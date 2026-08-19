'జనవరి 12 విడుదల'- వెంకటేశ్, కల్యాణ్రామ్ సినిమాకు క్రేజీ టైటిల్
రిలీజ్ తేదీనే సినిమా టైటిల్- అనిల్ రావిపూడి నెక్స్ట్ లెవెల్ క్రియేటివిటీ - వెంకటేశ్, కల్యాణ్రామ్ చిత్రం టైటిల్ ఖరారు
Published : August 19, 2026 at 5:58 PM IST
Venkatesh Kalyan - Ram Movie Title : సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి - విక్టరీ వెంకటేశ్- నందమూరి కల్యాణ్ రామ్ కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న మల్టీస్టారర్ ప్రాజెక్ట్ నుంచి క్రేజీ అప్డేట్ వచ్చేసింది. ఈ చిత్రం సంక్రాంతి కానుకగా ప్రేక్షుకుల ముందుకు రానున్నట్లు ఇప్పటికే ప్రకటించగా, తాజాగా టైటిల్, రిలీజ్ డేట్ గురించి అప్డేట్ ఇచ్చారు. అయితే విశేషమేమిటంటే? రిలీజ్ డేట్నే సినిమా టైటిల్గా ఖరారు చేసి ప్రేక్షకులను ఆశ్చర్యపర్చారు. 'జనవరి 12న విడుదల' టైటిల్ను ఖరారు చేయగా, 'బావ బామ్మర్ది సౌజన్యం'తో అని ట్యాగ్ లైన్ పెట్టారు. అయితే టైటిల్ మాత్రం చాలా డిఫరెంట్గా ఉందని, ఇలా వినూత్నంగా ఆలోచించడం అనిల్కే సాధ్యమవుతుందని అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
వినూత్న ప్రచారం
సినిమా అప్డేట్లు ఇవ్వడంలో అనిల్ స్టైల్ వేరుగా ఉంటుంది. ఆయన క్యాజువల్గా పోస్టర్తో అప్డేట్లు ఇవ్వకుండా డిఫరెంట్గా తన సినిమాను ప్రమోట్ చేసుకుంటారు. గతంలోనూ అలాగే చేసిన అనిల్, ఈ సినిమా విషయంలోనూ అదే ఫాలో అవుతున్నారు. దివంగత దర్శకుడు ఈవీవీ సత్యనారాయణ తెరకెక్కించిన ఓ సినిమాలోని కామెడీ స్ఫూఫ్ను రీ క్రియేట్ చేస్తూ, తన కొత్త సినిమా టైటిల్ను ఆనిల్ అనౌన్స్ చేశారు. ఇందులో హీరోలు వెంకటేశ్, కల్యాణ్ రామ్ హీరోయిన్లు కీర్తి సురేశ్, కృతి శెట్టి కూడా ఉన్నారు. సినిమా టైటిల్ ఏంటని? వీళ్లు డైరెక్టర్ను అడగ్గా ఆయన 'జనవరి 12 విడుదల' అంటూ బదులిస్తారు.
సంక్రాంతికి వచ్చే మన సినిమా పేరు... ☺️— Anil Ravipudi (@AnilRavipudi) August 19, 2026
"జనవరి 12 విడుదల" - బావ బామ్మర్ది సౌజన్యంతో 🤩https://t.co/N7Sxo2q55l#January12Vidudala Grand Release worldwide for SANKRANTHI on JANUARY 12th 2027 💥 pic.twitter.com/pca7NIzWl9
బావా- బామ్మర్థి సౌజన్యంతో!
బావా- బామ్మర్థి సౌజన్యంతో అని క్యాప్షన్ జోడించడంతో సినిమా గురించి చిన్న హింట్ ఇచ్చినట్లైంది. ఈ లెక్కన ఇందులో వెంకీ- కల్యాణ్ రామ్ బావా బామ్మర్థిగా కనిపించనున్నరని అర్థమవుతోంది. అంటే వెంకటేశ్ చెల్లెలి పాత్రలో కృతి శెట్టి నటించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆమెతో కల్యాణ్ రామ్కు లవ్ ట్రాక్ ఉండడంతో ఆ లెక్కన ఈ ఇద్దరు బావా- బామ్మర్థులు అవుతారేమో!
అప్పుడు అలా - ఇప్పుడు ఇలా
అనిల్ సినిమా టైటిళ్లు గమనిస్తే, ఆయన తెరకెక్కించే కథల్లాగే అవి కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. గతంలో 'ఎఫ్ 2', 'ఎఫ్ 3' అని టైటిల్ పెట్టారు. ఆ తర్వాత 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం' అని డిఫరెంట్ టైటిల్ను ఖరారు చేశారు. ఇక ఈ ఏడాది చిరంజీవి హీరోగా 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' అని చిరు ఒరిజినల్ పేరునే మూవీకి పెట్టేశారు. ఇక తాజాగా మరోసారి టైటిల్తోనే అనిల్ ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్శించారు.
కాగా, ఈ సినిమాలో వెంకటేశ్, కల్యాణ్ రామ్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. కీర్తి సురేశ్, కృతి శెట్టి హీరోయిన్లుగా కనిపించనున్నారు. ప్రస్తుతం ఇది షూటింగ్ దశలో ఉంది. కాగా, ఈ సినిమాలో వెంకటేశ్, కల్యాణ్ రామ్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. కీర్తి సురేశ్, కృతి శెట్టి హీరోయిన్లుగా కనిపించనున్నారు. ప్రస్తుతం ఇది షూటింగ్ దశలో ఉంది. జీవీ ప్రకాశ్ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని షైన్ స్క్రీన్స్ బ్యానర్పై సాహు గారపాటి నిర్మిస్తున్నారు.
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