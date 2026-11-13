'ఇట్లు అర్జున' రివ్యూ: కొత్త హీరో లవ్స్టోరీ ప్రేక్షకులను మెప్పించిందా?
Itllu Arjuna Movie Review :మాటలు రాని యువకుడిగా అనీష్ నటన ఆకట్టుకుందా? ప్రేమకథకు వెయ్యి కోట్ల హవాలా డబ్బు వ్యవహారం తోడైతే? అదే ఇట్లు అర్జున మూవీ రివ్యూ మీకోసం
Published : November 13, 2026 at 3:02 PM IST
ఎన్టీఆర్, రామ్చరణ్, అఖిల్ వంటి ప్రముఖ తారలు ప్రచారంలో భాగం కావడంతో విడుదలకు ముందే 'ఇట్లు అర్జున'పై ఆసక్తి పెరిగింది. అక్కినేని నాగార్జున సమర్పణలో, దర్శకుడు వెంకీ కుడుముల నిర్మించిన ఈ చిత్రంతో అనీష్ కథానాయకుడిగా పరిచయమయ్యాడు. మాటలు రాని యువకుడి పాత్రలో నటించడం, ప్రేమకథకు క్రైమ్ థ్రిల్లర్ అంశాలను జోడించడం ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెంచాయి. మరి సినిమా ప్రేక్షకులను ఎంతవరకు ఆకట్టుకుంది?
కథేంటంటే?
అర్జున్ (అనీష్) మాటలు రాని తెలివైన యువకుడు. చిన్నప్పటి నుంచే దొంగతనాలకు అలవాటు పడటంతో పోలీసుల రికార్డుల్లోనూ అతడి పేరు ఉంటుంది. తన ఇంటి పైన నివసించే కీర్తి (అనస్వర రాజన్)ను బాల్యం నుంచే ఇష్టపడతాడు. ఆమెను దగ్గరగా చూడాలని, తన ప్రేమను తెలియజేయాలని మనసులో ఆశపడుతుంటాడు. మరోవైపు కీర్తికి ఇల్లే ప్రపంచం. తనకు నచ్చినట్లు స్వేచ్ఛగా జీవించాలని కోరుకుంటుంది. అయితే తల్లి ఆంక్షల కారణంగా ఆమెకు ఆ అవకాశం ఉండదు. అనుకోకుండా తల్లి దిల్లీ వెళ్లడంతో కీర్తికి కొంత స్వేచ్ఛ లభిస్తుంది. కొత్త ఏడాది వేడుకల్లో భాగంగా పబ్కు వెళ్లిన ఆమె, అక్కడ తన బావ కిశోర్ (వెన్నెల కిశోర్)కు కనిపించకుండా ఇంటికి చేరుకునే ప్రయత్నంలో అర్జున్ను కలుస్తుంది. ఆ తర్వాత వీరిద్దరూ అనుకోకుండా రూ.వెయ్యి కోట్ల హవాలా డబ్బుకు సంబంధించిన వ్యవహారంలో చిక్కుకుంటారు. పెద్దన్న (ముఖేష్ రుషి) ముఠా, పోలీస్ అధికారి ఇరానీ (ఎలాంగో కుమరవేల్) వీరిని లక్ష్యంగా చేసుకుంటారు. అసలు ఆ డబ్బు వెనుక ఉన్న రహస్యమేమిటి? అర్జున్, కీర్తి ఈ వ్యవహారంలోకి ఎలా వచ్చారు? ప్రమాదాల నుంచి ఎలా బయటపడ్డారు? అర్జున్ తన ప్రేమను కీర్తికి చెప్పగలిగాడా? అన్నదే మిగతా కథ.
ఎలా ఉందంటే?
