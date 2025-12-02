అఖండ 2 మూవీ టికెట్ ధరల పెంపు- ప్రీమియర్ షోకు ఎంతంటే?
4వ తారీకు అఖండ 2 తాండవం ప్రీమియర్ షో - మల్లిప్లెక్సులు, సింగిల్ థియేటర్లలో టికెట్ ధర ఎంతంటే?
Published : December 2, 2025 at 9:01 PM IST
Akhanda 2 Ticket Prices Hike : నందమూరి బాలకృష్ణ నటించిన అఖండ 2 టికెట్ రేట్లు పెంచుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మంగళవారం జీవో జారీ చేసింది. 4వ తేదీన వేసే ప్రీమియర్ షోలకు టికెట్ ధర రూ.600 వరకు పెంచుకునే ఛాన్స్ ఇచ్చింది. 5వ తేదీ నుంచి మల్లిప్లెక్సుల్లో టికెట్ ధర రూ.100, సింగిల్ థియేటర్లలో రూ.75 చొప్పున టికెట్ ధరలు పెంచుకోవచ్చని స్పష్టం చేసింది. జీవో ప్రకారం, ఈ పెంచిన ధరలు (రోజుకు 5 షోలు) విడుదల తేదీ నుంచి 10 రోజుల పాటు అమలులో ఉంటాయి.
బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వంలో వచ్చిన అఖండ ఘన విజయం సాధించిన విషయం తెలిసిందే. అందుకే దీనికి సీక్వెల్గా అఖండ 2: తాండవం తీశారు. అన్ని నిర్మాణ కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం డిసెంబర్ 5 గ్రాండ్గా రిలీజ్ కానుంది. నటసింహం బాలకృష్ణ నటించిన తొలి పాన్ ఇండియా చిత్రం కావడంతో దీనిపై అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.
బిగ్ డీల్
ఇప్పటికే ఈ చిత్రానికి భారీ బిజినెస్ జరిగినట్లు టాక్. ముఖ్యంగా థియేట్రికల్, ఓటీటీ, మ్యూజికల్ రైట్స్కు సంబంధించిన ఒప్పందాలు కుదిరినట్లు తెలుస్తోంది. కేవలం థియేట్రికల్, నాన్-థియేట్రికల్ డీల్ విలువే ఏకంగా రూ.250 కోట్ల అని సమాచారం. ఇదే నిజమైతే బాలకృష్ణ కెరీర్లోనే ఇది అతిపెద్ద డీల్గా నిలుస్తుంది. ఇక సినిమా హిట్ అయితే నిర్మాతలకు కాసుల పంట కురిసే అవకాశం ఉంది.
ఫుల్ జోష్లో ఫ్యాన్స్
ఇప్పటికే రిలీజ్ అయిన ఈ మూవీ ట్రైలర్, పాటలకు అదిరిపోయే రెస్పాన్స్ వచ్చింది. బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను కాంబినేషన్లో వచ్చిన సినిమాలు అన్నీ హిట్. అఖండ 2 వీరి కాంబోలో వస్తున్న 4వ చిత్రం అందుకే, దీనిపై సాధారణ ప్రేక్షకుల్లోనూ మంచి క్రేజ్ ఏర్పడిందని చెప్పవచ్చు.
బోయపాటి స్క్రీన్ప్లే, బాలయ్య డైలాగులు, హై వోల్టేజ్ యాక్షన్, ఎమోషనల్ సీన్స్, తమన్ బీజీయమ్ కలిస్తే ఫ్యాన్స్కు పండగే అని చెప్పవచ్చు. ఇక ఈ చిత్రాన్ని 3డీలోనూ రిలీజ్ చేయనున్నట్లు మేకర్స్ తెలిపారు. బాలయ్య అభిమానులకు, ప్రేక్షకులకు మంచి అనుభూతి ఇవ్వాలన్న ఉద్దేశంతో 'అఖండ 2' సినిమాను 3డీ ఫార్మాట్లోనూ తీసుకొస్తున్నట్లు తెలిపారు.
"ఈ అఖండ2: తాండవం- భారతదేశ ఆత్మ, పరమాత్మ. ఈ సినిమా మన దేశ ధర్మం, ధైర్యం. ప్రపంచ దేశాల్లో మతం కనిపిస్తుంది. కానీ, ఈ దేశంలో మాత్రమే సనాతన ధర్మం కనిపిస్తుంది. దాని ఆధారంగా రూపొందిస్తున్న సినిమా ఇది. ఈ సినిమాని దేశమంతా చూడాలనుకుంటున్నా" అని బోయపాటి శ్రీను ఇంతకు ముందు తెలిపారు.
6 భాషల్లో రిలీజ్
అఖండ 2 చిత్రాన్ని మొదట 5 భాషల్లో విడుదల చేస్తున్నట్లు మూవీ టీమ్ అధికారికంగా ప్రకటించింది. మేకర్స్ ఈ చిత్రాన్ని తెలుగు, తమిళ, మళయాలం, కన్నడ, హిందీతోపాటు అవధి భాషలోనూ రిలీజ్ చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ చిత్రంలో ఆది పినిశెట్టి కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. నటి సంయుక్త ఫీమేల్ లీడ్లో కనిపించనుంది. తమన్ ఈ సంగీతం అందిస్తుండగా, నందమూరి తేజస్విని సమర్పణలో 14 రీల్స్ బ్యానర్పై రామ్ ఆచంట, గోపీచంద్ ఆచంట, హరీష్ పెద్ది, ఇషాన్ సక్సేనా సంయుక్తంగా భారీ బడ్జెట్తో నిర్మించారు.