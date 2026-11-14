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తారక్ సడన్ సర్​ప్రైజ్- అనిల్ రావిపూడితో సినిమాకు గ్నీన్​సిగ్నల్

Anil Ravipudi NTR Movie : జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌ తన తదుపరి చిత్రం అనిల్‌ రావిపూడితో చేస్తున్నారు. ఈ మేరకు అధికారిక ప్రకటన వచ్చింది.

NTR ANIL
జూనియర్ ఎన్టీఆర్- అనిల్ రావిపూడి (Source : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 14, 2026 at 5:08 PM IST

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టాలీవుడ్​లో క్రేజీ కాంబినేషన్ సెట్ అయ్యింది. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ తన అభిమానులకు సడెన్ సర్​ప్రైజ్ ఇచ్చారు. డ్రాగన్ సినిమా సెట్స్​పైన ఉండగానే త్రివిక్రమ్​తో సినిమా ప్రకటించిన తారక్ ఇప్పుడు మరో అనిల్ రావిపూడి చిత్రానకి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు. ఆ విషయాన్ని దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి అధికారికంగా ప్రటించారు. తన తదుపతి చిత్రం జూనియర్ ఎన్టీఆర్​తో తెరకెక్కించనున్నట్లు ఎక్స్​ వేదికగా ప్రకటించారు. ఈ మేరకు ఎన్టీఆర్​తో దిగిన ఫొటోను అనిల్ పోస్టు చేశారు. దీంతో 'ఇది నిజంగానే సడెన్ సర్​ప్రైజ్' అంటూ ఫ్యాన్స్ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

తారక్ ప్రస్తుతం ప్రశాంత్‌ నీల్​తో డ్రాగన్‌ చేస్తున్నారు. ఇది షూటింగ్ దశలో ఉంది. వచ్చే ఏడాది సమ్మర్​లోగా కంప్లీట్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత అనిల్ సినిమాకే ఆయన టైమ్ కేటాయించినట్లు తెలుస్తోంది.

TAGGED:

ANIL RAVIPUDI NTR MOVIE
అనిల్ రావిపూడితో ఎన్టీఆర్ సినిమా

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