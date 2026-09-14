ఫంక్షన్కు వెళ్లాలంటే భార్య జయాకు అబద్ధం చెప్పాల్సిందే!- అమితాబ్ బచ్చన్ బిగ్ ప్లాన్
జయా రెడీ కావడానికి అమితాబ్ వేసే చిన్న ట్రిక్- ఆలస్యంగా ఇంటికి వస్తే ముందే ఫ్యామిలీ గ్రూప్లో మెసేజ్
Published : September 14, 2026 at 9:07 PM IST
Amitabh Bachchan Jaya Bachchan : 'కౌన్ బనేగా కరోడ్పతి'లో కంటెస్టెంట్లతో మాట్లాడేటప్పుడు అమితాబ్ బచ్చన్ అప్పుడప్పుడు తన ఇంటి విషయాలను కూడా సరదాగా చెబుతుంటారు. ఈసారి జయా బచ్చన్ గురించి వచ్చిన ఒక ప్రశ్నకు ఆయన చెప్పిన సమాధానం హైలైట్ అయింది. 'ఏదైనా పెళ్లి లేదా ఫంక్షన్కు వెళ్లేటప్పుడు జయా రెడీ కావడం కోసం వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుందా?' అని ఒక కంటెస్టెంట్ అడిగారు. ఆ ప్రశ్న విన్న అమితాబ్ 'ఇది చాలా మంచి ప్రశ్న' అని నవ్వుతూ అన్నారు. ఆలస్యమవకుండా ఉండేందుకు తాను ఒక చిన్న ట్రిక్ ఉపయోగిస్తానని చెప్పారు.
గంట ముందుగానే
పెళ్లి సాయంత్రం 6 గంటలకు ఉందనుకుందాం. జయాకు మాత్రం బారాత్ 5 గంటలకే వస్తుందని చెబుతానని అమితాబ్ వెల్లడించారు. అలా చెప్పగానే ఆమె 3.30 లేదా 4 గంటల నుంచే రెడీ అవడం మొదలుపెడతారని చెప్పారు. అసలు కార్యక్రమానికి ఇంకా సమయం ఉండటంతో ఇద్దరూ టైమ్కు అక్కడికి చేరుకుంటారని వివరించారు. ఏదైనా ఫంక్షన్కు వెళ్లాల్సిన సమయం ముందే ఫిక్స్ అయినప్పుడు తాను ఇలాగే ఒక గంట ముందుకు చెప్పేస్తానన్నారు. జయా సిద్ధమయ్యే పని కూడా త్వరగా మొదలవుతుందని నవ్వుతూ చెప్పారు. కంటెస్టెంట్ అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం చెబుతూ ఈ ప్లాన్ను ఉదాహరణతో వివరించారు.
ఆలస్యంగా ఇంటికి వెళ్తే!
జయా బచ్చన్ గురించి అమితాబ్ ఇదే షోలో ఇంతకుముందూ మరో విషయం చెప్పారు. షూటింగ్ వల్ల ఇంటికి ఆలస్యంగా వెళ్లినప్పుడు జయా కోప్పడతారా అని మరో కంటెస్టెంట్ అడిగారు. ముందుగా సమాచారం ఇవ్వకుండా ఆలస్యంగా వెళ్తే ఆమె తప్పకుండా ప్రశ్నిస్తారని అమితాబ్ చెప్పారు. షూట్ ఎప్పుడు ముగుస్తుందో ప్రతి రోజు ఒకేలా ఉండదని, కొన్నిసార్లు పని ఎక్కువసేపు సాగుతుందని తెలిపారు. అలాంటి రోజుల్లో ఇంటికి రావడానికి ఆలస్యమవుతుందని కుటుంబానికి ముందే చెబుతానన్నారు. పని ఎప్పుడు పూర్తవుతుందో కచ్చితమైన టైమ్ చెప్పలేకపోయినా, తాను ఆలస్యంగా వస్తాననే విషయం మాత్రం ముందుగానే ఇంట్లో వాళ్లకు తెలియజేస్తానని వివరించారు.
ఫ్యామిలీ గ్రూప్లో మెసేజ్
షూటింగ్ ఆలస్యమవుతుందని తెలిసిన వెంటనే ఫ్యామిలీ గ్రూప్లో మెసేజ్ పెడతానని అమితాబ్ చెప్పారు. ఆ రోజు తన కోసం డిన్నర్ ఆపుకోవద్దని కూడా కుటుంబ సభ్యులకు చెబుతానన్నారు. ఇలా ఒకేసారి అందరికీ సమాచారం చేరుతుందని తెలిపారు. ఇంట్లో వాళ్లు తన కోసం భోజనం ఆలస్యం చేయకూడదు అనుకుంటాను. ముందే చెప్తే ఎప్పుడు వస్తారో తెలియకుండా ఎదురుచూడాల్సిన అవసరం ఉండదన్నారు. షూట్ ఎక్కువసేపు సాగుతుందని తెలిసిన రోజుల్లో ముందే మెసేజ్ పెట్టడం తనకు అలవాటని చెప్పారు. వర్క్ సమయం మారినా ఇంట్లో వాళ్లకు ముందే విషయం తెలిసి ఉండేలా చూసుకుంటానని అమితాబ్ వివరించారు.
చెప్పకుండా వస్తే జయా ప్రశ్నలు
ఎలాంటి సమాచారం ఇవ్వకుండా ఆలస్యంగా ఇంటికి వెళ్తే మాత్రం పరిస్థితి వేరుగా ఉంటుందని అమితాబ్ చెప్పారు. ఎక్కడికి వెళ్లారు, ఎందుకు ముందుగా చెప్పలేదు అని జయా ప్రశ్నిస్తారని అన్నారు. అలాంటి రోజుల్లో ఆమె తన కోసం డిన్నర్ ఆపుకుని కూర్చోరని కూడా తెలిపారు. భోజనం పూర్తి చేసి నిద్రపోతారని నవ్వుతూ చెప్పారు. ఆలస్యంగా వస్తున్న విషయం ముందే తెలియకపోతే జయా ప్రశ్నించడం సహజమేనని ఆయన మాటల్లో చెప్పారు. అందుకే షూటింగ్ షెడ్యూల్ మారిన రోజుల్లో కుటుంబానికి సమాచారం ఇవ్వడం మిస్ కాకుండా చూసుకుంటానన్నారు.
'గుడ్డి' నుంచి మొదలైన పరిచయం
అమితాబ్, జయా పరిచయం సినిమాల ద్వారానే మొదలైంది. 1971లో 'గుడ్డి' సినిమా సమయంలో ఇద్దరూ మొదట కలిశారు. ఆ పరిచయం తర్వాత రెండేళ్లకు, 1973లో వివాహం చేసుకున్నారు. వీరికి ఇద్దరు పిల్లలు. కుమార్తె శ్వేతా బచ్చన్, కుమారుడు అభిషేక్ బచ్చన్. ప్రస్తుతం అమితాబ్ ‘కౌన్ బనేగా కరోడ్పతి 18’ను హోస్ట్ చేస్తున్నారు. క్విజ్ ప్రశ్నల మధ్య కంటెస్టెంట్లతో జరిగే చిట్ చాట్ లో ఆయన కుటుంబానికి సంబంధించిన విషయాలు కూడా అప్పుడప్పుడు ఇలా బయటకు వస్తుంటాయి.
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