తారక్ సడన్ సర్ప్రైజ్- అనిల్ రావిపూడితో సినిమాకు గ్నీన్సిగ్నల్
Anil Ravipudi NTR Movie : జూనియర్ ఎన్టీఆర్ తన తదుపరి చిత్రం అనిల్ రావిపూడితో చేస్తున్నారు. ఈ మేరకు అధికారిక ప్రకటన వచ్చింది.
Published : November 14, 2026 at 5:08 PM IST
టాలీవుడ్లో క్రేజీ కాంబినేషన్ సెట్ అయ్యింది. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ తన అభిమానులకు సడెన్ సర్ప్రైజ్ ఇచ్చారు. డ్రాగన్ సినిమా సెట్స్పైన ఉండగానే త్రివిక్రమ్తో సినిమా ప్రకటించిన తారక్ ఇప్పుడు మరో అనిల్ రావిపూడి చిత్రానకి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు. ఆ విషయాన్ని దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి అధికారికంగా ప్రటించారు. తన తదుపతి చిత్రం జూనియర్ ఎన్టీఆర్తో తెరకెక్కించనున్నట్లు ఎక్స్ వేదికగా ప్రకటించారు. ఈ మేరకు ఎన్టీఆర్తో దిగిన ఫొటోను అనిల్ పోస్టు చేశారు. దీంతో 'ఇది నిజంగానే సడెన్ సర్ప్రైజ్' అంటూ ఫ్యాన్స్ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
తారక్ ప్రస్తుతం ప్రశాంత్ నీల్తో డ్రాగన్ చేస్తున్నారు. ఇది షూటింగ్ దశలో ఉంది. వచ్చే ఏడాది సమ్మర్లోగా కంప్లీట్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత అనిల్ సినిమాకే ఆయన టైమ్ కేటాయించినట్లు తెలుస్తోంది.
Our combination has been long overdue @tarak9999 sir… Full-on entertainer coming up! 😄❤️ Rolling very soon…🎬 No no, ROFL-ing very soon! 🥳🤩🤗 #NTRxAnilRavipudi @NANDAMURIKALYAN @NTRArtsOfficial https://t.co/QgNydCwR4m— Anil Ravipudi (@AnilRavipudi) November 14, 2026