కథానాయకుడి పాత్రకు మాటలు లేకుండా రూపొందించడం ఈ సినిమాకు ప్రత్యేకతను తీసుకొచ్చింది. తొలి చిత్రంలోనే ఇలాంటి సవాల్తో కూడిన పాత్రను ఎంచుకోవడం అనీష్ ధైర్యానికి నిదర్శనం. ఆ పాత్రలోని పరిమితులను కథకు అనుగుణంగా మలచిన తీరు కూడా మెప్పిస్తుంది. సినిమా ప్రారంభం నుంచే వెయ్యి కోట్ల హవాలా డబ్బు, దానికి సంబంధించిన పెన్డ్రైవ్, నెల రోజుల వరకే పనిచేసే పాస్వర్డ్ వంటి అంశాలు ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తాయి. మరోవైపు అర్జున్, కీర్తి మధ్య ప్రేమకథను కూడా దర్శకుడు సమాంతరంగా నడిపించారు. ఈ రెండు కథాంశాల మధ్య సమతూకం పాటించడం ప్రథమార్ధానికి ప్రధాన బలంగా నిలుస్తుంది. విరామానికి ముందు వచ్చే సన్నివేశాలు, అనూహ్య మలుపులు కథపై ఆసక్తిని పెంచుతాయి. పాటలు కూడా కథనానికి తోడ్పడతాయి.
అయితే ద్వితీయార్ధంలో కథ ఎక్కువగా పెన్డ్రైవ్, పాస్వర్డ్ చుట్టూనే తిరుగుతుంది. ప్రథమార్ధంలో ఉన్న వేగం కొన్ని చోట్ల తగ్గినట్లు అనిపిస్తుంది. కథలో కొత్తదనం పెద్దగా లేకపోయినా, కొన్ని మలుపులు మాత్రం ఉత్కంఠను పంచుతాయి. ప్రేమకథలోనూ ద్వితీయార్ధంలో భావోద్వేగాలు పెరుగుతాయి. అర్జున్ తన ప్రేమను నేరుగా వ్యక్తం చేయకపోయినా, అతడు ఎవరిని ప్రేమిస్తున్నాడో కీర్తికి అర్థమయ్యేలా రూపొందించిన ముగింపు సన్నివేశాలు బాగున్నాయి. కథ, నేపథ్యాలు పూర్తిగా కొత్తవి కాకపోయినా, వాటిని ఆధునిక కథనంతో ఆసక్తికరంగా మలచడంలో దర్శకుడు కొంతవరకు విజయం సాధించారు.
నటీనటుల చేశారంటే
కథానాయకుడు అనీష్ ఈ సినిమాతో తనదైన ముద్ర వేయడానికి ప్రయత్నించాడు. మాటలు రాని యువకుడి పాత్ర, సహజమైన నటనతో పాటు డ్యాన్సులు, యాక్షన్ సన్నివేశాల్లోనూ ప్రతిభ చూపించాడు. కొత్త హీరోగా మంచి పరిచయాన్ని అందుకున్నాడు. కథానాయిక అనస్వర రాజన్ తన నటనతో పాటు అందంతోనూ ఆకర్షిస్తుంది. అర్జున్తో ఆమె సన్నివేశాలు కథకు మంచి బలాన్నిచ్చాయి. వెన్నెల కిశోర్ తనదైన హాస్యంతో నవ్వులు పంచాడు. బ్రహ్మాజీ, గెటప్ శ్రీను, రఘుబాబు తమ పాత్రల పరిధిలో ఆకట్టుకున్నారు. పెద్దన్నగా ముఖేష్ రుషి, గౌరి పాత్రలో కలైయరసన్, ఇరానీగా ఎలాంగో కుమరవేల్ కథలో కీలకంగా కనిపిస్తారు. ప్రతినాయకుడి ముఠా, పోలీస్ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన సన్నివేశాల్లో వీరి పాత్రలు కథను ముందుకు నడిపిస్తాయి.
బలాలు
- కథలో ఆసక్తికరమైన మలుపులు
- అనీష్, అనస్వర రాజన్ జోడీ
- తమన్ సంగీతం, నేపథ్య సంగీతం
- ఆకట్టుకునే విజువల్స్
బలహీనతలు
- ద్వితీయార్ధంలో కొన్ని చోట్ల తగ్గిన కథనం
చివరిగా : ఇట్లు అర్జునలో కొన్ని పరిచయమైన కొత్త కుర్రాడు మెప్పిస్తాడు
గమనిక: ఈ సమీక్ష సమీక్షకుడి వ్యక్తిగత అభిప్రాయం మాత్రమే.
రూ. 1000 కోట్ల క్లబ్లో 'రామాయణం'- అయినా 'పుష్ప 2', 'ధురంధర్ 2'ను కొట్టలేదు
'రామాయణం' సెట్స్లో కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న సాయి పల్లవి- డైలాగ్ కోచ్ అలా చేయడం వల్లే!