సక్సెస్ ఫార్ములా రివీల్ చేసిన అనిల్ రావిపూడి- అందుకే వరుసగా 8 హిట్లు!
ఇండస్ట్రీలో వరుసగా ఎనిమిది కమర్షియల్ సక్సెస్లు- ఆయన సక్సెస్ ఫార్ములా ఏంటో తెలుసా?
Published : December 7, 2025 at 5:29 PM IST
Anil Ravipudi Latest Comments : తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో వరుసగా ఎనిమిది కమర్షియల్ సక్సెస్లను అందుకున్న దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి. కెరీర్లో ఒక్క ప్లాప్ కూడా లేని అతి తక్కువ మంది డైరెక్టర్లలో అనిల్ ఒకరు. అయితే తన స్క్రిప్ట్ టెస్టింగ్ పద్ధతిలోనే అసలు మ్యాజిక్ ఉందటున్నారు రావిపూడి. ఇది తనను సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఒక ప్రత్యేకమైన డైరెక్టర్గా నిలబెట్టిందని సినీ విశ్లేషకులు కూడా చెబుతుంటారు. అయితే తన సక్సెస్కు ఫార్ములా ఏంటో ఆయనే చెప్పుకొచ్చారు. రీసెంట్గా జరిగిన డైరెక్టర్ల మీట్లో దీనిపై మాట్లాడారు. మరి ఆ విజయ రహస్యమేంటో మీరూ తెలుసుకోండి.
అప్పుడే అంచనా వేస్తా
"స్క్రిప్ట్ దశలోనే ప్రేక్షకుల నుంచి ఆ సీన్కి రావాల్సిన రెస్పాన్స్ను నేను అంచనా వేస్తాను. నా జడ్జిమెంట్ ఒక్కటే ఫైనల్ కాదు. స్క్రిప్ట్ రాస్తున్నప్పుడే కొంతమందితో కూర్చొని వాళ్ల రియాక్షన్లు చూస్తాను. వాళ్లు నవ్వుతున్నారా, లేక వాళ్లకు బోర్ కొడుతుందా, వాళ్ల ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా ఉన్నాయి? అనే వాటిని గమనిస్తా. అప్పుడే ఆ సీన్లో మార్పులు చేయాలా వద్దా అనే ఐడియా నాకు వచ్చేస్తుంది. సినిమా రిలీజ్ అయ్యే వరకు ఆగలేను. ఎందుకంటే దానికి చాలా టైం పడుతుంది" అని అనిల్ అన్నారు.
కొంతమంది దానికి సిద్ధంగా ఉండరు
"కొంతమంది డైరెక్టర్లు వారు తీసిన సీన్లను ఎవరికీ చూపించరు. కానీ నేను ఎవరికైనా సినిమా చూపించేస్తా. చూసే వ్యక్తి స్ట్రాంగ్ క్రిటిక్ అయినా కాకపోయినా సరే, వాళ్ల నవ్వులు, ఎక్స్ప్రెషన్లు చూసి కరెక్షన్స్ చేస్తాను. కానీ కామెడీ సీన్ల విషయంలో మాత్రం ఇది కొంచెం కష్టం. వరుసగా రెండు రోజులు చూపిస్తే చూసే వాళ్ల రియాక్షన్లు పూర్తిగా మారిపోతాయి. నా చివరి సినిమా 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం'లో ఇలాంటి అనుభవాలనే ఎదుర్కొన్నాను"
అలాంటి సమయంలో నా అభిప్రాయంతోనే ముందుకు వెళ్లాను. సోషల్ మీడియా వల్ల ప్రజలు త్వరగా జడ్జ్ చేస్తున్నారు. కానీ, అది సినిమా క్వాలిటీని అస్సలు అంచనా వేయలేదు" అని అనిల్ రావిపూడి అన్నారు. సినిమా ప్రీ- ప్రొడక్షన్ నుంచి రిలీజ్ వరకు ఒక దర్శకుడు ఎదుర్కొనే అనేక సవాళ్లు, ఒత్తిళ్లు, ఏఐ ప్రభావం, సోషల్ మీడియాలో వ్యాపిస్తున్న నెగెటివ్ ట్రెండ్స్ ఇలాంటి అంశాలపై ఈ మీట్లో చర్చ జరిగింది.
'చిరు'అప్డేట్
అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి హీరోగా 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' తెరకెక్కుతుంది. ఈ సినిమా నుంచి ఈ రోజు విడుదలైన సెకండ్ సింగిల్ 'శశిరేఖ ఓ మాట చెప్పాలి' అనే సాంగ్లో చిరంజీవి పంచెకట్టుతో, నయనతార క్లాసిక్ సారీలో కనిపించారు. భీమ్స్ అందించిన సంగీతం ఆకట్టుకుంటుంది. ఇక ఇందులో విక్టరీ వెంకటేశ్ కూడా కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. అలా సినిమాలో ఇద్దరు లెజెండ్స్ ఒకే ఫ్రేమ్లో ఉండటంతో అంచనాలు పెరిగిపోతున్నాయి. వెంకీ-చిరు కాంబో, నయనతార- చిరు కెమిస్ట్రీ, కేథరిన్ గ్లామర్ అన్నీ ఈ సంక్రాంతి రెడీ అవుతున్నాయి. 2026 జనవరి 09న ఈ సినిమా రిలీజ్ కానుంది.
'శశిరేఖ' ఫుల్ సాంగ్ రిలీజ్- కలర్ఫుల్ లుక్స్లో చిరు, నయన్
చుట్టూ చెట్లు- పడవలపై చిరు, నయన్- సెకండ్ సాంగ్ ప్రోమో చూశారా?