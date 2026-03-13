'ఉస్తాద్ భగత్సింగ్' బెనిఫిట్ షోకు గ్రీన్సిగ్నల్- టికెట్ రేట్ ఎంతో తెలుసా?
Published : March 13, 2026 at 7:54 PM IST
Updated : March 13, 2026 at 8:09 PM IST
Ustad Bhagat Singh Ticket Price : పవర్స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ లేటెస్ట్ సినిమా 'ఉస్తాద్ భగత్సింగ్' మరో వారంలో థియేటర్లలోకి రానుంది. హరీశ్ శంకర్ దర్శకత్వం వహించిన చిత్రం ఈనెల 19న వరల్డ్వైడ్గా గ్రాండ్గా రిలీజ్ కానుంది. ఈ క్రమంలో ఉస్తాద్ సినిమాకు బెనిఫిట్ షోతో పాటుగా టికెట్ రేట్ పెంపునకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ మేరకు అధికారికంగా మెమో జారీ చేసింది. మరి పెరిగిన రేట్లతో టికెట్ ధరలు ఎలా ఉండనున్నాయంటే?
బెనిఫిట్ షో ఎప్పుడంటే?
మార్చి 19న తెల్లవారుజామున 4- 5గంటల మధ్యలో బెనిఫిట్ షో ప్రదర్శనకు ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ షో టికెట్ ధరను రూ.500గా (జీఎస్టీతో కలిపి) నిర్ణయించారు. అయితే ఈ ఇటీవల కాలంలో బడా హీరోల సినిమాలకు రిలీజ్కు ముందు రోజు రాత్రే ప్రీమియర్స్ వేస్తున్నారు. మరి ఈ సినిమాకు మార్చి 19కి ముందు రోజు ప్రీమియర్స్ ఉంటాయా? లేదా అనే దానిపై క్లారిటీ రావాల్సి ఇంది. ఇక టికెట్ ధరను తొలి పది రోజుల పాటు పెంచుకునే వెసులుబాటును కల్పించింది. ఈ లెక్కన సింగిల్ స్క్రీన్స్లో రూ.100, మల్టీప్లెక్స్ల్లో రూ.125 చొప్పున పెంచుకునే వీలు కల్పించింది. అయితే పెరిగిన టికెట్ ధరలు మార్చి 19 నుంచి మార్చి 28 వరకూ అమలులో ఉండనున్నాయి.
రన్టైమ్ ఎంతంటే?
కాగా, ఇటీవల ఈ సినిమా సెన్సార్ పూర్తయ్యింది. ఈ సినిమాకు లాంటి కట్స్ లేకుండా U/A సర్టిఫికెట్ వచ్చినట్లు మేకర్స్ వెల్లడించారు. మొత్తం సినిమా నిడివి 2 గంటల 34 నిమిషాలు ఉండనుంది. అయితే మరో వారంలోనే సినిమా రిలీజ్ ఉండడంతో మేకర్స్ ప్రమోషన్స్ షురూ చేసేశారు. ఇప్పటికైతే దర్శకుడు హరీశ్ శంకర్ జోరుగా సినిమాను ప్రమోట్ చేస్తున్నారు.
Experience the best of PSPK in the grandest format 💥💥#UstaadBhagatSingh will release in #DoblyCinema format 🤩— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) March 13, 2026
GRAND RELEASE WORLDWIDE this Ugadi - 19th MARCH, 2026 🔥#UBSOnMarch19th
POWER STAR @PawanKalyan @harish2you @sreeleela14 #RaashiiKhanna @rparthiepan @DoP_Bose… pic.twitter.com/Z3zRpTesKn
వరుసగా పాటల విడుదల ఈవెంట్లు, ఇంటర్వ్యూలతో సినిమాను ఆడియెన్స్లోకి తీసుకెళ్తున్నారు. ఇప్పటికైతే హీరో పవన్కల్యాణ్ ప్రమోషన్స్కు రాలేదు. అయితే మేకర్స్ మాత్రం గ్రాండ్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఈనెల 15న హైదరాబాద్ యూసుఫ్గూడ పోలీస్ గ్రౌండ్స్లో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కు పవన్ హాజరయ్యే అవకాశం ఉంది. అలాగే ఇదే ఈవెంట్లో ట్రైలర్ రిలీజ్ చేసే అవకాశమూ ఉంది.
టికెట్ పెంపునపై కోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు!
సినిమా టికెట్ ధరల పెంపు విషయంలో మేకర్స్కు భారీ ఊరట దక్కింది. ఇటీవల సినిమా టికెట్ ధర పెంపునపై తెలంగాణ హైకోర్టు ఇచ్చిన మధ్యంతర ఉత్తర్వులను సుప్రీంకోర్టు తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది. నిబంధనల ప్రకారం, టికెట్ రేట్ పెంచాలంటే విడుదలకు 90 రోజుల ముందే ప్రభుత్వం మెమో ఇవ్వాలని హైకోర్టు ఇటీవల ఆదేశించింది. ఈ తీర్పును నిర్మాణ సంస్థ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ సుప్రీంకోర్టులో సవాల్ చేసింది.
ఈ పిటిషన్ శుక్రవారం విచారణకు వచ్చింది. జస్టిస్ జేకే మహేశ్వరి, జస్టిస్ ఏఎస్ చందూర్కర్ బెంచ్ హైకోర్టు ఉత్తర్వులపై స్టే విధించింది. టికెట్ ధరల పెంపు విషయంపై ఎప్పుడూ అనుసరిస్తున్న విధానాన్నే కొనసాగించాలని సూచించింది. దీంతో తెలంగాణలోనూ ఉస్తాద్ సినిమాకు టికెట్ ధర పెరిగే అవకాశం ఉంది! అయితే ఇక్కడ బెనిఫిట్ షోకు అనుమతి ఉంటుందా అనేది చూడాలి!
కాగా, ఈ సినిమాను హరీశ్ యాక్షన్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్గా తెరకెక్కించారు. ఇందులో శ్రీలీల, రాశీ ఖన్నా హీరోయిన్లుగా నటించారు. దేవీశ్రీ ప్రసాద్ సంగీతం అందించగా, మైత్రి మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్పై నవిన్ యెర్నేనీ, రవి శంకర్ సంయుక్తంగా నిర్మించారు.
