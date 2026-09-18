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నంది అవార్డులు, నాటకోత్సవాలకు CM గ్రీన్ సిగ్నల్- రెండు రోజుల్లో నోటిఫికేషన్

నంది అవార్డులు ఇచ్చేందుకు ఏపీ ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ - వచ్చే ఏడాది జనవరిలో పురస్కారాలు

Nandi Natakotsavalu
ఏపీ మంత్రి కందుల దుర్గేశ్ (Source : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 18, 2026 at 8:24 PM IST

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Nandi Awards Andhra Pradesh : ఆంధ్రప్రదేశ్​లో తెలుగు సినీ, నాటకరంగానికి పూర్వవైభవం తీసుకొచ్చేలా కూటమి ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. జనవరిలో నంది నాటకోత్సవాలు నిర్వహించనున్నట్లు సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రి కందుల దుర్గేశ్ తెలిపారు. ఈ వేడుకలకు తెనాలి వేదిక కానున్నట్లు పెర్కొన్నారు. దీనికి సంబంధించి రెండు లేదా మూడు రోజుల్లో నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయనున్నట్లు మంత్రి దుర్గేశ్ చెప్పారు. అక్టోబరులో ఎంపిక కమిటీ, డిసెంబరులో ప్రాథమిక జాబితా ప్రకటించి, జనవరిలో విజేతలకు పురస్కారాలు అందించనున్నట్లు చెప్పారు.

కందుకూరి పురస్కారాలను 3 నుంచి 5కు పెంచి ఒక్కో విజేతకు రూ.లక్ష నగదు బహుమతి ఇవ్వనున్నట్లు వెల్లడించారు. అలాగే సినిమా రంగాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు నంది అవార్డులు ఇవ్వనున్నట్లు తెలిపారు. తెలుగు నాటక, చలనచిత్రరంగానికి పూర్వవైభవం తీసుకురావడానికి సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ నేతృత్వంలోని కూటమి ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందని అన్నారు. సినిమా, టీవీ రంగాల నంది అవార్డుల నోటిఫికేషన్‌ను ఈ వారంలోనే విడుదల చేసి జనవరిలోగా అవార్డుల ప్రదానం పూర్తి చేస్తామని తెలిపారు. బాలలు, విద్యార్థులకు ప్రత్యేక ప్రోత్సాహకాలు, నాటక పరిషత్తులకు ఆర్థిక సహాయం అందించడంతో పాటు FDC ద్వారా సింగిల్ విండో విధానాన్ని అమలు చేస్తామని మంత్రి దుర్గేశ్ తెలిపారు.

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