'రెబల్ సాబ్'గా 'రాజాసాబ్'- బర్త్ డే స్పెషల్ పోస్టర్
ప్రభాస్ బర్త్ డే స్పెషల్- రాజాసాబ్ నుంచి అప్డేట్
Published : October 23, 2025 at 1:43 PM IST
Prabhas Birthday Rajasaab Update : రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఇవాళ (అక్టోబర్ 23) ఆయన సినిమాల నుంచి వరుస అప్డేట్లు వస్తున్నాయి. ఆయన లీడ్ రోల్లో నటిస్తున్న ఫౌజీ నుంచి ఉదయం అప్డేట్ రాగా, తాజాగా రాజాసాబ్ నుంచి మేకర్స్ సర్ప్రైజ్ ఇచ్చారు. రాజాసాబ్ నుంచి కొత్త పోస్టర్ షేర్ చేశారు.
ఈ పోస్టర్లో ప్రభాస్ వింటేజ్ లుక్లో కనిపిస్తున్నారు. హ్యాపీ బర్త్ డే రెబల్ సాబ్ అంటూ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. అలాగే త్వరలోనే సినిమా నుంచి తొలి పాట రిలీజ్ చేయనున్నట్లు తెలిపారు. కాగా,ఈ సినిమాను మారుతి తెరకెక్కిస్తున్నారు. కామెడీ హర్రర్ జాన్రాలో ఈ సినిమా తెరకెక్కుతోంది. ఇందులో నిధి అగర్వాల్, మాళవిక మోహనన్, రిద్ధి కుమార్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. వచ్చే ఏడాది జనవరి 09న రాజాసాబ్ గ్రాండ్గా రిలీజ్ కానుంది.
There’s style.— The RajaSaab (@rajasaabmovie) October 23, 2025
There’s swagger
and there’s that Rebel Madness that lights up everything 🔥
Nothing can ever match the high and celebration you bring 🙏🏻#TheRajaSaab First Single will be a limitless wave of celebration for every fan 💯 #Prabhas #TheRajaSaabOnJan9th… pic.twitter.com/AoKDiu7RSL