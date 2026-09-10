పంచనామా కోసం ఆ హీరోలను సంప్రదించాను- కానీ సిరీస్కు అయ్యే బడ్జెట్ను రెమ్యునరేషన్గా అడిగారు: నిర్మాత ఉదయభాను
నిర్మాతగా మారిన బుల్లితెర యాంకర్ ఉదయభాను - సెప్టెంబర్ 11న జీ5 వేదికగా స్ట్రీమింగ్ కానున్న ఇన్వెస్టిగేషన్ థ్రిల్లర్ 'పంచనామా'
Published : September 10, 2026 at 11:35 AM IST
Panchanama Web Series : 'పంచనామా' వెబ్ సిరీస్ కోసం కొంతమంది హీరోలను సంప్రదించానని, అయితే వారు ప్రాజెక్ట్ మొత్తానికి అయ్యే బడ్జెట్ను రెమ్యునరేషన్గా అడిగారని షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు నిర్మాత ఉదయభాను. ఇన్వెస్టిగేషన్ థ్రిల్లర్గా తెరకెక్కిన పంచనామా సిరీస్ సెప్టెంబర్ 11 నుంచి జీ5 వేదికగా స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ సందర్భంగా చిత్రబృందం ముందస్తు వేడుకను నిర్వహించారు.
ఒకప్పుడు బుల్లితెర యాంకర్గా తనదైన ముద్ర వేసిన ఉదయభాను పలు సినిమాల్లో నటిగానూ ప్రేక్షకులకు మరింత చేరువయ్యారు. అయితే ఇప్పుడు ఆమె నిర్మాతగానూ మారారు. ఉదయభాను ప్రొడక్షన్స్ పేరిట బ్యానర్ను ఏర్పాటు చేసి తొలి ప్రయత్నంగా 'పంచనామా' అనే వెబ్సిరీస్ను నిర్మించారు. ఈ కార్యక్రమంలో నిర్మాత ఉదయభాను తన జర్నీ గురించి మాట్లాడుతూ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.
నా 15 ఏళ్ల కల ఇది
'నిర్మాతగా మారాలని దాదాపు 15 ఏళ్లుగా నేను ఎంతో తపన పడుతున్నాను. నా ప్రయాణం టెలివిజన్లోనే ప్రారంభమైంది. ఇక్కడే ఉదయభాను అందరికీ హృదయభానుగా మారింది. అందుకే టెలివిజన్తోనే నిర్మాతగా మారాలని నిర్ణయించుకున్నా. 15 ఏళ్లు ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేశాను. మంచి కంటెంట్ ఉందని చాలా మందిని కలిసినా పని కాలేదు. వచ్చే నెల, వచ్చే వారం ప్రారంభం చేద్దాం అని దాదాపు 15 ఏళ్లు గడిచాయి. ఎందుకు ఇన్నేళ్లు ఆలస్యమైందనేది నాకు కూడా తెలియని ప్రశ్నగానే ఉంది. ఇక అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకూ నేను ప్రశాంతంగా రెండు గంటలు కూడా నిద్రపోలేదు. నా కలకు జీ5 వాళ్లు ప్రాణం పోశారు. వాళ్లకు రుణపడి ఉంటాను' అని ఉదయభాను కృతజ్ఞతలను తెలియజేశారు.
ఈ పంచనామా వెబ్ సిరీస్ ప్రయాణం ఎలా మొదలైందో ఉదయభాను వివరించారు. గతంలో తాను 'డీఓ ప్రసాద్రావు: కనబడటం లేదు'అనే సిరీస్ చేశానని ఆమె గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆ సిరీస్ చేస్తున్నప్పుడే జీ5 వాళ్లతో కలిసి పని చేయాలని అనుకున్నానన్నారు. ఆ తర్వాత తన ఫ్రెండ్ శ్రీరామ్ సహకారంతో జీ5 యాజమాన్యాన్ని కలిశానన్నారు. ఇక ఆపై తన దగ్గర ఉన్న స్టోరీని వారికి వినిపించానని, ఈ కొత్త తరహా స్టోరీ వారికి నచ్చినట్లు ఉదయభాను అన్నారు. దీంతో ఈ పంచనామా వెబ్ సిరీస్ పట్టాలెక్కిందని పేర్కొన్నారు. ఇక దీని చిత్రీకరణను కూడా తక్కువ టైమ్లోనే పూర్తి చేసినట్లు తెలియజేశారు.
పన్నెండేళ్ల వయసులోనే మైక్ పట్టుకున్నా
అదే విధంగా ఎలాంటి నేపథ్యం లేకుండా ఇండస్ట్రీకి వచ్చానని ఉదయభాను తెలిపారు. 12 ఏళ్ల వయసులోనే మైక్ పట్టుకుని స్వయంకృషితో ఒక్కో విషయం నేర్చుకుంటూ ఈ స్థాయికి వచ్చానని గుర్తు చేశారు. తనకు స్టూడియోలు లేవనీ, తానేమీ పెద్ద స్టార్స్ ఇంట్లో పుట్టలేదనీ, కష్టపడి ఎదిగానంటూ చెప్పుకొచ్చారు. ఈ రోజు తాను ఈ ఈవెంట్కు రావాలని ఏ అగ్రహీరోను ఆహ్వానించినా వచ్చేవాళ్లన్నారు. కానీ నాకు అసలైన సపోర్ట్ ప్రేక్షకులనీ, వారి మధ్యే తన జీవితం గడిచిందని ఉదయభాను పేర్కొన్నారు.
ఆమె జీవితంలో ఎదుర్కొన్న ఒడుదొడుకుల గురించి ప్రస్తావిస్తూ ఎన్ని సార్లు కిందపడ్డానో, అన్నిసార్లు ధైర్యంతో ముందుకు సాగానని పేర్కొన్నారు. అయితే కిందపడినప్పుడల్లా రెట్టింపు ఉత్సాహంతో పైకి లేచి నిల్చున్నానన్నారు. ఇప్పుడు పరిగెత్తడం నేర్చుకున్నానని తెలియజేశారు. టాలెంట్ ఉంటే ఉదయభాను ప్రొడక్షన్స్ డోర్ ఎప్పుడూ తెరిచే ఉంటుందని ఎమోషనల్ అయ్యారు. ఇక పంచనామా వెబ్ సిరీస్ విషయానికొస్తే భరత్ నివాస్, మేధారెడ్డి ప్రధానపాత్రలో నటించారు. సీనియర్ నటులు శివాజీ రాజా, సూర్య శ్రీనివాస్, శ్రీజ, రాధిక ప్రీతి, చరణ్ బాబు, శివ కార్తీక్ దండ తదితరులు ఇందులో యాక్ట్ చేశారు. దీనికి మోహన్ శ్రీవత్స దర్శకత్వం వహించారు.
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