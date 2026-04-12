'నన్ను పొగడమని తుపాకీ గురి పెట్టి అడగలేను కదా?'- అనురాగ్ సెన్సేషనల్ కామెంట్స్
సినిమాల ప్రశంసల విషయంలో బాలీవుడ్ తీరును ఎండగట్టిన అనురాగ్ - హిట్ అయితేనే అందరూ వచ్చి సపోర్ట్ చేస్తారని చెప్పిన దర్శకుడు
Published : April 12, 2026 at 6:15 PM IST
Anurag Kashyap On Bollywood : బాలీవుడ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఉండే అంతర్గత రాజకీయాల గురించి దర్శకుడు అనురాగ్ కశ్యప్ ఎప్పుడూ కుండబద్దలు కొట్టినట్లు మాట్లాడుతుంటారు. సినిమాల నాణ్యత విషయంలో మొహమాటాలు లేకుండా స్పందించే ఆయన, ఇటీవల పరిశ్రమలోని ఒక వింత ధోరణిని ఎండగట్టారు. సాధారణంగా బాలీవుడ్లో ఒక సినిమా హిట్ అయితే తప్ప ఎవరూ దాని గురించి గొప్పగా మాట్లాడరని, కేవలం సక్సెస్ చుట్టూనే అందరూ తిరుగుతారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఎదుటివారి కష్టాన్ని గుర్తించడంలో బాలీవుడ్ మేకర్స్ వెనుకబడి ఉన్నారనే అర్థం వచ్చేలా చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్గా మారాయి. తన సినిమాలను ఎవరూ పొగడకపోయినా తాను మాత్రం నచ్చిన సినిమాలను ప్రశంసిస్తూనే ఉంటానని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
హిట్ అయితేనే వస్తారు- లేదంటే పట్టించుకోరు!
సినీ పరిశ్రమలో ఎదుటివారి పనిని మెచ్చుకోవడం అనేది చాలా అరుదుగా జరుగుతుందని అనురాగ్ కశ్యప్ అభిప్రాయపడ్డారు. "నువ్వు అందరి సినిమాలను పొగుడుతుంటావు కానీ నీ సినిమాలను ఎవరూ మెచ్చుకోరు కదా? అని చాలామంది నన్ను అడుగుతుంటారు. దానికి నేనేం చేయగలను? ఎవరికీ గన్ గురి పెట్టి నన్ను పొగడమని అడగలేను కదా" అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఒక సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద విజయం సాధించినప్పుడు మాత్రమే అందరూ వచ్చి మద్దతు తెలుపుతారని, అప్పుడే ప్రశంసలు కురుస్తాయని తెలిపారు. మంచి ప్రయత్నం జరిగినప్పుడు దాన్ని గుర్తించకుండా, కేవలం కలెక్షన్స్ చూసి స్పందించే తీరుపై ఆయన విస్మయం వ్యక్తం చేశారు.
ధురందర్ పై అనురాగ్ రివ్యూ- విమర్శలతో కూడిన ప్రశంస
రణ్వీర్ సింగ్ ప్రధాన పాత్రలో వచ్చిన 'ధురందర్' సినిమాపై అనురాగ్ కశ్యప్ ఒక రివ్యూ ఇచ్చారు. ఒక గూఢచారికి శత్రు దేశంపై కోపం ఆవేశం ఉండటం సహజమని, ఆ విషయంలో సినిమా మేకింగ్ పర్ఫెక్ట్గా ఉందని ఆయన మెచ్చుకున్నారు. అయితే సినిమాలో కొన్ని చోట్ల వాడిన భారీ డైలాగులను ఆయన తప్పుబట్టారు. ముఖ్యంగా "దేశం గురించి ఆలోచించే రోజు ఒకటి వస్తుంది", "ఇది కొత్త హిందుస్థాన్" వంటి డైలాగ్స్ గురించి 'ప్రాపగాండా డైలాగులు' అని అన్నారు. ఆ రెండు పాయింట్లను పక్కన పెడితే సినిమా ఎగ్జిక్యూషన్ పరంగా అద్భుతంగా ఉందని ప్రశంసించారు.
కేవలం పెద్ద సినిమాలే కాకుండా నటనకు ప్రాధాన్యత ఉన్న చిత్రాలను కూడా అనురాగ్ ప్రోత్సహిస్తుంటారు. అనిల్ కపూర్ నటించిన 'సుబేదార్' సినిమాలోని నటీనటులను ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. అనిల్ కపూర్లో ఇప్పటికీ ఆ పాత 'తేజాబ్' రోజుల నాటి ఫైర్ కనిపిస్తోందని కొనియాడారు. అలాగే ఫైజల్ మాలిక్, మోనా సింగ్, విలన్ పాత్రలో మెరిసిన ఆదిత్య రావల్ నటనను మెచ్చుకున్నారు. రాధికా మదన్ ప్రదర్శనను చూసి తాను ముగ్ధుడనయ్యానని, ఇలాంటి ప్రతిభావంతులైన నటీనటులను మరిన్ని సినిమాల్లో చూడాలని కోరుకుంటున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.
అనిల్ కపూర్ నుంచి రాధికా మదన్ వరకు- అండగా అనురాగ్
మంచి ప్రాజెక్టులు ఎక్కడ కనిపించినా తాను మొదటి వరుసలో నిలబడి చప్పట్లు కొడతానని అనురాగ్ నిరూపిస్తున్నారు. సౌరభ్ శుక్లా యాక్షన్ సీక్వెన్స్లు చూసి ఎంజాయ్ చేశానని, అది తన 2026లోనే ఒక అద్భుతమైన సినిమా అని అన్నారు. ఇలా చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా మంచి కంటెంట్ ఉన్న సినిమాలకు ఆయన ఇస్తున్న మద్దతు చూసి నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు. ఇండస్ట్రీలో ఒకరు చేస్తున్న పనిని మరొకరు అభినందించడం వల్ల మంచి వాతావరణం ఏర్పడుతుందని నమ్ముతారు. కానీ బాలీవుడ్ లో మెజారిటీ జనం సక్సెస్ వచ్చిన తర్వాతే నోరు విప్పుతారని అతను ఎద్దేవా చేశారు.
నటుడిగా బిజీబిజీగా అనురాగ్ కశ్యప్
దర్శకత్వమే కాకుండా ఇటీవల అనురాగ్ కశ్యప్ నటనలో కూడా బిజీ అయ్యారు. అడివి శేష్ మృణాల్ ఠాకూర్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన డెకాయిట్ చిత్రంలో ఒక కీలక పాత్ర పోషించారు. జైలు నుంచి తప్పించుకున్న ఒక హంతకుడు తన మాజీ ప్రేయసిపై పగ తీర్చుకోవాలనుకోవడం, ఆ క్రమంలో చోటు చేసుకునే అనూహ్య పరిణామాల నేపథ్యంలో ఈ కథ సాగుతుంది. ఈ సినిమా తెలుగు హిందీ భాషల్లో ఏకకాలంలో విడుదలై మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. అలాగే బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో మరికొన్ని ప్రాజెక్టులలో ఆయన బిజీబిజీగా కొనసాగుతున్నారు.
'అనురాగ్ ముఖంపై నల్ల రంగు పూస్తే రూ.లక్ష' - ముదురుతున్న కశ్యప్ వ్యవహారం
దర్శకుడిపై 'ఊసరవెల్లి' బ్యూటీ లైంగిక ఆరోపణలు.. కలిసిన మూడో సారే అలా చేశాడంటూ!