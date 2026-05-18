'ఎదిగితే ఓర్వలేరు- మనోళ్లే కిందకు లాగుతారు!'- కేన్స్‌లో ఆలియాపై ట్రోల్స్​కు ​ అమీషా ఫైర్

ట్రోలర్స్​పై మండిపడిన అమీషా పటేల్ - ఇతరులను కించపరచడమే మన మనస్తత్వమా? అంటూ ఫైర్!

Alia Bhatt
Alia Bhatt
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 18, 2026 at 2:41 PM IST

Alia Trolled At Cannes : 79వ కేన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ వేడుకలు అట్టహాసంగా జరగుతున్నాయి. ఈ వేడుకల్లో భారత్​కు చెందిన సినీ తారలు పాల్గొని సందడి చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్లు ఆలియా భట్, అదితిరావు హైదరీ, నేహా శెట్టి తదితరులు మెరిశారు. ముఖ్యంగా ఆలియా భట్ మోడ్రన్ డ్రెస్​లో ఈవెంట్​లో స్పెషల్ అట్రాక్షన్​గా నిలిచింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు వైరల్​గా మారాయి. అయితే ఇదే క్రమంలో ఆలియాపై ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్స్ కూడా వస్తున్నాయి. కొంతమంది నెటిజన్లు ఆమెను ట్రోల్ చేస్తున్నారు. దీనిపై సీనియర్ నటి అమిషా పటేల్ నెటిజన్లపై మండిపడ్డారు. సొంత దేశం అభిమానులే మన నటీనటులపై అలా ట్రోల్ చేయడంపై అమిషా ​ ఫైర్​ అయ్యారు. ఇటీవల జరుగుతున్న సంఘటనలపై ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ ఎక్స్​లో పలు ట్వీట్లు చేశారు.

ఆలియా ఫొటోలు తీయడానికి బదులు
ఈ కేన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్‌లో ఆలియా భట్ ఇటీవల పాల్దొంది. ఆ ఈవెంట్​లో ఆలియా ట్రెండీ ఔట్​ఫిట్​లో రెడ్ కార్పెట్​పై హొయలొలికించింది. తన లుక్స్​తో అభిమానులను కట్టిపడేసింది. దీనికి సంబంధించిన ఒక వీడియో వైరల్ అయ్యింది. అయితే ఆ వీడియోలో ఇటువైపు యాంగిల్​ నుంచి, బ్యాక్​గ్రౌండ్​లో ఫొటోగ్రాఫర్లు ఆమెను గుర్తించనట్లుగా కనిపిస్తుంది. దీంతో ఆలియాను సోషల్​ మీడియాలో ట్రోల్ చేశారు. కేన్స్​లో ఫొటోగ్రాఫర్లు ఆలియా ఫొటోలు తీయడానికి బదులుగా వేరే సెలబ్రిటీలను ఫోకస్​ చేస్తున్నారంటూ కొంతమంది పోస్టులు షేర్ చేస్తున్నారు. అయితే దీనిపై అమిషా పటేల్​ స్పందిస్తూ ఈ ట్రోలింగ్​ సంస్క్రతిని మానుకోవాలని నెటిజన్లకు హితవు పలుకారు. ఆమె ఆలియాకు మద్దతుగా ఓ పోస్టును ఎక్స్​లో షేర్ చేశారు.

ఇటీవల సినీ ప్రపంచంలో జరుగుతున్న సంఘటనలు భారతీయుల మనస్తత్వాన్ని స్పష్టంగా బయటపెడుతున్నాయని అమీషా పటేల్ తీవ్రంగా విమర్శించారు. "ఇతరులను కించపరచడమే మన భారతీయ మనస్తత్వంగా మారిందని ఇటీవలి సంఘటనలు స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నాయి. మనం ఒకే జాతి అని, ఐక్యంగా ఉన్నామని చెప్పుకుంటాం, కానీ నిజంగా ఉన్నామా?" అని ఎక్స్​లో ట్వీట్​ చేశారు.

సొంత ప్రజల చేతిలోనే ట్రోలింగ్
"హాలీవుడ్ తారలను వారి దేశంలో ప్రజలు ట్రోల్ చేయటం లేదు కానీ, భారతదేశంలోని నటీనటులను మాత్రం మన సొంత ప్రజలే ఎక్కువగా ట్రోల్ చేస్తున్నారు. ఇది చాలా విచారకరం! పెద్ద ఈవెంట్లలో ఒక భారతీయ నటి ఆహార్యం లేదా దుస్తుల విషయంలో వారి సొంత ప్రజల చేతిలోనే ట్రోలింగ్​కు గురవుతున్నారు. ఎంత సిగ్గుచేటు!" అని ట్రోలింగ్​ చేసే వారిని విమర్శిస్తూ మరో పోస్టు షేర్ చేశారు.

ఎందుకు పాపం ప్రియా
ఒక యూజర్ ఆలియా పోస్ట్ చేసిన ఐవరీ సిల్క్ చీర-గౌన్ రీల్‌కు కామెంట్ చేస్తూ, "అయ్యో పాపం, నిన్ను ఎవరూ గమనించలేదు" అని నవ్వుతూ ఉన్న ఎమోజీతో కామెంట్​ రాశారు. దానికి ఆలియా రిప్లై ఇస్తూ, "ఎందుకు పాపం ప్రియా? నువ్వు నన్ను గమనించావు " అని బదులిచ్చారు. ఈ రిప్లై సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది.

కేన్స్​లో ఆలియా సందడి
వరుసగా రెండో సారి కేన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్‌కు వెళ్లిన ఆలియా భట్ రెడ్ కార్పెట్‌పై ఆత్మవిశ్వాసంతో ఫొటోలకు పోజులిస్తూ, నవ్వుతూ, చేతులు ఊపుతూ, ఫ్లయింగ్​ కిస్​లు ఇస్తూ అందరినీ అలరించారు. అయితే, ఫొటోగ్రాఫర్లు ఆమె వైపు పెద్దగా దృష్టి సారించలేదని, ఇతర సెలబ్రిటీలపై ఫోకస్ చేసిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరలయ్యింది. అయితే అమీషా పటేల్ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు భారతీయ సినిమా పరిశ్రమలో చర్చనీయాంశమవుతున్నాయి. సొంత ప్రజలే తమ స్టార్లను ఇలా ట్రోల్ చేయడం ఎంత వరకు కరెక్ట్​ అన్న చర్చ జరుగుతోంది.

