అనిల్ రావిపూడి-వెంకటేశ్- కల్యాణ్ రామ్ కొత్త సినిమా షురూ- హీరోయిన్లు కన్ఫర్మ్
విక్టరీ వెంకటేశ్, నందమూరి కల్యాణ్ రామ్తో భారీ మల్టీస్టారర్ - అధికారికంగా ప్రారంభమైన సినిమా- హీరోయిన్లుగా కృతి, కీర్తి
Published : June 18, 2026 at 10:25 AM IST
Anil Ravipudi New Movie : అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో విక్టరీ వెంకటేశ్- నందమూరి కల్యాణ్ రామ్ కాంబోలో కన్ఫర్మ్ అయిన ప్రాజెక్ట్ ఈరోజు అధికారికంగా ప్రారంభమైంది. హైదరాబాద్లో ఈ సినిమా పూజా కార్యక్రమాలు జరుపుకొని లాంఛనంగా మొదలైంది. ఈ సినిమాలో కీర్తి సురేశ్, కృతి శెట్టి హీరోయిన్లుగా ఎంపికైయ్యారు. జీవీ ప్రకాశ్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను 2027 సంక్రాతికి విడుదల చేయాలని అనిల్ భావిస్తున్నారు.
ఈ కార్యక్రమానికి హీరోలు వెంకటేశ్, కల్యాణ్ రామ్, కీర్తి సురేశ్, కృతి శెట్టి హాజరైయ్యారు. ప్రముఖ దర్శకుడు రాఘవేంద్రరావు, నిర్మాతలు సురేశ్ బాబు, అల్లు అరవింద్, దిల్ రాజు తదితరులు పూజా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. దిల్రాజు స్క్రిప్ట్ అందించగా, వెంకటేశ్ కృతి శెట్టి, కీర్తి సురేశ్, కల్యాణ్ రామ్పై అల్లు అరవింద్ క్లాప్ కొట్టారు. అనంతరం మూవీటీమ్ గ్రూప్ ఫొటో దిగింది.
#VenkyAnil5 - #NKRAR2 takes its first step today with a grand pooja ceremony ❤️🔥— Shine Screens (@Shine_Screens) June 18, 2026
Live Begins Shortly 💥💥
— https://t.co/5G26izDSO3
Victory @VenkyMama @NANDAMURIKALYAN @AnilRavipudi @gvprakash @sahugarapati7 @YoursSKrishna @Shine_Screens @ZeeStudios_ @SureshProdns… pic.twitter.com/Pkl3wzujyF
F2, F3, సంక్రాంతికి వస్తున్నాం, మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు (అతిథి పాత్ర) తర్వాత అనిల్, వెంకీల కలయికలో వస్తున్న ఐదో సినిమా ఇది. నందమూరి కల్యాణ్ రామ్తో అనిల్ చేస్తున్న రెండవ సినిమా ఇది. సురేష్ ప్రొడక్షన్స్, జీ స్టూడియోస్తో కలిసి షైన్ స్క్రీన్స్కు చెందిన సాహు గారపాటి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. దీనికి జీ.వీ. ప్రకాష్ కుమార్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. కల్యాణ్ రామ్ నటించిన పటాస్ చిత్రంతో అనిల్ దర్శకుడిగా పరిచయమయ్యారు.
LIVE : అనిల్ రావిపూడి కొత్త సినిమా గ్రాండ్ లాంచ్! - ప్రత్యక్షప్రసారం
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