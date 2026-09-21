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'తొలిరోజు కలెక్షన్ల కంటే హీరోయిన్ల వ్యక్తిగత సిబ్బందికే ఎక్కువ ఖర్చు'- అమీషా పటేల్ షాకింగ్ కామెంట్స్

ప్రమోషన్స్ టైమ్​లో హీరోయిన్లు చేసే ఖర్చుపై షాకింగ్ కామెంట్స్ చేసిన అమీషా పటేల్ - నిర్మాతల డబ్బుతో కాకుండా సొంతంగా అలా చేయగలరా అంటూ షూటు వ్యాఖ్యలు

Ameesha Patel on Heroines
నటి అమీషా పటేల్ (Source: ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 21, 2026 at 10:37 AM IST

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Actress Ameesha Patel Comments : బాలీవుడ్ స్టార్ నటి అమీషా పటేల్ హీరోయిన్ల కల్చర్​పై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. సినిమా ప్రమోషన్స్ సమయంలో హీరోయిన్ల ప్రవర్తన, బాలీవుడ్​లో ఉన్న ప్రస్తుత పరిస్థితులపై మాట్లాడారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా ఫ్యాన్స్​తో రీసెంట్​గా చిట్​చాట్ నిర్వహించిన ఆమె ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. మూవీ ప్రమోషన్స్ సమయంలో హీరోయిన్లపై భారీ ఖర్చుపెట్టడంపై అమీషా పటేల్ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఆ ఖర్చులు నిర్మాతలు భారంగా మారుతున్నాయని ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్​గా మారాయి.

'మేడమ్, షూటింగ్ సమయంలో నిర్మాతల ఖర్చుతో చాలా మంది హీరోయిన్లు తమతో పాటు పెద్ద సంఖ్యలో సిబ్బందిని వెంట తీసుకువెళ్లడంపై మీ అభిప్రాయం ఏంటి? ఇలా చేయడం సరైందేనా?' అని ఓ నెటిజన్ అడిగారు. దీనిపై ఆ ఘాటుగా రిప్లై ఇచ్చారు. 'చాలా మంది హీరోయిన్లు తామేదో సూపర్​స్టార్లు అనే భ్రమలో బతుకుతున్నారు. హీరోయిన్లు ప్రమోషన్లకు వెళ్లేటప్పుడు తమ వెంట తీసుకుని వచ్చే వ్యక్తిగత సిబ్బంది (Personal Team) కి పెద్ద మొత్తంలో ఖర్చు అవుతుంది. అవన్నీ ప్రొడ్యూసర్లే భరిస్తారు. అయితే ఇక్కడ సమస్యేంటంటే? వాళ్ల (హీరోయిన్లు)కు అయ్యే ఖర్చు, తమ సినిమా తొలి రోజు వసూళ్ల కంటే ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి. మరి నిర్మాతల డబ్బుతో కాకుండా, వారి సొంత ఖర్చులతో రెగ్యులర్ లైఫ్​లో కూడా ఇదే స్థాయిలో సిబ్బందిని మెయింటెన్ చేయగలరా?'అని అమీషా ఎక్స్​లో నెటిజన్ అడిగిన ప్రశ్నకు బదులిస్తూ రిప్లై ఇచ్చారు. అమీషా పటేల్ ఇలా హీరోయిన్లపై షూటుగా స్పందించడం ఇప్పుడు ఫిల్మ్ సర్కిల్స్​లో హాట్​టాపిక్​గా మారింది.

అమీషా పటేల్ సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్​గా ఉంటారు. ఇటీవల అమీషా పటేల్ ఫ్యాన్స్​తో నిర్వహించిన చిట్​చాట్​లో ఓ అభిమాని పెళ్లి ఎప్పుడు చేసుకుంటారని ప్రశ్నించగా తనదైన శైలిలో స్పందించారు. తాను ఒంటరిగా, చాలా సంతోషంగా ఉన్నానని, కేవలం ఒక మగాడి కోసం నా జీవితంలో ఉన్న ప్రశాంతతను మార్చుకోలేను అని అమీషా పటేల్ సమాధానమిచ్చారు.

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