ఇటలీలో 'షోలే'కు క్రేజీ రెస్పాన్స్ - ప్రీమియర్ షోకు 2వేల మంది- అమితాబ్ మేనియా అక్కడ కూడా!
కౌన్ బనేగా కరోడ్పతిలో 'షోలే' టాపిక్ - 2025 జూన్ 27న ఇటలీలో రీస్టోర్డ్ వెర్షన్ వరల్డ్ ప్రీమియర్ - ఫస్ట్లో ఫ్లాప్ టాక్ కానీ ఆ తర్వాత కల్ట్ క్లాసిక్
Published : August 15, 2026 at 2:32 PM IST
Sholay Mania In Italy : భారతీయ సినిమా చరిత్రలో అత్యంత క్రేజ్ అందుకున్న సినిమాల్లో 'షోలే' ఒకటిగా నిలుస్తుంది. ఈ కల్ట్ క్లాసిక్ సినిమాకు సంబంధించిన ఒక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని బాలీవుడ్ మెగాస్టార్ అమితాబ్ బచ్చన్ అభిమానులతో షేర్ చేసుకున్నారు. ఆయన హోస్ట్గా వ్యవహరిస్తున్న కౌన్ బనేగా కరోడ్పతి 18వ సీజన్ రీసెంట్ ఎపిసోడ్లో డాక్టర్ గణేశ్ బరయ్యా హాట్ సీట్లో ఉన్న సమయంలో బిగ్ బీ ఈ విషయాలను వెల్లడించారు. తన కెరీర్లో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ఈ సినిమాకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎలాంటి క్రేజ్ ఉందో ఆయన వివరించారు. ముఖ్యంగా ఇటలీలో వచ్చిన స్పందన గురించి 83 ఏళ్ల ఈ సీనియర్ నటుడు షేర్ చేసుకున్న విషయాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. ఇంతకీ ఆ సంగతులేంటంటే?
అర్ధరాత్రి వేళ ఇటలీలో
ఈ సినిమా 50 వసంతాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఫిల్మ్ హెరిటేజ్ ఫౌండేషన్కు చెందిన శివేంద్ర సింగ్ అదిరిపోయే ప్రింట్తో దీన్ని రీస్టోర్ చేశారు. ఈ కొత్త ప్రింట్ను తీసుకువెళ్లి ఇటలీలోని బొలోనా నగరంలో గల ఓ చారిత్రక మైదానంలో 2025 జూన్ 27న వరల్డ్ ప్రీమియర్ వేశారు. ఆ సిటీ మధ్యలో ఉండే ఆరుబయట మైదానంలో ఈ స్క్రీనింగ్ ఏర్పాటు చేశారు. అయితే ఈ సినిమాను చూడటానికి ఏకంగా 2000 మంది ఇటాలియన్లు అక్కడికి చేరుకోవడం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. వాళ్లంతా రాత్రి 11 గంటల నుంచి తెల్లవారుజామున 3 గంటల వరకు అక్కడే ఉండి షోలే చిత్రాన్ని ఆస్వాదించారని అమితాబ్ బచ్చన్ ఎంతో గర్వంగా చెప్పుకొచ్చారు.
నాటి తరం నుంచి నేటి వరకు
దర్శకుడు రమేశ్ సిప్పీ తెరకెక్కించిన ఈ యాక్షన్ డ్రామా 1975 ఆగస్టు 15న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. జిపి సిప్పీ నిర్మాణంలో వచ్చిన ఈ చిత్రానికి సలీం ఖాన్ జావేద్ అక్తర్ ద్వయం అద్భుతమైన కథను అందించారు. రిటైర్డ్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఠాకూర్ బల్దేవ్ సింగ్ పాత్రలో సంజీవ్ కుమార్ నటించగా కరుడుగట్టిన బందిపోటు గబ్బర్ సింగ్ పాత్రలో అమ్జాద్ ఖాన్ ప్రాణం పోశారు. ఇక ఠాకూర్ కిరాయికి తెచ్చుకునే చిన్నపాటి నేరస్తులు జై పాత్రలో అమితాబ్ బచ్చన్ వీరు పాత్రలో ధర్మేంద్ర అద్భుతమైన నటన కనబరిచారు. బసంతి పాత్రలో హేమమాలిని, రాధ పాత్రలో జయా బచ్చన్ తమదైన శైలిలో మెప్పించారు. నాటి ప్రేక్షకులనే కాకుండా నేటి తరాన్ని కూడా ఈ పాత్రలు ఎంతగానో అలరిస్తున్నాయి. ఈ ప్రధాన పాత్రల చుట్టే సినిమా అంతా ఎంతో ఆసక్తికరంగా నడుస్తుంది.
కర్ణాటక కొండల్లో అదిరిపోయే విజువల్స్
ఈ సినిమాలో ఏకె హంగల్ సత్యేన్ కప్పు మాక్ మోహన్ సచిన్ జగ్దీప్ అస్రాని విజూ ఖోటే లాంటి ఎంతో మంది యాక్టర్స్ అద్భుతంగా నటించారు. ఇక ఈ చిత్రానికి ఆర్డీ బర్మన్ అందించిన సంగీతం ఆనంద్ బక్షి రాసిన సాహిత్యం బాలీవుడ్ చరిత్రలోనే నిలిచిపోయాయి. యే దోస్తీ హమ్ నహీ తోడేంగే లాంటి పాటలు నేటికీ ఎక్కడో చోట వినిపిస్తూనే ఉంటాయి. ఈ సినిమా చిత్రీకరణను కర్ణాటకలోని రామనగరలో ఉన్న రాతి కొండల నేపథ్యంలో ఎంతో భారీగా ప్లాన్ చేశారు. యాక్షన్ డ్రామా రొమాన్స్ కామెడీతో వచ్చిన ఈ సినిమా విజువల్స్ అప్పట్లో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేశాయి. ఆ లొకేషన్స్ సినిమా కథకు పర్ఫెక్ట్గా సరిపోయి ప్రేక్షకులకు సరికొత్త ప్రపంచాన్ని పరిచయం చేశాయి.
ఫ్లాప్ టాక్ నుంచి కల్ట్ స్టేటస్ వరకు
అయితే ఇంతటి అద్భుతమైన సినిమా విడుదలైన మొదటి రోజుల్లో మాత్రం తీవ్ర నిరాశను ఎదుర్కొంది. థియేటర్లలో అసలు ప్రేక్షకులే లేకపోవడంతో ఇది అట్టర్ ఫ్లాప్ సినిమా అని అందరూ తేల్చేశారు. కానీ కొద్ది రోజుల్లోనే మౌత్ టాక్ ద్వారా సినిమా అద్భుతంగా ఉందనే విషయం పబ్లిక్ లోకి వెళ్లిపోయింది. ఆ తర్వాత థియేటర్ల ముందు జనం క్యూలు కట్టడంతో ఇది భారీ సూపర్ హిట్గా మారిపోయింది. దేశ చరిత్రలోనే అత్యధిక కాలం థియేటర్లలో ఆడిన సినిమాల్లో ఒకటిగా నిలిచి కల్ట్ స్టేటస్ను సొంతం చేసుకుంది. 50 ఏళ్లు గడిచినా ఇంకా ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారంటే నాటి దర్శకుడు రమేష్ సిప్పీ విజన్ ఎలాంటిదో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇన్నేళ్ల తర్వాత విదేశాల్లో సైతం ఈ సినిమా రికార్డులు సృష్టించడం నిజంగా అరుదైన రికార్డ్.
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