Published : February 24, 2026 at 7:02 PM IST
Amitabh Bachchan Kalki Sequel Shoot : ప్రస్తుతం సినీ ప్రియులు అందరూ ఎంతో ఆశగా ఎదురుచూస్తున్న సినిమాల లిస్టులో 'కల్కి 2898 AD' సీక్వెల్ టాప్లో ఉంటుందని చెప్పవచ్చు. అద్భుతమైన కథనంతో వచ్చిన మొదటి భాగం వెయ్యి కోట్లు వసూలు చేసి రికార్డులు సృష్టించింది. ఇప్పుడు ఆ విజయానికి కొనసాగింపుగా రెండో భాగం పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ చిత్రం మీద ఈ స్థాయి అంచనాలు ఉండటానికి ముఖ్య కారణం ఇందులో నటిస్తున్న స్టార్స్. ముఖ్యంగా అమితాబ్, కమల్ హాసన్ లాంటి మహానటులు ఒకే తెరపై కనిపించడం అభిమానులకు అసలైన ఫీస్ట్. ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో జరుగుతున్న చిత్రీకరణలో ఈ ఇద్దరు దిగ్గజాలు ఒకరినొకరు కలుసుకున్న మూమెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఆ ఆసక్తికరమైన విశేషాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
మొదలైన 'కల్కి 2' హడావుడి!
బాలీవుడ్ మెగాస్టార్ అమితాబ్ బచ్చన్ ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో 'కల్కి' రెండో భాగం పనుల్లో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ షెడ్యూల్ కారణంగా ముంబంయిలోని తన నివాసం వద్ద ప్రతి ఆదివారం జరిగే అభిమానుల భేటీకి కూడా హాజరు కాలేకపోయారు. పని పట్ల ఉన్న నిబద్ధతతో, ముందే అభిమానులకు క్షమాపణలు చెబుతూ సమాచారం ఇచ్చారు. "ముందు పని ఆ తర్వాతే విశ్రాంతి" అని తన బ్లాగ్లో రాస్తూ అప్డేట్స్ ఇచ్చారు. మొదటి భాగంలో ఆయన అశ్వత్థామగా కనిపించిన విషయం తెలిసిందే. ఆ నటన ప్రేక్షకులను ఆశ్చర్యపరిచింది, అందుకే రెండో భాగంలో బిగ్-బీ పాత్ర ఎలా ఉండబోతుందో అని అందరూ ఎదురుచూస్తున్నారు.
40 ఏళ్ళ తర్వాత కమల్తో స్క్రీన్ షేరింగ్
ఈ చిత్రీకరణలో అసలైన విశేషం ఏంటంటే, అమితాబ్, కమల్ దశాబ్దాల తర్వాత మళ్లీ కలిసి ఒకే ఫ్రేమ్లో కనిపించనున్నారు. 1985లో వచ్చిన 'గేరాఫ్తార్' తర్వాత మళ్లీ ఇన్నాళ్లకు ఈ ఇద్దరూ ఒకే ప్రాజెక్ట్లో కనిపిస్తున్నారు. దాదాపు 40 ఏళ్ల విరామం తర్వాత ఈ ఇద్దరు లెజెండ్స్ ఒకే చోట కలుసుకోవడం నిజంగా అరుదైన విషయం. కమల్ను ఆత్మీయంగా హత్తుకున్న ఫొటోను అమితాబ్ పంచుకుంటూ, "మళ్లీ ఇన్నేళ్లకు కమల్ను కలుసుకోవడం సంతోషంగా ఉంది" అని ఎమోషనల్ అయ్యారు. ఈ ఫొటోలు చూస్తుంటే వీరిద్దరి మధ్య వచ్చే సన్నివేశాలు సినిమాలో ఏ స్థాయిలో ఉంటాయో అర్థమవుతోంది.
అశ్వత్థామ VS సుప్రీం యాస్కిన్
మొదటి భాగంలో అమితాబ్ అశ్వత్థామగా పూర్తిస్థాయి పాత్రలో మెప్పించారు, కానీ కమల్ (సుప్రీం యాస్కిన్) మాత్రం కొద్దిసేపు మాత్రమే కనిపించి ఆకట్టుకున్నారు. అలాగే మొదటి భాగంలో ఈ ఇద్దరికీ కలిసి ఉండే సన్నివేశాలు లేవు. కానీ సీక్వెల్లో మాత్రం వీరి మధ్య వచ్చే యాక్షన్ ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అశ్వత్థామగా బిగ్-బీ పవర్ ఏమిటో ఇప్పటికే ఒక క్లారిటీ వచ్చింది. ఇక సుప్రీం యాస్కిన్గా కమల్ విలక్షణత వెండితెరపై ఒక అద్భుతాన్ని సృష్టించబోతోంది. ఇక ఈ ఇద్దరు నటుల మధ్య వచ్చే సీన్లను రూపొందించడంలో దర్శకుడు నాగ్ అశ్విన్ చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారట.
కర్ణ, అశ్వత్థామ పాత్రలపై స్పెషల్ ఫోకస్
'కల్కి' రెండో భాగం ముఖ్యంగా కర్ణ, అశ్వత్థామ పాత్రల చుట్టూ తిరుగుతుందని తెలుస్తోంది. మొదటి భాగంలో ప్రభాస్ (భైరవ) పాత్రలో కర్ణుడి అంశాలు ఉండటం చూశాం. ఇప్పుడు ఆ కర్ణుడికి, అశ్వత్థామకు మధ్య ఉన్న అనుబంధాన్ని దర్శకుడు ఇంకా లోతుగా చూపించే అవకాశం ఉంది. యాక్షన్తో పాటు ఏమోషన్స్ కూడా రెండో భాగంలో ఎక్కువగా ఉండేలా అశ్విన్ స్క్రీన్ ప్లే సిద్ధం చేసినట్లు టాక్.
వెయ్యి కోట్ల విజయం తర్వాత
నాగ్ అశ్విన్ తీసిన మొదటి భాగం వెయ్యి కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించడంతో, సీక్వెల్పై ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. అమితాబ్, కమల్తో పాటు ప్రభాస్ లాంటి బిగ్ స్టార్స్ ఉండటంతో ఈ సినిమా మళ్లీ రికార్డులను తిరగరాయడం ఖాయమని కామెంట్స్ వస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో జరుగుతున్న షెడ్యూల్లో ఈ బిగ్ స్టార్స్ కాంబినేషన్ సీన్లను చిత్రీకరిస్తున్నట్లు టాక్. ఈ సినిమాను వీలైనంత త్వరగా ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావాలని టీమ్ ఒక ప్లాన్లో ఉంది. అలాగే దీపికా ఈ ప్రాజెక్టు నుంచి తప్పుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఇక ఆమె స్థానంలో సాయిపల్లవిని తీసుకుంటున్నట్లు గతంలో టాక్ వచ్చింది. మరి ఇది ఎంతవరకు నిజమో తెలియాలి అంటే మరికొంత కాలం ఆగాల్సిందే.
