జయాబచ్చన్కు తెలీకుండా అర్ధరాత్రి అమితాబ్ సీక్రెట్ పనులు! - ఎందుకంటే?
కౌన్ బనేగా కరోడ్పతి షోలో ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్న అమితాబ్ - జయా బచ్చన్కు తెలియకుండా కొడుకు అభిషేక్తో మిడ్నైట్లో బిగ్ బి చేసే పనులివే!
Published : August 17, 2026 at 5:44 PM IST
Amitabh On Fun Secrets : బాలీవుడ్ మెగాస్టార్ అమితాబ్ బచ్చన్కు స్పోర్ట్స్ ఎంత ఇష్టమో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఆయన కొడుకు అభిషేక్ బచ్చన్కు కూడా స్పోర్ట్స్ అంటే ప్రాణం. ఈ తండ్రీకొడుకులు ఇద్దరూ కలిసి అర్ధరాత్రి పూట టీవీలో మ్యాచ్లు చూస్తూ ఇంట్లో వాళ్లకు తెలియకుండా కొన్ని సీక్రెట్ పనులు చేస్తారట! ఇటీవల కౌన్ బనేగా కరోడ్పతి షోలో బిగ్ బీ ఈ విషయాలను బయటపెట్టారు. అర్ధరాత్రి మ్యాచ్లు చూసే సమయంలో తన భార్య జయా బచ్చన్కు నిద్రాభంగం కలగకుండా ఆయన ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారనే విషయాలను తెలిపారు.
ప్రత్యేకంగా మరో టీవీ ఏర్పాటు
కౌన్ బనేగా కరోడ్పతి 18వ సీజన్ షోలో 1 కంటెస్టెంట్ అడిగిన ప్రశ్నకు అమితాబ్ బచ్చన్ నవ్వుతూ సమాధానం ఇచ్చారు. మీ ఇంట్లో కూడా మ్యాచ్లు చూసేటప్పుడు మీ భార్య కోప్పడతారా అని ఆ కంటెస్టెంట్ అడగ్గా బిగ్ బీ అవునని బదులిచ్చారు. తనకు, తన కొడుకు అభిషేక్కు స్పోర్ట్స్ అంటే చాలా ఆసక్తి అని చెప్పారు. అయితే రాత్రి పూట మ్యాచ్లు చూసేటప్పుడు జయా బచ్చన్కు ఇబ్బంది కలగకుండా తాము కాస్త తెలివిగా ఆలోచించేవాళ్ళం అని చెప్పారు. ఇంట్లో ప్రత్యేకంగా వేరే టీవీని ఏర్పాటు చేసుకున్నామని చెప్పారు. రాత్రి కాగానే జయా బచ్చన్ వద్దకు వెళ్లి, చాలా ఆలస్యమైంది వెళ్లి పడుకోండి అని చెప్పి ఆమెను పంపించేస్తామని సరదాగా పంచుకున్నారు. ఆ తర్వాత తమ అసలు ఆట మొదలవుతుందని ఆయన వివరించారు.
హెడ్ఫోన్స్ పెట్టుకుని సైలెంట్గా
జయా బచ్చన్ పడుకోవడానికి వెళ్లిన తర్వాత అమితాబ్, అభిషేక్ ఇద్దరూ కలిసి రాత్రంతా ఆ టీవీలో మ్యాచ్లు చూస్తారట. అయితే ఆ సమయంలో సౌండ్ కిందకు వెళ్లి ఇంట్లో వాళ్లకు ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ కలగకుండా ఉండేందుకు వారు ఎంతో జాగ్రత్త పడతారట! టీవీ వాల్యూమ్ బాగా తగ్గించి చూస్తామని, కొన్నిసార్లు అయితే ఏకంగా హెడ్ఫోన్స్ పెట్టుకుని మరీ మ్యాచ్లు ఎంజాయ్ చేస్తామని అమితాబ్ చెప్పారు. ఇలా చేయడం వల్ల ఎంత రాత్రి అయినా వేరే వాళ్లకు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదని బిగ్ బీ వెల్లడించారు. అర్ధరాత్రి వేళ మ్యాచ్ల కోసం ఓ తండ్రీకొడుకు కలిసి ఇలాంటి సీక్రెట్ ఏర్పాట్లు చేసుకోవడం షోలో ఉన్న ప్రేక్షకులను ఎంతగానో నవ్వించింది. ఈ వయసులో కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ క్రీడల పట్ల చూపిస్తున్న ఈ ఆసక్తిని చూసి అభిమానులు మురిసిపోతున్నారు.
అరుపులు విని భయపడే ఫ్యామిలీ
సైలెంట్గా మ్యాచ్లు చూస్తున్న సమయంలో ఒక పెద్ద సమస్య కూడా వస్తుందని అమితాబ్ చెప్పుకొచ్చారు. తమకు ఇష్టమైన టీమ్ గెలిచినప్పుడు లేదా ఎవరైనా క్రికెట్లో సిక్స్ కొట్టినా, ఫుట్బాల్లో మంచి గోల్ చేసినా ఎగ్జైట్మెంట్ను ఆపుకోలేమని అన్నారు. ఆ ఆనందంలో తమకు తెలియకుండానే గట్టిగా అరిచేస్తామని చెప్పారు. అర్ధరాత్రి పూట ఆ అరుపులు విని ఇంట్లో వాళ్లంతా ఏదో ప్రమాదం జరిగిందని భయపడి నిద్రలేచి వస్తారని బిగ్ బీ నవ్వుతూ వివరించారు. అప్పుడు వారికి ఏమీ కాలేదని, కేవలం మా టీమ్ గోల్ చేసిందని సర్దిచెప్పాల్సి వస్తుందని అమితాబ్ తన కష్టాలను ఫన్నీగా వివరించారు.
స్పోర్ట్స్ ఫ్రాంచైజీల ఓనర్లుగా
అమితాబ్ బచ్చన్ కుటుంబానికి స్పోర్ట్స్ చూడటమే కాకుండా క్రీడా రంగంలో పెట్టుబడులు కూడా పెడుతుంటారు. ఫ్రాంచైజీ లీగ్స్ మొదలైనప్పటి నుంచి వారు జట్లను కొనుగోలు చేస్తూ క్రీడలను ప్రోత్సహిస్తున్నారు. ప్రో కబడ్డీ లీగ్లో పాపులర్ జట్టు అయిన జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్ టీమ్కు అభిషేక్ బచ్చన్ ఓనర్గా ఉన్నారు. అలాగే ఇండియన్ సూపర్ లీగ్లో చెన్నైయిన్ ఎఫ్సీ ఫుట్బాల్ జట్టుకు కూడా ఆయన సహ యజమానిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇక అమితాబ్ బచ్చన్కు ఫుట్బాల్ అంటే ఎంతో ఇష్టం. 2026 ఫిఫా వరల్డ్ కప్ను కూడా ఆయన ఎంతో ఆసక్తిగా ఫాలో అయ్యారు.
రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీపై అమితాబ్ ప్రశంసల వర్షం- ప్రపంచ స్థాయి సినిమా నిర్మాణ కేంద్రమని కితాబు
'కల్కి 2'లో అమితాబ్- కమల్ బిజీ- 40ఏళ్ల తర్వాత ఒకే ఫ్రేమ్లో దిగ్గజ నటులు - ఫొటోలు వైరల్