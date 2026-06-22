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అనిల్ రావిపూడి సినిమా పేరుతో మోసం- క్లారిటీ ఇచ్చిన మూవీ టీమ్

అనిల్ రావిపూడి-వెంకటేశ్- కల్యాణ్​ రామ్ చిత్రంపై సోషల్ మీడియా ఫేక్ న్యూస్ ప్రచారం - కాస్టింగ్ కాల్​ పేరుతో మోసగించే ప్రయత్నం - అలాంటి కాల్స్ నమ్మొద్దని చిత్ర బృందం విజ్ఞప్తి

Fake Casting Call on Anil Ravipudi Film
Fake Casting Call on Anil Ravipudi Film (Source: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 22, 2026 at 7:12 PM IST

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Fake Casting Call on Anil Ravipudi Film: సక్సెస్​ఫుల్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి- విక్టరీ వెంకటేశ్- నందమూరి కల్యాణ్​ రామ్​ కాంబోలో మల్టీస్టారర్ ప్రాజెక్ట్​ తెరకెక్కుతోంది. అయితే, ఈ సినిమాకు సంబంధించి సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్న ఓ వార్త ఆ చిత్రబృందానికి తలనొప్పిగా మారింది. అనిల్ రావిపూడి కొత్త చిత్రంలో చైల్డ్ ఆర్టిస్టుల అవసరం ఉందని, ఈ క్రమంలోనే చిన్నారులను క్యాస్టింగ్ చేస్తున్నారని ఆసక్తి గల వారు సంప్రదించాలని సోషల్ మీడియాలో కొందరు ఫేక్ ప్రచారం మొదలు పెట్టారు. ఆసక్తి ఉన్నవారు సంప్రదించేందుకు ఒక మొబైల్ నంబర్​ను కూడా ఇచ్చారు. అయితే దీనిపై అలర్ట్ అయిన మూవీ టీం సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న దుష్రచారంపై స్పందించింది.

చైల్డ్ ఆర్టిస్టులను క్యాస్టింగ్ చేస్తున్నామన్న వార్తల్లో నిజం లేదని, మా మూవీలో చిన్నపిల్లలను తీసుకోవడానికి ప్రస్తుతం ఎలాంటి రిక్వైర్​మెంట్ లేదని, ఈ తరహా తప్పుడు ప్రచారాలను నమ్మొద్దని పేర్కొంది. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో వేదికగా ప్రకటన విడుదల చేసింది. దానికి ఒక వీడియోను యాడ్ చేసింది.

'మా సినిమా పేరుతో ఒక నకిలీ కాస్టింగ్ కాల్​ను సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రచారం అవుతున్నట్లు మా దృష్టికి వచ్చింది. ఆ కాస్టింగ్ కాల్​కు, మా చిత్ర బృందానికి సంబంధం లేదు. దయచేసి అలాంటి మోసపూరిత ప్రకటనలను నమ్మెద్దు. మా సినిమా పేరుతో సంప్రదిస్తున్న వ్యక్తులకు మీ వ్యక్తిగత వివరాలు, ఫొటోలు, పత్రాలు లేదా డబ్బులను ఇవ్వొద్దని మా విజ్ఞప్తి. మా చిత్రానికి సంబంధించి ఏవైనా కాస్టింగ్​ కాల్ ఉంటే. అవి కేవలం మా అధికారిక సోషల్ మీడియా అకౌంట్ల ద్వారానే సంప్రదిస్తాం. జాగ్రత్తగా ఉండండి. మోసగాళ్ల వలలో పడొద్దు' అని ఎక్స్ వేదికగా నిర్మాణ సంస్థ షైన్ స్క్రీన్స్ తెలిపింది.

విక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కల్యాణ్ రామ్ కాంబినేషన్​లో వస్తున్న ఈ సినిమా పూజా కార్యక్రమాలు ఈ నెల 18న హైదరాబాద్‌లో జరిగాయి. త్వరలోనే సినిమా రెగ్యులర్ షూటింగ్ ప్రారంభం కానుంది. ఈ సినిమాలో కీర్తి సురేశ్, కృతి శెట్టి హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. జీవీ ప్రకాశ్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. 2027లో సంక్రాతి కానునగా ఈ మూవీని విడుదల చేసేందుకు అనిల్ రావిపూడి ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఈ సినిమా ఈ చిత్రం రాయలసీమ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో సాగే పక్కా ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్ అనే విషయాన్ని మూవీ ప్రమోషన్ వీడియోను చూస్తే అర్థమవుతుంది. ఇదిలా ఉండగా, క్లాప్ కొట్టే సమయంలోనే సినిమాలోని జోడీలను సైతం అనిల్ రివీల్ చేశారు. వెంకటేశ్​కు జోడీగా కీర్తి, కల్యాణ్ పక్కన కృతి కనిపించనున్నారు.

ప్రమోషన్స్​లో అనిల్ స్టైలే ఢిఫరెంట్

సినిమా ప్రమోషన్స్ లో దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి స్టైలే వేరు. మూవీ ప్రమోషన్స్ విషయంలో తనకు ఒక బ్రాండ్​ను సెట్ చేసుకున్నారు. సినిమాను ప్రేక్షకుల్లోకి ఎలా తీసుకెళ్లాలి? అభిమానులను ఎలా ఆకట్టుకోవాలి? ప్రతి చిన్న అప్‌డేట్‌ను ఎంత వినోదాత్మకంగా మార్చాలో? అనిల్ రావిపూడికి తెలిసినంతగా మరే దర్శకుడికి తెలియదంటే అతిశయోక్తి కాదు.

సినిమా ప్రమోషన్స్ లో భాగంగా 'కత్తి లాంటి ఐడియా' పేరుతో విడుదల చేసిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతుంది. ఈ వీడియోలో తనను అభిమానులు 'కింగ్ ఆఫ్ ప్రమోషన్స్' అని పిలుస్తారని, తనకు కత్తి, తలపాగా బహుమతిగా ఇచ్చారని అనిల్ రావిపూడి చెబుతారు. ఆ తర్వాత వెంకటేష్ ఆ కత్తిని తీసుకుని అనిల్ రావిపూడి నుదుటిపై వీర తిలకం దిద్దగా, నందమూరి కల్యాణ్ రామ్ కూడా అదే రీతిలో ఫన్ క్రియేట్ చేశారు. ఇక హీరోయిన్లు సైతం కీర్తి సురేష్, కృతి శెట్టి కూడా అనిల్​ వేలిపై కోసి ఆ బ్లడ్​తో నుదుటిపై వీర తిలకం దిద్దడం మరింత నవ్వు తెప్పించింది. ఈ వీడియోతో సినిమాపై ఆసక్తిని అమాంతం అనిల్ రావుపూడి పెంచేశారు.

అనిల్ రావిపూడి-వెంకటేశ్- కల్యాణ్​ రామ్ కొత్త సినిమా షురూ- హీరోయిన్లు కన్ఫర్మ్

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