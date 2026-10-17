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ఒక్కటవ్వనున్న అనిరుధ్​, కావ్య మారన్​- తెలంగాణ CMO పోస్ట్​తో క్లారిటీ

మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనిరుధ్ రవిచందర్, కావ్యమారన్ పెళ్లి వార్తలు మరోసారి తెరపైకి వచ్చాయి. తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని హైదరాబాద్‌లోని మర్యాదపూర్వకంగా కళానిధి మారన్ కలిశారు.

Anirudh Kavya Maran Wedding
అనిరుధ్ - కావ్యమారన్ (Source : Anirudh Insta, ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 17, 2026 at 7:05 AM IST

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Anirudh Kavya Maran Marriage : మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనిరుధ్ రవిచందర్, కావ్యమారన్ పెళ్లి వార్తలు మరోసారి తెరపైకి వచ్చాయి. సన్​ గ్రూప్ ఛైర్మన్ కళానిధి మారన్, ఆయన సతీమణి కావేరి మారన్ తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని హైదరాబాద్‌లోని జూబ్లీహిల్స్ నివాసంలో మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. తమ కుమార్తె కావ్య మారన్, అనిరుధ్ రవిచందర్‌ వివాహ రిసెప్షన్‌కు హాజరు కావాలని ఆహ్వానించారు. ఆ విషయాన్ని తెలంగాణ సీఎం కార్యాలయం సోషల్ మీడియా ద్వారా వెల్లడించింది. చెన్నైలో నవంబర్ 21న రిసెప్షన్ జరగనున్నట్లు పేర్కొంది.

దీంతో మరోసారి అనిరుధ్ - కావ్యమారన్ టాపిక్ సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. అయితే ఆ విషయంపై ఇప్పటివరకు కావ్య మారన్, ఆమె కుటుంబ సభ్యులు, లేదా అనిరుధ్ స్వయంగా స్పందించలేదు. పెళ్లిపై అధికారికంగా అనౌన్స్​మెంట్ కూడా చేయలేదు. ఇక గతంలోనూ వీరిద్దరి పెళ్లిపై పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరిగింది. అయితే అప్పట్లో అనిరుధ్ స్పందించారు. తన మ్యారేజ్​కు సంబంధించి ఇప్పట్లో ఎలాంటి ఆలోచన లేదని చెప్పినట్లు వార్తలు కూడా వచ్చాయి. ప్రస్తుతం దీనిపై వీరు ఏ విధంగా స్పందిస్తారో వేచి చూడాల్సి ఉంది.

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