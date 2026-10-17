ఒక్కటవ్వనున్న అనిరుధ్, కావ్య మారన్- తెలంగాణ CMO పోస్ట్తో క్లారిటీ
మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనిరుధ్ రవిచందర్, కావ్యమారన్ పెళ్లి వార్తలు మరోసారి తెరపైకి వచ్చాయి. తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని హైదరాబాద్లోని మర్యాదపూర్వకంగా కళానిధి మారన్ కలిశారు.
Published : October 17, 2026 at 7:05 AM IST
Anirudh Kavya Maran Marriage : మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనిరుధ్ రవిచందర్, కావ్యమారన్ పెళ్లి వార్తలు మరోసారి తెరపైకి వచ్చాయి. సన్ గ్రూప్ ఛైర్మన్ కళానిధి మారన్, ఆయన సతీమణి కావేరి మారన్ తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని హైదరాబాద్లోని జూబ్లీహిల్స్ నివాసంలో మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. తమ కుమార్తె కావ్య మారన్, అనిరుధ్ రవిచందర్ వివాహ రిసెప్షన్కు హాజరు కావాలని ఆహ్వానించారు. ఆ విషయాన్ని తెలంగాణ సీఎం కార్యాలయం సోషల్ మీడియా ద్వారా వెల్లడించింది. చెన్నైలో నవంబర్ 21న రిసెప్షన్ జరగనున్నట్లు పేర్కొంది.
దీంతో మరోసారి అనిరుధ్ - కావ్యమారన్ టాపిక్ సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. అయితే ఆ విషయంపై ఇప్పటివరకు కావ్య మారన్, ఆమె కుటుంబ సభ్యులు, లేదా అనిరుధ్ స్వయంగా స్పందించలేదు. పెళ్లిపై అధికారికంగా అనౌన్స్మెంట్ కూడా చేయలేదు. ఇక గతంలోనూ వీరిద్దరి పెళ్లిపై పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరిగింది. అయితే అప్పట్లో అనిరుధ్ స్పందించారు. తన మ్యారేజ్కు సంబంధించి ఇప్పట్లో ఎలాంటి ఆలోచన లేదని చెప్పినట్లు వార్తలు కూడా వచ్చాయి. ప్రస్తుతం దీనిపై వీరు ఏ విధంగా స్పందిస్తారో వేచి చూడాల్సి ఉంది.
Sun Group Chairman Shri Kalanithi Maran and his wife, Smt. Kavery Maran, met Hon’ble Chief Minister Shri A. Revanth Reddy at his residence in Jubilee Hills and invited him to the wedding reception of their daughter, Kavya Maran. The wedding reception of Kavya Maran and Anirudh Ravichander is scheduled to be held in Chennai on November 21. #KalanithiMaran #KavyaMaran— Telangana CMO (@TelanganaCMO) October 16, 2026