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షూటింగ్​లో జారిపడిన అమితాబ్ బచ్చన్- బిగ్ బీకి స్వల్ప గాయం

షూటింగ్​లో గాయపడ్డ అమితాబ్ బచ్చన్- ప్రస్తుతం బాగానే ఉన్నానని వెల్లడి

Amitabh Bachchan
అమితాబ్ బచ్చన్ (ఫైల్) (Source : IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 1, 2026 at 1:01 PM IST

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Amitabh Bachchan Injury : బాలీవుడ్ బిగ్ బీ అమితాబ్ బచ్చన్​కు స్వల్ప గాయమైంది. ఆయన హోస్ట్​గా వ్యవరిస్తున్న కౌన్ బనేగా కరోడ్​పతి షో షూటింగ్​లో జారీ పడ్డారు. ఈ విషయాన్ని ఆయనే స్వయంగా వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం ఆయన బాగానే ఉన్నానని, అభిమానులు ఆందోళన చెందవద్దని తెలిపారు. దీంతో తమ అభిమాన హీరో త్వరగా ఈ గాయం నుంచి పూర్తిగా కోలుకోవాలని అమితాబ్ ఫ్యాన్స్ కోరుకుంటున్నారు.

"సాధారణంగా నేను వేదిక మధ్యలో నిలబడి ఎపిసోడ్ ప్రారంభిస్తాను. కానీ నిన్న షూటింగ్ చేస్తుండగా నేను జారి పడ్డాను. దీని వల్ల నా మోకాలికి గాయమైంది. అయితే గాయం తీవ్రమైనదేమీ కాదు. ఎవరూ ఆందోళన చెందవద్దు. కానీ, కంటెస్టెంట్​లను ఆహ్వానించేందుకు ఇప్పుడు స్టేజ్ మధ్యలోకి రాలేను. కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉండడంతో సీట్​ వద్ద నుంచే నిల్చొని కంటెస్టెంట్స్​ను ఆహ్వానిస్తాను" అని అమితాబ్ వివరించారు.

కాగా, ప్రస్తుతం కౌన్ బనేగా కరోడ్​పతి 18వ సీజన్ నడుస్తోంది. రీసెంట్​గా ఈ సీజన్​ ఎపిసోడ్​ కోసం షూటింగ్​లో పాల్గొనగా ఆయన కాలు జారీ పడ్డారు. దీంతో మోకాలికి గాయమైంది.

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AMITABH BACHCHAN KBC SHOOTING
AMITABH BACHCHAN INJURY

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