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అనిల్ రావిపూడి-వెంకటేశ్- కల్యాణ్​ రామ్ కొత్త సినిమా షురూ- హీరోయిన్లు కన్ఫర్మ్

విక్టరీ వెంకటేశ్​, నందమూరి కల్యాణ్​ రామ్​తో భారీ మల్టీస్టారర్​ - అధికారికంగా ప్రారంభమైన సినిమా- హీరోయిన్లుగా కృతి, కీర్తి

Venkatesh Kalyan Ram
Venkatesh Kalyan Ram (Source : Shine Screens ScreenShot)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 18, 2026 at 10:25 AM IST

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Anil Ravipudi New Movie : అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో విక్టరీ వెంకటేశ్- నందమూరి కల్యాణ్​ రామ్​ కాంబోలో కన్ఫర్మ్ అయిన ప్రాజెక్ట్​ ఈరోజు అధికారికంగా ప్రారంభమైంది. హైదరాబాద్​లో ఈ సినిమా పూజా కార్యక్రమాలు జరుపుకొని లాంఛనంగా మొదలైంది. ఈ సినిమాలో కీర్తి సురేశ్, కృతి శెట్టి హీరోయిన్లుగా ఎంపికైయ్యారు. జీవీ ప్రకాశ్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను 2027 సంక్రాతికి విడుదల చేయాలని అనిల్ భావిస్తున్నారు.

ఈ కార్యక్రమానికి హీరోలు వెంకటేశ్, కల్యాణ్ రామ్, కీర్తి సురేశ్, కృతి శెట్టి హాజరైయ్యారు. ప్రముఖ దర్శకుడు రాఘవేంద్రరావు, నిర్మాతలు సురేశ్ బాబు, అల్లు అరవింద్, దిల్ రాజు తదితరులు పూజా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. దిల్​రాజు స్క్రిప్ట్ అందించగా, వెంకటేశ్ కృతి శెట్టి, కీర్తి సురేశ్, కల్యాణ్​ రామ్​పై అల్లు అరవింద్ క్లాప్ కొట్టారు. అనంతరం మూవీటీమ్ గ్రూప్​ ఫొటో దిగింది.


F2, F3, సంక్రాంతికి వస్తున్నాం, మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు (అతిథి పాత్ర) తర్వాత అనిల్, వెంకీల కలయికలో వస్తున్న ఐదో సినిమా ఇది. నందమూరి కల్యాణ్​ రామ్​తో అనిల్ చేస్తున్న రెండవ సినిమా ఇది. సురేష్ ప్రొడక్షన్స్, జీ స్టూడియోస్‌తో కలిసి షైన్ స్క్రీన్స్​కు చెందిన సాహు గారపాటి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. దీనికి జీ.వీ. ప్రకాష్ కుమార్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. కల్యాణ్ రామ్ నటించిన పటాస్​ చిత్రంతో అనిల్ దర్శకుడిగా పరిచయమయ్యారు.

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