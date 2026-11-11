ఒక్కటైన అనిరుధ్- కావ్యా మారన్- గ్రీస్లో గ్రాండ్గా పెళ్లి వేడుక
Anirudh Kavya Maran Wedding : మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనిరుధ్ రవిచందర్ - సన్రైజర్స్ ఓనర్ కావ్యా మారన్ వివాహబంధంలోకి అడుగుపెట్టారు. దీనికిి సంబంధించిన ఫొటోను అనిరుధ్ షేర్ చేశారు.
Published : November 11, 2026 at 9:01 PM IST
ప్రముఖ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనిరుధ్ రవిచందర్ బ్యాచిలర్ లైఫ్కు గుడ్ బై చెప్పేశారు. ప్రముఖ నిర్మాత కళానిధి మారన్ కుమార్తె, సన్రైజర్స్ ఫ్రాంచైజీ ఓనర్ కావ్యా మారన్ను ఆయన బుధవారం వివాహం చేసుకున్నారు. వీళ్ల పెళ్లి గ్రీస్లో జరిగినట్లు సమాచారం. పెళ్లి వేడుకకు సంబంధించిన ఫొటోను అనిరుధ్ ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు. దీంతో ఆయనకు సెలబ్రిటీలు, ప్రముఖులు, అభిమానులు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.
నవంబర్ 11 (11.11) తేదీని ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావిస్తూ, 'జీవితంలో ఒక్కసారి మాత్రమే వచ్చే సందర్భం. ఇది జీవితాంతం' అనే ఆసక్తికరమైన క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చారు. ఈ ఫొటోలో అనిరుధ్ గోల్డెన్ కలర్ ట్రెడిషనల్ ఔట్ఫిట్లో కనిపించగా, లేత పింక్ కలర్ డిజైనర్ గౌనులో కావ్యా ధగధగ మెరిశారు. బ్యాగ్రౌండ్లో సెటప్ కూడా గ్రాండ్గా ఉంది. ఫొటోలో ఇద్దరూ నవ్వుతూ, ఒకరి చేయి మరొకరు పట్టుకొని కనిపిస్తున్నారు. అయితే ఈ పెళ్లికి సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్, తమిళనాడు మాజీ సీఎం స్టాలిన్సహా పలువురు ప్రముఖులు హాజరై నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించారు.
My once in a lifetime, for a lifetime ❤️ 11.11 https://t.co/pSdCxqRN2I— Anirudh Ravichander (@anirudhofficial) November 11, 2026
కాగా, ఈనెల చెన్నైలో 21న అనిరుధ్- కావ్యా రిసెప్షన్ వేడుక జరగనుంది. ఈ వేడుకకు తమిళం సహా, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళ పరిశ్రమలకు చెందిన సెలబ్రిటీలు, ప్రముఖులు హాజరయ్యే అవకాశం ఉంది. దీనికి సంబంధించి టాలీవుడ్లోని ప్రముఖలకు ఇప్పటికే అహ్వానాలు అందాయి.