'ప్రేమిస్తే నరకం చూపించాడు- అందుకే ఎంగేజ్మెంట్ దాకా వెళ్లిన రిలేషన్షిప్కు బ్రేకప్ చెప్పేశా!' - అనుపమ
టాక్సిక్ రిలేషన్షిప్పై అనుపమ వైరల్ కామెంట్స్- ఓ హీరోతో డేటింగ్లో ఉన్నప్పుడు నరకం చూశానని వెల్లడి
Published : August 13, 2026 at 1:53 PM IST|
Updated : August 13, 2026 at 2:49 PM IST
Anupama on Toxic Relationship : గ్లామరస్ హీరోయిన్ అనుపమ పరమేశ్వరన్ రిలేషన్షిప్పై షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. డేటింగ్లో ఉన్నప్పుడు తనకు ఎదురైన సమస్యలపై తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో షేర్ చేసుకున్నారు. ఆ సమయంలో శారీకరంగా, మానసికంగా ఎన్నో ఇబ్బందులు పడినట్లు అనుపమ సెన్సేషనల్ కామెంట్స్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
అపరిచితుడి క్యారెక్టర్!
మాజీ బాయ్ఫ్రెండ్ తనకు నరకం చూపించాడని అనుపమ చెప్పారు. రోజుకో క్యారెక్టర్తో అపరిచితుడిలాగా ప్రవర్తించేవాడని అన్నారు. తన కెరీర్లో సూపర్ హిట్ ఫిల్మ్ డ్రాగన్ సమయంలో ప్రమోషన్స్కు వెళ్లకుండా అడ్డుకున్నాడని తెలిపారు. 'నేను రిలేషన్షిప్లో ఉన్నప్పుడు అతని ప్రవర్తన అపరిచితుడు చిత్రంలోని స్ప్లిట్ పర్సనాలిటీ (ఒక్కోసారి ఒక్కోలా ప్రవర్తించే వ్యక్తి) లాగానే ఉండేది. ఓసారి రెమో క్యారెక్టర్లా నాపై ఎంతో ప్రేమ చూపించేవాడు. ఆ సమయంలో ఈ వ్యక్తి నా జీవితంలో రావడం ఎంత అదృష్టమో అని అనిపించేది. ఆ తర్వాత రోజు వింతగా ప్రవర్తిస్తూ నన్ను వేధింపులకు గురి చేస్తాడు. ఆ తర్వాత మళ్లీ ఏమీ తెలీనట్లు సారీ చెబుతూ ఇంకోసారి ఇలా చేయనంటూ ఏడుస్తాడు. కానీ ఇదే విధంగా 2 సంవత్సరాలు గడిచింది. అతనితో ఉన్నన్ని రోజులు నేను నరకయాతనను అనుభవించాను' అని అనుపమ చెప్పారు.
ఎంగేజ్మెంట్ దాకా వెళ్లిన రిలేషన్షిప్!
అయితే తమ రిలేషన్షిప్ గురించి ఇద్దరి కుటుంబాల్లో తెలుసు అని అన్నారు. ఈ క్రమంలో ఒకరి ఫ్యామిలీ మరొకరితో చనువుగా ఉండేదని చెప్పారు. తమ ప్రేమ గురించి తెలిసిన మూడు నెలల్లోనే అబ్బాయి కుటుంబసభ్యులు ఎంగేజ్మెంట్కు ఏర్పాట్లు చేసినట్లు తెలిపారు. కానీ జీవితాంతం అలాంటి వ్యక్తితో ఉండలేక రిలేషన్షిప్ బ్రేక్ చేసుకున్నట్లు ఇంటర్వ్యూలో వివరించింది. అయితే ఆ వ్యక్తి వయసులో నాకన్నా చాలా చిన్నవాడట. అలా అనుపమ తన ప్రేమ, బ్రేకప్ గురించి ఓపెన్గా షేర్ చేసుకున్నారు. దీనిపై నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
అనుపమ క్రేజీ లైనప్ ఇదే!
అనుపమ సినిమాల విషయానికొస్తే ప్రస్తుతం ఆమె శర్వానంద్ సరసన 'భోగి' చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. గౌతమ్నంద ఫేమ్ సంపత్ నంది ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ మూవీని ఆగస్టు 28న రాఖీ సందర్భంగా రిలీజ్ కానుందని మేకర్స్ ఇప్పటికే అనౌన్స్ చేశారు. రూరల్ పీరియాడికల్ బ్యాక్డ్రాప్లో ఈ సినిమా ఉండనున్నట్లు సమాచారం. ఇందులో పల్లెటూరి అమ్మాయి కందుల సులోచనారాణి పాత్రలో అనుపమ కనిపించనున్నట్లు గతంలో మేకర్స్ ఆమె పోస్టర్ను రిలీజ్ చేశారు. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ భీమ్ సిసిరోలియో సంగీతం అందిస్తున్నారు. సత్యసాయి ఆర్ట్స్ బ్యానర్పై కె. కె. రాధామోహన్ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.
ఇగో— Sri Sathya Sai Arts (@SriSathyaSaiArt) April 30, 2026
మా కందులోళ్ల ఆడబిడ్డ…
‘కందుల సులోచనా రాణి’ ని కలువుర్రి… @anupamahere ✨
ఈమె
మోదుగాకు లెక్క..
అగ్గిపువ్వు లెక్క…
బుగ్గలెక్క ఉంటది కానీ.. ముట్టుకుంటే భోగి లెక్క భగ్గుమంటది ❤️🔥#Bhogi - #SharwaSampathBloodFest In Cinemas from August 28, 2026.🩸 pic.twitter.com/GmT8sK6wud
వీటితో పాటు పెళ్లి చుట్టూ సాగే ఆసక్తికరమైన స్టోరీ లైన్తో 'క్రేజీ కల్యాణం' లోనూ కీర్తి అనే పాత్రలో అనుపమ పరమేశ్వరన్ నటిస్తున్నారు. ఇందులో పెళ్లిచూపులు డైరెక్టర్ తరుణ్ భాస్కర్, రాజు వెడ్స్ రాంబాయి హీరో అఖిల్ రాజ్సైతం కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఈ సినిమాను బద్రప్ప గాజుల డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ చిత్రం టీజర్ రిలీజ్ కాగా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. పూర్తి వినోదాత్మకంగా సాగిన ఈ టీజర్లో పాత్రలు ఆకట్టుకునే విధంగా ఉన్నాయి.
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