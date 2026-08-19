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'జనవరి 12 విడుదల'- వెంకటేశ్‌, కల్యాణ్‌రామ్ సినిమాకు క్రేజీ టైటిల్

రిలీజ్ తేదీనే సినిమా టైటిల్- అనిల్‌ రావిపూడి నెక్స్ట్ లెవెల్ క్రియేటివిటీ - వెంకటేశ్‌, కల్యాణ్‌రామ్ చిత్రం టైటిల్‌ ఖరారు

Anil Ravipudi Venkatesh Kalyan Ram Movie Title
వెంకటేశ్, కల్యాణ్ రామ్ మూవీ టైటిల్ (X@AnilRavipudi)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 19, 2026 at 5:58 PM IST

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Venkatesh Kalyan - Ram Movie Title : సక్సెస్​ఫుల్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి - విక్టరీ వెంకటేశ్- నందమూరి కల్యాణ్​ రామ్​ కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న మల్టీస్టారర్ ప్రాజెక్ట్ నుంచి క్రేజీ అప్డేట్​ వచ్చేసింది. ఈ చిత్రం సంక్రాంతి కానుకగా ప్రేక్షుకుల ముందుకు రానున్నట్లు ఇప్పటికే ప్రకటించగా, తాజాగా టైటిల్​, రిలీజ్​ డేట్​ గురించి అప్డేట్​ ఇచ్చారు. అయితే విశేషమేమిటంటే? రిలీజ్​ డేట్​నే సినిమా టైటిల్​గా ఖరారు చేసి ప్రేక్షకులను ఆశ్చర్యపర్చారు. 'జనవరి 12న విడుదల' టైటిల్​ను ఖరారు చేయగా, 'బావ బామ్మర్ది సౌజన్యం'తో అని ట్యాగ్ లైన్​ పెట్టారు. అయితే టైటిల్ మాత్రం చాలా డిఫరెంట్​గా ఉందని, ఇలా వినూత్నంగా ఆలోచించడం అనిల్​కే సాధ్యమవుతుందని అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

వినూత్న ప్రచారం
సినిమా అప్డేట్లు ఇవ్వడంలో అనిల్ స్టైల్ వేరుగా ఉంటుంది. ఆయన క్యాజువల్​గా పోస్టర్​తో అప్డేట్లు ఇవ్వకుండా డిఫరెంట్​గా తన సినిమాను ప్రమోట్ చేసుకుంటారు. గతంలోనూ అలాగే చేసిన అనిల్, ఈ సినిమా విషయంలోనూ అదే ఫాలో అవుతున్నారు. దివంగత దర్శకుడు ఈవీవీ సత్యనారాయణ తెరకెక్కించిన ఓ సినిమాలోని కామెడీ స్ఫూఫ్​ను రీ క్రియేట్ చేస్తూ, తన కొత్త సినిమా టైటిల్​ను ఆనిల్ అనౌన్స్ చేశారు. ఇందులో హీరోలు వెంకటేశ్, కల్యాణ్ రామ్ హీరోయిన్లు కీర్తి సురేశ్, కృతి శెట్టి కూడా ఉన్నారు. సినిమా టైటిల్ ఏంటని? వీళ్లు డైరెక్టర్​ను అడగ్గా ఆయన 'జనవరి 12 విడుదల' అంటూ బదులిస్తారు.

బావా- బామ్మర్థి సౌజన్యంతో!
బావా- బామ్మర్థి సౌజన్యంతో అని క్యాప్షన్ జోడించడంతో సినిమా గురించి చిన్న హింట్ ఇచ్చినట్లైంది. ఈ లెక్కన ఇందులో వెంకీ- కల్యాణ్ రామ్ బావా బామ్మర్థిగా కనిపించనున్నరని అర్థమవుతోంది. అంటే వెంకటేశ్ చెల్లెలి పాత్రలో కృతి శెట్టి నటించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆమెతో కల్యాణ్ రామ్​కు లవ్ ట్రాక్ ఉండడంతో ఆ లెక్కన ఈ ఇద్దరు బావా- బామ్మర్థులు అవుతారేమో!

అప్పుడు అలా - ఇప్పుడు ఇలా
అనిల్ సినిమా టైటిళ్లు గమనిస్తే, ఆయన తెరకెక్కించే కథల్లాగే అవి కూడా డిఫరెంట్​గా ఉంటాయి. గతంలో 'ఎఫ్ 2', 'ఎఫ్ 3' అని టైటిల్ పెట్టారు. ఆ తర్వాత 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం' అని డిఫరెంట్ టైటిల్​ను ఖరారు చేశారు. ఇక ఈ ఏడాది చిరంజీవి హీరోగా 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' అని చిరు ఒరిజినల్ పేరునే మూవీకి పెట్టేశారు. ఇక తాజాగా మరోసారి టైటిల్​తోనే అనిల్ ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్శించారు.

కాగా, ఈ సినిమాలో వెంకటేశ్, కల్యాణ్ రామ్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. కీర్తి సురేశ్, కృతి శెట్టి హీరోయిన్లుగా కనిపించనున్నారు. ప్రస్తుతం ఇది షూటింగ్ దశలో ఉంది. కాగా, ఈ సినిమాలో వెంకటేశ్, కల్యాణ్ రామ్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. కీర్తి సురేశ్, కృతి శెట్టి హీరోయిన్లుగా కనిపించనున్నారు. ప్రస్తుతం ఇది షూటింగ్ దశలో ఉంది. జీవీ ప్రకాశ్ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని షైన్ స్క్రీన్స్ బ్యానర్​పై సాహు గారపాటి నిర్మిస్తున్నారు.

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