ఏఆర్ రెహమాన్ వ్యాఖ్యలపై అరుణ్ గోవిల్ ఫైర్- ఖాన్ త్రయం స్టార్స్ ఎలా అయ్యారంటూ కౌంటర్!

రెహమాన్ చేసిన కామెంట్స్ వైరల్- బాలీవుడ్‌లో వివక్ష లేదని చెబుతూ మరో నటుడు కౌంటర్​- వివక్ష ఉంటే వాళ్ళు అసలు సూపర్ స్టార్లు ఎలా అయ్యారంటూ నిలదీత

AR Rahman
AR Rahman (ANI)
Published : January 25, 2026 at 10:16 PM IST

AR Rahman Communal Bias Comments : సినిమా రంగం అంటేనే ఒక రంగుల ప్రపంచం. ఇక్కడ టాలెంట్ ఉంటే చాలు ఏ మతానికి చెందిన వారైనా ఒక్క రోజులో ఊహించని స్థాయికి చేరుకోవచ్చు. అయితే రీసెంట్‌గా ఆస్కార్ విన్నర్ ఏఆర్ రెహమాన్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు కొత్త చర్చకు దారితీశాయి. ఇండస్ట్రీలో నిర్ణయాలు తీసుకునే పవర్ ఉన్న కొందరు వ్యక్తుల వైఖరి మతపరమైన వివక్షతో ముడిపడి ఉందని అనడం వివాదానికి దారితీసింది. ఈ వ్యాఖ్యలపై నెట్టింట భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్న తరుణంలో, 'రామాయణ' సీరియల్ ద్వారా రాముడిగా మనందరికీ సుపరిచితుడైన అరుణ్ గోవిల్ స్పందించిన తీరు ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. అసలు ఈ వివాదం ఎలా మొదలైంది? అరుణ్ గోవిల్ ఇచ్చిన కౌంటర్ ఏంటి? వివరాల్లోకి వెళితే!

రెహమాన్ కామెంట్స్ వైరల్
ఒక ఇంటర్వ్యూలో క్రియేటివిటీ గురించి మాట్లాడుతున్న సమయంలో ఏఆర్ రెహమాన్ కొన్ని సంచలన కామెంట్స్ చేశారు. "ప్రస్తుతం క్రియేటివిటీ లేని వ్యక్తులు నిర్ణయాలు తీసుకునే స్థానాల్లో ఉన్నారు. వాళ్ళ దగ్గరే పవర్ ఉంది. ఇది మతపరమైన వివక్ష వల్ల కూడా జరిగి ఉండవచ్చు, కానీ అది నాకు డైరెక్ట్​గా అయితే జరగలేదు" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇండస్ట్రీలో పవర్ డైనమిక్స్ మారుతున్నాయని, నిర్ణయాలు పరోక్షంగా తన వరకు చేరుతున్నాయని ఆయన వివరించారు. ఈ వ్యాఖ్యలు బాలీవుడ్‌లో మతపరమైన వివక్ష ఉందనే అర్థం వచ్చేలా ఉండటంతో నెట్టింట పెద్ద ఎత్తున చర్చ మొదలైంది. అసలు ఇంతటి గొప్ప మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇలా ఎందుకు అన్నారనేది అందరినీ ఆలోచింపజేసింది.

అరుణ్ గోవిల్ రియాక్షన్
రెహమాన్ కామెంట్స్ పై నటుడు, రాజకీయ నాయకుడు అరుణ్ గోవిల్ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. ఇండస్ట్రీలో మత వివక్ష కారణంగా ఎవరికైనా పని దక్కలేదనే విషయాన్ని తాను ఏనాడూ చూడలేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. "మా ఇండస్ట్రీలో ప్రతి మతానికి చెందిన వ్యక్తులు పనిచేశారు. మత వివక్ష లేని ఏకైక రంగం ఏదైనా ఉందంటే అది సినిమా రంగమే" అని అరుణ్ గోవిల్ ఘాటుగా సమాధానమిచ్చారు. రెహమాన్ వ్యాఖ్యలు వాస్తవాలకు దూరంగా ఉన్నాయని, ఇండస్ట్రీ ఎప్పుడూ అందరినీ సమానంగానే చూస్తుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. టాలెంట్ ఉంటే చాలు ఎవరైనా ఇక్కడ స్టార్స్ అవ్వొచ్చని ఆయన నొక్కి చెప్పారు.

