీతంపై ఏఆర్ రెహమాన్ చాలా కాలంగా వర్క్ చేస్తున్నారు. రెండు భాగాలుగా ప్లాన్ చేసిన ఈ సినిమా మొదటి భాగం ఇప్పటికే రిలీజై మంచి కలెక్షన్స్ అందుకుంది. రెండో భాగం 2028 లో రిలీజ్ కానుంది. ఈ సినిమాకు జర్మన్ కంపోజర్ హాన్స్ జిమ్మర్ కూడా సంగీతం అందిస్తున్నారు. గోవాలో జరిగిన ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఇండియా కార్యక్రమంలో రెహమాన్ మీడియాతో మాట్లాడారు. ఒక పాట కోసం వర్క్ చేసిన విధానం, షెడ్యూల్ గురించి వివరించారు. రామాయణం సంగీతానికి ఎక్కువ సమయం కేటాయించాల్సి రావడంతో ఇతర ప్రాజెక్టుల విషయంలో కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకున్నట్లు చెప్పారు. ఈ సినిమాకు మ్యూజిక్ అందించే ప్రక్రియ తనకు ఎంతో నచ్చిందని తెలిపారు.
మూడేళ్లుగా సంగీతంపైనే
'రామాయణం' కోసం దాదాపు మూడేళ్లుగా పనిచేస్తున్నట్లు రెహమాన్ తెలిపారు. సినిమా థీమ్స్తో పాటు వేర్వేరు సన్నివేశాలకు అవసరమైన సంగీతాన్ని సిద్ధం చేస్తున్నామని చెప్పారు. ఒకసారి ట్యూన్ కంపోజ్ చేసిన వెంటనే దానిని ఫైనల్ చేయడం లేదని, టీమ్ మొత్తం సంతృప్తి చెందే వరకు మార్పులు చేస్తున్నామని వివరించారు. కొన్ని థీమ్స్కు అనేక వెర్షన్లు చేయాల్సి వచ్చిందన్నారు. ముఖ్యంగా రావణుడికి సంబంధించిన ఓ మ్యూజిక్ ట్రాక్ కోసం చాలా ప్రయత్నాలు చేసినట్లు వెల్లడించారు. సినిమాలోని పాత్రలకు సరిపోయేలా సంగీతాన్ని రూపొందించడం కోసం ఈ సమయం కేటాయిస్తున్నట్లు చెప్పారు.
"I worked on the background score and songs for #Ramayana for 3 years. And I left 12–13 films for Ramayana. We composed 10 versions of Ravana Tandav " – A.R. Rahman Dedication @ARRahman 🫡❤️ His Hard work is finally paying off now even against the mass negative campaign. https://t.co/xEiyeMIRTd— A.R.Rahman News (@ARRahman_News) November 22, 2026
రావణ తాండవ్కు 13 వెర్షన్లు!
రామాయణంలో రావణ తాండవ్ ట్రాక్ కోసం ఏకంగా 12 నుంచి 13 వెర్షన్లు సిద్ధం చేసినట్లు రెహమాన్ వెల్లడించారు. మొదట కంపోజ్ చేసిన సంగీతంతో సరిపెట్టుకోకుండా పలుమార్లు మార్పులు చేసినట్లు చెప్పారు. ఒక వెర్షన్ తర్వాత మరొకటి ప్రయత్నిస్తూ చివరకు టీమ్ సభ్యులందరికీ నచ్చిన వెర్షన్ను ఫైనల్ చేశామన్నారు. సినిమాలోని మరికొన్ని మ్యూజిక్ థీమ్స్ విషయంలోనూ ఇలాగే పనిచేసినట్లు వివరించారు. ఒక్క రావణ తాండవ్ కోసమే ఇన్నిసార్లు పనిచేయాల్సి వచ్చిందంటే సంగీతానికి ఎంత ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారో అర్థమవుతోంది.
10 నుంచి 12 సినిమాలు వదిలేశారు
'రామాయణం' కోసం రెహమాన్ తీసుకున్న మరో నిర్ణయం కూడా ఆసక్తికరంగా ఉంది. ఈ సినిమా సంగీతంపై పూర్తిస్థాయిలో వర్క్ చేయడం కోసం దాదాపు 10 నుంచి 12 ఇతర సినిమాలను వదులుకున్నట్లు వెల్లడించారు. వాటిలో ప్రముఖ దర్శకుల ప్రాజెక్టులు కూడా ఉన్నాయని చెప్పారు. ఒకేసారి అనేక సినిమాలకు పనిచేస్తే రామాయణం కోసం అనుకున్నంత సమయం కేటాయించలేనని భావించినట్లు వివరించారు. అందుకే ఇతర అవకాశాలను పక్కన పెట్టి ఈ సినిమాపైనే ఎక్కువగా పనిచేశానన్నారు. అలా సినిమాలను వదులుకున్నందుకు ఎలాంటి బాధ లేదని, తన నిర్ణయం పట్ల గర్వంగా ఉందని తెలిపారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం పనిచేసిన విధానం తనకు మంచి అనుభవాన్ని ఇచ్చిందని రెహమాన్ చెప్పారు.
ఏ సినిమా ఒప్పుకుంటారంటే?
కొత్త సినిమాలను అంగీకరించే విషయంలో తాను పాటించే పద్ధతి గురించి కూడా రెహమాన్ మాట్లాడారు. ఒక ప్రాజెక్ట్ తనకు నిజంగా నచ్చితేనే పనిచేయడానికి ఆసక్తి చూపిస్తానని చెప్పారు. సంగీతపరంగా కొత్తగా ప్రయత్నించే అవకాశం ఉండాలని తెలిపారు. తనతో పాటు తన టీమ్ కూడా ఆ పనిని ఆస్వాదించేలా ఉండటం ముఖ్యమన్నారు. కేవలం ఎక్కువ సినిమాలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో ప్రతి అవకాశాన్ని అంగీకరించనని వివరించారు. మంచి సంగీతాన్ని రూపొందించే అవకాశం ఉన్న సినిమాలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తానని చెప్పారు. రామాయణం విషయంలోనూ అదే పద్ధతి పాటించినట్లు తెలిపారు. పెద్ద దర్శకుల నుంచి అవకాశాలు వచ్చినా ఈ ప్రాజెక్ట్ను వదిలి మరో సినిమా చేయాలనుకోలేదని వెల్లడించారు.
భారతీయ సంగీతంతో
భారతీయ సంప్రదాయ సంగీతాన్ని ఆధునిక సంగీతంతో కలపడం గురించి కూడా రెహమాన్ మాట్లాడారు. తాను సంప్రదాయ సంగీతంపై పనిచేసే రోజుల్లోనూ మోడర్న్ మ్యూజిక్ ఎక్కువగా వినేవాడినని చెప్పారు. అందుకే రెండు రకాల సంగీతాలపై తనకు ఆసక్తి ఉందన్నారు. అయితే వాటిని ఒకే చోట ఉపయోగించాల్సి వచ్చినప్పుడు కొన్నిసార్లు అయోమయానికి గురవుతానని వివరించారు. భారతదేశంలో ఒక్కో ప్రాంతానికి ఒక్కో ప్రత్యేకమైన సంగీత సంప్రదాయం ఉందని గుర్తుచేశారు. ఆ స్టైల్ గురించి తెలుసుకోవడం, వాటితో కొత్తగా ప్రయత్నించడం తనకు ఇష్టమని తెలిపారు.
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