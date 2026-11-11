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ఒక్కటైన అనిరుధ్- కావ్యా మారన్- గ్రీస్​లో గ్రాండ్​గా పెళ్లి వేడుక

Anirudh Kavya Maran Wedding : మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనిరుధ్ రవిచందర్ - సన్​రైజర్స్ ఓనర్ కావ్యా మారన్ వివాహబంధంలోకి అడుగుపెట్టారు. దీనికిి సంబంధించిన ఫొటోను అనిరుధ్ షేర్ చేశారు.

Kavya - Anirudh
కావ్యా- అనిరుధ్ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 11, 2026 at 9:01 PM IST

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ప్రముఖ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనిరుధ్ రవిచందర్ బ్యాచిలర్ లైఫ్​కు గుడ్​ బై చెప్పేశారు. ప్రముఖ నిర్మాత కళానిధి మారన్ కుమార్తె, సన్​రైజర్స్ ఫ్రాంచైజీ ఓనర్ కావ్యా మారన్​ను ఆయన బుధవారం వివాహం చేసుకున్నారు. వీళ్ల పెళ్లి గ్రీస్​లో జరిగినట్లు సమాచారం. పెళ్లి వేడుకకు సంబంధించిన ఫొటోను అనిరుధ్ ఎక్స్​లో పోస్టు చేశారు. దీంతో ఆయనకు సెలబ్రిటీలు, ప్రముఖులు, అభిమానులు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.

నవంబర్ 11 (11.11) తేదీని ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావిస్తూ, 'జీవితంలో ఒక్కసారి మాత్రమే వచ్చే సందర్భం. ఇది జీవితాంతం' అనే ఆసక్తికరమైన క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చారు. ఈ ఫొటోలో అనిరుధ్ గోల్డెన్ కలర్ ట్రెడిషనల్ ఔట్​ఫిట్​లో కనిపించగా, లేత పింక్ కలర్ డిజైనర్ గౌనులో కావ్యా ధగధగ మెరిశారు. బ్యాగ్రౌండ్​లో సెటప్​ కూడా గ్రాండ్​గా ఉంది. ఫొటోలో ఇద్దరూ నవ్వుతూ, ఒకరి చేయి మరొకరు పట్టుకొని కనిపిస్తున్నారు. అయితే ఈ పెళ్లికి సూపర్​స్టార్ రజనీకాంత్, తమిళనాడు మాజీ సీఎం స్టాలిన్​సహా పలువురు ప్రముఖులు హాజరై నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించారు.

కాగా, ఈనెల చెన్నైలో 21న అనిరుధ్- కావ్యా రిసెప్షన్ వేడుక జరగనుంది. ఈ వేడుకకు తమిళం సహా, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళ పరిశ్రమలకు చెందిన సెలబ్రిటీలు, ప్రముఖులు హాజరయ్యే అవకాశం ఉంది. దీనికి సంబంధించి టాలీవుడ్​లోని ప్రముఖలకు ఇప్పటికే అహ్వానాలు అందాయి.

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ANIRUDH RAVICHANDER
అనిరుధ్ కావ్యా మారన్ పెళ్లి ఫొటోలు

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