ఉదాహరణగా ఖాన్ త్రయం
ఇండస్ట్రీలో మత వివక్ష లేదని చెప్పడానికి అరుణ్ గోవిల్ కొన్ని బలమైన ఉదాహరణలను తెరపైకి తెచ్చారు. గత చరిత్రను గుర్తు చేస్తూ నేటి తరం స్టార్ల గురించి మాట్లాడారు. "గతంలో దిలీప్ కుమార్ ఇండస్ట్రీకి రాజుగా వెలిగారు. మరి ఈరోజు చూస్తే షారుఖ్ ఖాన్, సల్మాన్ ఖాన్, అమీర్ ఖాన్​లు సూపర్ స్టార్లుగా కొనసాగుతున్నారు. ఒకవేళ ఇండస్ట్రీలో మతపరమైన వివక్షే ఉంటే, వారు ఇంత పెద్ద స్టార్లు ఎలా అయ్యేవారు?" అని ఆయన ప్రశ్నించారు. ప్రతిభ ఉన్న ఎవరికైనా ఇక్కడ గుర్తింపు లభిస్తుందని, ఇండస్ట్రీ హిస్టరీ చూస్తేనే ఈ విషయం అర్థమవుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. కేవలం బ్యాక్‌గ్రౌండ్ చూసి ఎవరినీ తక్కువ చేయరని ఆయన కౌంటర్ ఇచ్చారు.

కాంట్రవర్సీ కావడంతో రెహమాన్ వివరణ
ఇక తన వ్యాఖ్యలపై తీవ్ర దుమారం రేగడంతో ఏఆర్ రెహమాన్ ఒక వీడియో సందేశం ద్వారా వివరణ ఇచ్చారు. తాను ఎవరినీ ఉద్దేశపూర్వకంగా నొప్పించాలని ఆ వ్యాఖ్యలు చేయలేదని ఆయన క్లారిటీ ఇచ్చారు. భారతదేశం వంటి భిన్నత్వంలో ఏకత్వం ఉన్న దేశం పట్ల తనకు ఎంతో కృతజ్ఞత ఉందని, సంగీతం ద్వారా దేశ సంస్కృతిని గౌరవించడమే తన బాధ్యతని ఆయన పేర్కొన్నారు. భావ వ్యక్తీకరణ స్వేచ్ఛ ఉన్న మన దేశంలో తన పని ఎప్పుడూ ఐక్యతనే ప్రతిబింబిస్తుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. గ్లోబల్ లెవల్‌లో ఇండియా పేరును నిలబెట్టిన రెహమాన్ ఫైనల్​గా వివరణ ఇస్తూ గొడవకు ముగింపు పలికే ప్రయత్నం చేశారు.

రెహమాన్ బిజీబిజీగా
ఈమధ్య కాలంలో రెహమాన్ చేసిన సినిమాలు అన్ని కూడా మ్యూజిక్ పరంగా పెద్దగా హిట్ కావడం లేదు. గతంతో పోలిస్తే ఆయన సక్సెస్ రేంజ్ తగ్గిందనే అభిప్రాయాలు వస్తున్నాయి. ఇక బాలీవుడ్​లో ఛావా సినిమాకు ఆయనే మ్యూజిక్ అందించారు. అందులో మ్యూజిక్ విషయంలో రెహమాన్ అంచనాలను అందుకోలేదని కూడా కామెంట్స్ వచ్చాయి. ఇక ప్రస్తుతం రణబీర్ కపుర్ రామాయణ సినిమాకు కూడా రెహమాన్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు ఎలాంటి మ్యూజిక్ ఇస్తారో చూడాలి. ఇక తెలుగులో చాలా కాలం తరువాత పెద్ది సినిమాతో గ్రాండ్​ రీ ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఇప్పటికే చికిరి సాంగ్ వైరల్ అయ్యింది. నెక్స్ట్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి బాబీ దర్శకత్వంలో చేయబోయే సినిమాకు సంగీతం ఇవ్వనున్నట్లు టాక్ వస్తోంది. ఇక రెహమాన్ లైనప్​లో ఉన్న ఈ సినిమాలతో ఏ స్థాయిలో విజయాన్ని అందుకుంటారో చూడాలి.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

