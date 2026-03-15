అల్లు అరవింద్ ఇంటికి చంద్రబాబు- నూతన వధూవరులకు ఏపీ సీఎం ఆశీస్సులు
ఇటీవల వివాహం చేసుకున్న అరవింద్, భట్టి కుమారులు- నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించిన సీఎం
Chandrababu Visits Allu Aravinds Residence (ETV Bharat)
Published : March 15, 2026 at 7:11 AM IST
Chandrababu Visits Allu Aravinds Residence : ఇటీవల వివాహం చేసుకున్న సినీ నిర్మాత అల్లు అరవింద్ కుమారుడు అల్లు శిరీష్కు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు. శనివారం అల్లు ఇంటికి వెళ్లిన చంద్రబాబు నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించారు. ఇటీవలే శిరీశ్ వివాహం జరగ్గా పలు ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల వల్ల ఆయన వివాహానికి హాజరుకాలేకపోయారు. మరోవైపు, తెలంగాణ ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టివిక్రమార్క నివాసాన్ని కూడా ఆయన సందర్శించారు. భట్టి కుమారుడు సూర్య కూడా ఇటీవల వివాహం చేసుకోగా, ఆ నూతన దంపతులను కూడా చంద్రబాబు ఆశీర్వదించారు.