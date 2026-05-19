ETV Bharat / entertainment

రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీపై అమితాబ్ ప్రశంసల వర్షం- ప్రపంచ స్థాయి సినిమా నిర్మాణ కేంద్రమని కితాబు

రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ‌లో నా ప్రతీ షూటింగ్ చిరస్మరణీయ అనుభవం- అభిరుచి, నిబద్ధతతో భారతీయ సినిమాకు మద్దతు- ఇన్‌స్టాగ్రామ్ హ్యాండిల్‌లో అమితాబ్ పోస్ట్

Amitabh Bachchan
Amitabh Bachchan (Photo: IANS, ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 19, 2026 at 9:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Amitabh On Ramoji Film City : రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీపై బాలీవుడ్ మెగాస్టార్ అమితాబ్ బచ్చన్ ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. దీన్ని ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమ సినిమా నిర్మాణ కేంద్రాల్లో ఒకటిగా ఆయన అభివర్ణించారు. చాలా ఏళ్లుగా ఎన్నో బ్లాక్‌బస్టర్ సినిమాలకు నిలయంగా నిలుస్తున్న ఈ విశ్వవిఖ్యాత ఫిల్మ్ సిటీలో షూటింగ్‌‌లలో పాల్గొన్నప్పటి అనుభవాల విశేషాలను అమితాబ్ తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ హ్యాండిల్‌లో నెటిజన్లతో పంచుకున్నారు.

నా ప్రతీ షూటింగ్, చిరస్మరణీయ అనుభవం
"రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో నా ప్రతీ షూటింగ్ ఒక సౌకర్యవంతమైన, చిరస్మరణీయమైన అనుభవం. దాని ప్రపంచ స్థాయి మౌలిక సదుపాయాలు, సమీకృత నిర్మాణ సౌకర్యాలు, వృత్తిపరమైన వాతావరణం సినిమా నిర్మాణాన్ని సులభతరంగా, ఆనందదాయకంగా చేస్తాయి. సంవత్సరాలు గడిచేకొద్దీ, ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యుత్తమ సినిమా నిర్మాణ కేంద్రాల్లో ఒకటిగా ఎదిగింది. అభిరుచి, నిబద్ధతతో భారతీయ సినిమాకు మద్దతు ఇస్తున్న రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ మొత్తం బృందానికి నా శుభాకాంక్షలు" అని అమితాబ్ బచ్చన్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పోస్ట్‌లో పేర్కొన్నారు.

అమితాబ్ సూర్యవంశం షూటింగ్ ఇక్కడే
అమితాబ్ బచ్చన్ తన సుదీర్ఘ సినీ కెరీర్‌లో రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో జరిగిన అనేక సినిమా షూటింగ్‌లలో పాల్గొన్నారు. వాటిలో ఒకటి సూర్యవంశం మూవీ. దీన్ని చాలావరకు రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలోనే షూట్ చేశారు. ఈ సినిమాలోని అద్భుతమైన రాజభవనం సెట్లు, మొఘల్ శైలి తోటలు రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలోనివే. ఈ సీన్‌లే సూర్యవంశం సినిమాకు ప్రధాన దృశ్య ఆకర్షణగా నిలిచాయి. ఈ సినిమాలోని 'పీపల్ కే పట్వా' పాట కూడా ఫిల్మ్ సిటీ అద్భుతమైన అందాన్ని ప్రదర్శించింది.

తదుపరి చిత్రం : సెక్షన్ 84
అమితాబ్ బచ్చన్ తదుపరి చిత్రం సెక్షన్ 84. దీనికి రిభు దాస్‌గుప్తా దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ కోర్ట్‌రూమ్ డ్రామా 2026 నవంబరు 19న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈయన చేతిలో కల్కి 2, బ్రహ్మాస్త్ర పార్ట్ 2: దేవ్ వంటి పలు కీలకమైన సినిమా ప్రాజెక్టులు కూడా ఉన్నాయి.

కల్కి 2898 AD షూటింగ్ సైతం
నాగ్ అశ్విన్ దర్శకత్వం వహించిన కల్కి 2898 AD చిత్రాన్ని కూడా రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలోనే షూట్ చేశారు. ఇందుకోసం ఈ స్టూడియో కాంప్లెక్స్‌లో ప్రత్యేకంగా భారీ సెట్లను నిర్మించారు. ఇది బ్లాక్‌బస్టర్‌ మూవీల్లో ఒకటిగా నిలిచింది.

అన్ని రకాల నేపథ్యాలకు నెలవు
రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ సినిమా నిర్మాణ సౌకర్యాలతో పాటు సందర్శకులను ఆకర్షించే ప్రధాన పర్యాటక కేంద్రం. ఇది ఏడాది పొడవునా స్టూడియో పర్యటనలు, స్టంట్ ప్రదర్శనలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, సాహస కార్యకలాపాలు, సీతాకోకచిలుకల పార్కులు, థీమ్ ఆధారిత ఆకర్షణలకు వేదికగా నిలుస్తుంది. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఫిల్మ్ సిటీగా రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ పేరుగాంచింది. చిత్రనిర్మాతలు, పర్యాటకులకు ఇది ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది.

హైదరాబాద్‌లో 2,000 ఎకరాలకుపైగా విస్తరించి ఉన్న ఈ భారీ స్టూడియో కాంప్లెక్స్, దాని అద్భుతమైన ఫిల్మ్ సెట్‌లు, లైవ్ షోలు, సినిమాటిక్ వాతావరణానికి ప్రసిద్ధి చెందింది. రాజభవనం తరహా లొకేషన్‌లు, నగర వీధుల నుంచి రైల్వే స్టేషన్లు, ఎయిర్‌పోర్ట్ సెట్ల దాకా సినిమా నిర్మాణానికి అవసరమైన అన్ని రకాల నేపథ్యాలను రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ అందిస్తుంది.

ప్రస్తుతం రాజకీయాల్లోనే ఉన్నాం- వచ్చే ఎన్నికల్లో నా భార్య పోటీ చేస్తుంది: మంచు మనోజ్​

'ఉప్పెన'లానే 'పెద్ది'లో కూడా ట్విస్ట్​ గ్యారంటీనా? బుచ్చిబాబు తన మార్క్ చూపిస్తారా?

TAGGED:

AMITABH BACHCHAN ON RFC
AMITABH ON RAMOJI FILM CITY
RAMOJI FILM CITY
ICONIC STUDIO RAMOJI FILM CITY
AMITABH BACHCHAN RAMOJI FILM CITY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.