'జనవరి 12 విడుదల' ఫస్ట్ సింగిల్ అప్డేట్- స్పెషల్ వీడియోతో అనిల్ రావిపూడి సర్ప్రైజ్!
Anil Ravipudi Krithi Shetty Promo Video: 'జనవరి 12 విడుదల' ఫస్ట్ సింగిల్పై డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి అప్డేట్ ఇచ్చారు. రజనీకాంత్ 'దళపతి' సినిమాలో సీన్ను రీక్రియేట్ చేసి అందర్నీ సర్ప్రైజ్ చేశారు.
Published : November 19, 2026 at 1:48 PM IST
తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో తనదైన శైలిలో ప్రమోషన్స్ చేసే దర్శకుల్లో అనిల్ రావిపూడి ఒకరు. కొబ్బరికాయ కొట్టి ప్రారంభించిన దగ్గర నుంచి, గుమ్మడి కాయతో ముగించే వరకు ఆడియెన్స్లో సినిమాపై ఆసక్తిని కలిగించడంలో ఆయన స్టైలే వేరు. గతంలో సినిమా బ్యాక్డ్రాప్, టైటిల్ విషయంలో ప్రమోషన్స్ చేయగా, ఇప్పుడు మ్యూజికల్ ప్రమోషన్స్ స్టార్ట్ చేసేశారు. రజనీకాంత్ 'దళపతి' సినిమాలో ఐకానిక్ సీన్ ఆధారంగా చేసకుని ఈ ప్రమోషన్ చేయడం విశేషం. ఆ విశేషాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
'విక్టరీ వెంకటేశ్ కల్యాణ్ రామ్, కీర్తి సురేశ్, కృతిశెట్టి ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కుతున్న 'జనవరి 12 విడుదల' పాటల సందడి రేపటి నుంచి మొదలు పెట్టనున్నట్లు అనిల్ రావిపూడి వినూత్నంగా తెలిపారు. రజనీకాంత్, శోభన నటించిన 'దళపతి'లోని ఓ ఫేమస్ సీన్ను ఆయన కృతిశెట్టితో కలిసి రీక్రియేట్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఆ వీడియో ఇప్పుడు వైరల్గా మారింది. మల్టీస్టారర్ చిత్రంగా రానున్న ఈ మూవీ సంక్రాంతి సందర్భంగా జనవరి 12న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.