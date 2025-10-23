ETV Bharat / entertainment

'రెబల్ సాబ్'గా 'రాజాసాబ్'- బర్త్​ డే స్పెషల్ పోస్టర్

ప్రభాస్ బర్త్ డే స్పెషల్- రాజాసాబ్ నుంచి అప్డేట్

Rajasaab
Rajasaab (Source : Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 23, 2025 at 1:43 PM IST

1 Min Read
Prabhas Birthday Rajasaab Update : రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఇవాళ (అక్టోబర్ 23) ఆయన సినిమాల నుంచి వరుస అప్డేట్లు వస్తున్నాయి. ఆయన లీడ్​ రోల్​లో నటిస్తున్న ఫౌజీ నుంచి ఉదయం అప్డేట్ రాగా, తాజాగా రాజాసాబ్​ నుంచి మేకర్స్ సర్​ప్రైజ్ ఇచ్చారు. రాజాసాబ్ నుంచి కొత్త పోస్టర్ షేర్ చేశారు.

ఈ పోస్టర్​లో ప్రభాస్ వింటేజ్​ లుక్​లో కనిపిస్తున్నారు. హ్యాపీ బర్త్​ డే రెబల్ సాబ్ అంటూ పోస్టర్​ రిలీజ్ చేశారు. అలాగే త్వరలోనే సినిమా నుంచి తొలి పాట రిలీజ్ చేయనున్నట్లు తెలిపారు. కాగా,ఈ సినిమాను మారుతి తెరకెక్కిస్తున్నారు. కామెడీ హర్రర్ జాన్రాలో ఈ సినిమా తెరకెక్కుతోంది. ఇందులో నిధి అగర్వాల్, మాళవిక మోహనన్, రిద్ధి కుమార్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. వచ్చే ఏడాది జనవరి 09న రాజాసాబ్ గ్రాండ్​గా రిలీజ్ కానుంది.

