రాకాలో యాక్ట్ చేస్తున్నా- మూవీ అద్భుతహా!: పృథ్వీరాజ్
రాకా సినిమాపై అప్డేట్ ఇచ్చిన నటుడు పృథ్వీరాజ్- తన గెటప్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుందని వెల్లడి
Published : September 6, 2026 at 10:13 AM IST
Raaka Movie Update : ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్- కోలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్ అట్లీ కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న పాన్ వరల్డ్ చిత్రం 'రాకా'. ప్రస్తుతం శరవేగంగా షూటింగ్ జరుపుకుంటున్న ఆ చిత్రం గురించి యానిమల్ నటుడు బబ్లూ పృథ్వీరాజ్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆసక్తికర విశేషాలను షేర్ చేసుకున్నారు. ఇందులో ఓ కీలక పాత్రను ఆయన పోషిస్తున్నట్లు ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు. ఆ కామెంట్స్ నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.
'అల్లు అర్జున్, అట్లీ కాంబోలో వస్తున్న రాకా సినిమాలో నేను ఓ కీలకమైన పాత్రలో నటిస్తున్నాను. ఇందులో నటించడం నాకెంతో సంతోషంగా ఉంది. ఇందులో నా రోల్కు సంబంధించిన గెటప్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. నా కెరీర్లో ఇదో డ్రీమ్ ప్రాజెక్టు అని చెప్పవచ్చు. సినిమాకు హాలీవుడ్ టెక్నీషియన్స్ పనిచేస్తున్నారు. ఎంతో అద్భుతంగా వస్తోంది. ఇందులో నాకు అల్లు అర్జున్, దీపికా పదుకొణెతో కలిసి కొన్ని కాంబినేషన్ సీన్స్ కూడా ఉన్నాయి. వీటితోపాటు హాలీవుడ్ యాక్టర్స్ కూడా ఇందులో నటిస్తున్నారు. ఇంతకంటే రాకా గురించి నేను ఎక్కువ చెప్పలేను' అని బబ్లూ పృథ్వీరాజ్ అన్నారు.