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'ప్రేమిస్తే నరకం చూపించాడు- అందుకే ఎంగేజ్మెంట్​ దాకా వెళ్లిన రిలేషన్​షిప్​కు బ్రేకప్​ చెప్పేశా!' - అనుపమ

టాక్సిక్ రిలేషన్​షిప్​పై అనుపమ వైరల్ కామెంట్స్- ఓ హీరోతో డేటింగ్​లో ఉన్నప్పుడు నరకం చూశానని వెల్లడి

టాక్సిక్ రిలేషన్​షిప్​పై అనుపమ
టాక్సిక్ రిలేషన్​షిప్​పై అనుపమ (Source : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 13, 2026 at 1:53 PM IST

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Updated : August 13, 2026 at 2:49 PM IST

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Anupama on Toxic Relationship : గ్లామరస్ హీరోయిన్ అనుపమ పరమేశ్వరన్ రిలేషన్​షిప్​పై షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. డేటింగ్​లో ఉన్నప్పుడు తనకు ఎదురైన సమస్యలపై తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో షేర్ చేసుకున్నారు. ఆ సమయంలో శారీకరంగా, మానసికంగా ఎన్నో ఇబ్బందులు పడినట్లు అనుపమ సెన్సేషనల్ కామెంట్స్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి.

అపరిచితుడి క్యారెక్టర్!
మాజీ బాయ్​ఫ్రెండ్ తనకు నరకం చూపించాడని అనుపమ చెప్పారు. రోజుకో క్యారెక్టర్​తో అపరిచితుడిలాగా ప్రవర్తించేవాడని అన్నారు. తన కెరీర్​లో సూపర్ హిట్ ఫిల్మ్ డ్రాగన్​ సమయంలో ప్రమోషన్స్​కు వెళ్లకుండా అడ్డుకున్నాడని తెలిపారు. 'నేను రిలేషన్​షిప్​లో ఉన్నప్పుడు అతని ప్రవర్తన అపరిచితుడు చిత్రంలోని స్ప్లిట్ పర్సనాలిటీ (ఒక్కోసారి ఒక్కోలా ప్రవర్తించే వ్యక్తి) లాగానే ఉండేది. ఓసారి రెమో క్యారెక్టర్​లా నాపై ఎంతో ప్రేమ చూపించేవాడు. ఆ సమయంలో ఈ వ్యక్తి నా జీవితంలో రావడం ఎంత అదృష్టమో అని అనిపించేది. ఆ తర్వాత రోజు వింతగా ప్రవర్తిస్తూ నన్ను వేధింపులకు గురి చేస్తాడు. ఆ తర్వాత మళ్లీ ఏమీ తెలీనట్లు సారీ చెబుతూ ఇంకోసారి ఇలా చేయనంటూ ఏడుస్తాడు. కానీ ఇదే విధంగా 2 సంవత్సరాలు గడిచింది. అతనితో ఉన్నన్ని రోజులు నేను నరకయాతనను అనుభవించాను' అని అనుపమ చెప్పారు.

ఎంగేజ్మెంట్​ దాకా వెళ్లిన రిలేషన్​షిప్!
అయితే తమ రిలేషన్​షిప్​ గురించి ఇద్దరి కుటుంబాల్లో తెలుసు అని అన్నారు. ఈ క్రమంలో ఒకరి ఫ్యామిలీ మరొకరితో చనువుగా ఉండేదని చెప్పారు. తమ ప్రేమ గురించి తెలిసిన మూడు నెలల్లోనే అబ్బాయి కుటుంబసభ్యులు ఎంగేజ్​మెంట్​కు ఏర్పాట్లు చేసినట్లు తెలిపారు. కానీ జీవితాంతం అలాంటి వ్యక్తితో ఉండలేక రిలేషన్​షిప్​ బ్రేక్ చేసుకున్నట్లు ఇంటర్వ్యూలో వివరించింది. అయితే ఆ వ్యక్తి వయసులో నాకన్నా చాలా చిన్నవాడట. అలా అనుపమ తన ప్రేమ, బ్రేకప్​ గురించి ఓపెన్​గా షేర్ చేసుకున్నారు. దీనిపై నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

అనుపమ క్రేజీ లైనప్ ఇదే!
అనుపమ సినిమాల విషయానికొస్తే ప్రస్తుతం ఆమె శర్వానంద్ సరసన 'భోగి' చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. గౌతమ్​నంద ఫేమ్ సంపత్ నంది ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ మూవీని ఆగస్టు 28న రాఖీ సందర్భంగా రిలీజ్ కానుందని మేకర్స్ ఇప్పటికే అనౌన్స్ చేశారు. రూరల్ పీరియాడికల్ బ్యాక్​డ్రాప్​లో ఈ సినిమా ఉండనున్నట్లు సమాచారం. ఇందులో పల్లెటూరి అమ్మాయి కందుల సులోచనారాణి పాత్రలో అనుపమ కనిపించనున్నట్లు గతంలో మేకర్స్ ఆమె పోస్టర్​ను రిలీజ్ చేశారు. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ భీమ్ సిసిరోలియో సంగీతం అందిస్తున్నారు. సత్యసాయి ఆర్ట్స్ బ్యానర్​పై కె. కె. రాధామోహన్ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.

వీటితో పాటు పెళ్లి చుట్టూ సాగే ఆసక్తికరమైన స్టోరీ లైన్​తో 'క్రేజీ కల్యాణం' లోనూ కీర్తి అనే పాత్రలో అనుపమ పరమేశ్వరన్ నటిస్తున్నారు. ఇందులో పెళ్లిచూపులు డైరెక్టర్ తరుణ్ భాస్కర్, రాజు వెడ్స్ రాంబాయి హీరో అఖిల్ రాజ్​సైతం కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఈ సినిమాను బద్రప్ప గాజుల డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ చిత్రం టీజర్ రిలీజ్ కాగా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. పూర్తి వినోదాత్మకంగా సాగిన ఈ టీజర్​లో పాత్రలు ఆకట్టుకునే విధంగా ఉన్నాయి.

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Last Updated : August 13, 2026 at 2:49 PM IST

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