ఆస్తులు ఎక్కువైనా ఇబ్బందేనా?- అమితాబ్ బచ్చన్ ఆసక్తికర పోస్ట్
Amitabh Viral Post : అమితాబ్ బచ్చన్ బ్లాగ్లో తాజాగా ఓ పోస్ట్ చేశారు. ఏమీ లేనప్పుడు అన్ని కోరుకుంటామని, అన్ని వచ్చాక ఏం చేయాలో తెలియక ఇబ్బంది పడతామని పోస్ట్లో వెల్లడించారు.
Published : November 14, 2026 at 5:22 PM IST
బిగ్బి అమితాబ్ బచ్చన్ తన బ్లాగ్ ద్వారా ఫ్యాన్స్తో షేర్ చేసుకున్న విషయాలు ఇప్పుడు సినీ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఏమీ లేనప్పుడు ఎన్నో ఆశపడతామని, కానీ అన్నీ సమకూరినప్పుడు వాటిని ఏం చేయాలో తెలియక సతమతమవుతామని ఆయన అందులో పేర్కొన్నారు. ముంబయిలోని ఆయన నివాసం 'జల్సా'పై కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ఆస్తి వివాదం నడుస్తున్న నేపథ్యంలో అమితాబ్ తాజాగా చేసిన కామెంట్స్ బాలీవుడ్ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారాయి.
అమితాబ్ వైరల్ బ్లాగ్ పోస్ట్
'మన దగ్గర ఏమీ లేనప్పుడు ఏదో ఒకటి దక్కాలని ఆరాటపడతాం. దేవుడిని నిరంతరం కోరుకుంటూనే ఉంటాం. తీరా భగవంతుడి దయతో అన్నీ మన సొంతమైనప్పుడు ఇంత ఎక్కువ వచ్చేసిందేంటి? వీటన్నింటినీ ఏం చేసుకోవాలి? అనే ఆలోచనలో పడతాం. జీవిత సత్యం ఇదే. మనం కోరుకున్న దానికంటే ఎక్కువగా అన్నీ వచ్చి పడుతున్నప్పుడు మనిషి ఆలోచన ఇలాగే ఉంటుంది' అని అమితాబ్ తన బ్లాగ్లో రాసుకొచ్చారు. అంతేకాకుండా ఈ ప్రపంచం ఎప్పుడూ మనం అనుకున్నట్లు నడవదని అమితాబ్ బచ్చన్ చమత్కరించారు. కాలంతో పాటు పరుగెత్తి ప్రపంచాన్ని అందుకోగలిగితేనే విజయం సాధిస్తామని, లేదంటే వెనకబడిపోతామని తన అభిప్రాయాన్ని అమితాబ్ బచ్చన్ వ్యక్తం చేశారు.
వివాదం ఏమిటంటే?
మరోవైపు ముంబయిలోని 'జల్సా' బంగ్లా యాజమాన్య హక్కుల విషయంలో గత కొద్ది రోజులుగా వివాదం కొనసాగుతోంది. అమితాబ్ సోదరుడు అజితాబ్ బచ్చన్ సతీమణి రమోలా ఈ ఆస్తిపై న్యాయపోరాటానికి దిగారు. 1993లో ఈ బంగ్లాను అమితాబ్ భార్య జయా బచ్చన్ పేరిట 'గిఫ్ట్ డీడ్' ద్వారా బదిలీ చేశారు. అయితే, ఆ బదిలీకి ముందు ఆ ఆస్తి తన పేరు మీదే ఉండేదని రమోలా పేర్కొంటున్నారు. తనకు కనీస సమాచారం ఇవ్వకుండా, తన అనుమతి లేకుండానే 'జల్సా'ను జయా బచ్చన్ పేరు మీదకు మార్చుకున్నారని ఆరోపిస్తూ ఆమె అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో అమితాబ్ 'అన్ని లభించినా ఇబ్బందే' అంటూ పోస్ట్ పెట్టడం ప్రస్తుతం ఆసక్తికరంగా మారింది.
అమితాబ్ రెమ్యునరేషన్కు బదులుగా బంగ్లా
ఈ వివాదం విషయమై రమోలా రిజిస్ట్రేషన్ అధికారులకు పలుమార్లు ఫిర్యాదులు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. తన అనుమతి లేకుండానే గిప్ట్ డీడ్ కింద ఇంటిని సొంతం చేసుకున్నారని రమోలా ఆరోపిస్తున్నారు. 1982లో సినిమా రెమ్యునరేషన్కు బదులుగా అమితాబ్ బచ్చన్ ఆ బంగ్లాను నిర్మాత ఎస్. సి. సిప్పీ నుంచి కొనుగోలు చేసినట్లు తెలిసింది.