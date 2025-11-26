ETV Bharat / entertainment

'చైతూ చెన్నైలో పెరిగాడు- నా దగ్గరకు అప్పుడే వచ్చాడు'- నాగచైతన్యతో బాండింగ్​పై గురించి చెప్పిన అమల

నాగచైతన్య, అఖిల్ గురించి అమల మాటల్లో- చైతూ ఎప్పుడూ తప్పు చేయడంటూ కితాబు

Amala Akkineni- Naga Chaitanya
Amala Akkineni- Naga Chaitanya (Source : ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 26, 2025 at 5:28 PM IST

2 Min Read
Naga Chaitanya Amala Bonding : అక్కినేని కుటుంబానికి టాలీవుడ్‌లో ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. నాగార్జున, అమల, నాగచైతన్య, అఖిల్ ఇలా అందరూ కలిసుండే విధానం చూసి ఫ్యాన్స్ ముచ్చటపడుతుంటారు. అయితే అమలకు, చైతూకు మధ్య బాండింగ్ ఎలా ఉంటుందనే ఆసక్తి అందరిలో ఉంటుంది. బయట ఈవెంట్లలో ఇద్దరూ చాలా ఆప్యాయంగా కనిపిస్తుంటారు. ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో అమల అక్కినేని, చైతూతో తనకున్న అనుబంధం గురించి, అఖిల్ పెంపకం గురించి చాలా నిజాయితీగా మాట్లాడారు. ఆ విషయాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

గ్యాప్ ఎందుకంటే?
చైతూ చిన్నతనంలో తనతో పెద్దగా బాండింగ్ ఉండేది కాదని అమల బయటపెట్టారు. ఎందుకంటే చైతూ చిన్నప్పుడు తన తల్లి (నాగార్జున మొదటి భార్య లక్ష్మీ) గారితో కలిసి చెన్నైలో ఉండేవారు. అక్కడే పెరిగారు. కాబట్టి ఆ సమయంలో కేవలం అప్పుడప్పుడు టచ్‌లో ఉండటం తప్పా, పూర్తిగా ఒకరి గురించి ఒకరు తెలుసుకునే అవకాశం రాలేదని అమల గుర్తుచేసుకున్నారు. ఒక తల్లిగా తన ప్రభావం చిన్నప్పుడు చైతూ మీద పెద్దగా పడలేదని ఆమె అంగీకరించారు.

హైదరాబాద్ వచ్చాకే అసలు కనెక్షన్
చైతూ ఎప్పుడైతే కాలేజీ చదువుల కోసం హైదరాబాద్ వచ్చారో, అప్పటి నుంచే తమ మధ్య నిజమైన బంధం ఏర్పడిందని అమల తెలిపారు. అప్పటికి చైతూ ఒక యంగ్ మ్యాన్‌గా ఎదిగేశాడని, ఒకే ఇంట్లో ఉండటం వల్ల అప్పుడే తను ఎలాంటి వాడనేది పూర్తిగా అర్థం చేసుకోగలిగానని చెప్పారు. అప్పుడే తమ మధ్య ఒక స్ట్రాంగ్ కనెక్షన్ ఏర్పడిందని, అప్పటి నుంచి ఒకరినొకరు బాగా అర్థం చేసుకున్నామని ఆమె వివరించారు.

అస్సలు తప్పు చేయడు
నాగచైతన్య వ్యక్తిత్వం గురించి అమల చాలా గొప్పగా చెప్పారు. చైతూ చాలా బాధ్యతగల మనిషి అని, తన వయసు కంటే ఎంతో ఎక్కువ పరిణితి తనలో ఉంటుందని మెచ్చుకున్నారు. "చైతూ ఎప్పుడూ తప్పులు చేయడు. తెలిసి కూడా తప్పు దారిలో వెళ్లడు. ఎప్పుడూ నాన్న మాట వింటాడు. తన లైఫ్ గురించి తనకంటూ ఒక పక్కా ప్లానింగ్, సొంత ఆలోచనలు ఉంటాయి" అని అమల అన్నారు. అలాగే చైతూ లాంటి కొడుకు ఉండటం అదృష్టమని ఆమె పరోక్షంగా చెప్పుకొచ్చారు.

అఖిల్ నా పెంపకమే- మా రూల్ అదే!
ఇక తమ కుమారుడు అఖిల్ గురించి మాట్లాడుతూ, అఖిల్ పూర్తిగా తన ప్రభావంతోనే పెరిగాడని చెప్పారు. అఖిల్ చిన్నప్పటి నుంచి తన దగ్గరే పెరగడం వల్ల తన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అఖిల్ మీద ఎక్కువగా ఉందని అన్నారు. అయితే ఇద్దరు కొడుకులను పెంచే విషయంలో తాము ఒకే సూత్రం పాటించామని చెప్పారు. వారిని చాలా ఇండిపెండెంట్​గా పెంచామని, నిర్ణయాలు సొంతంగా తీసుకునే స్వేచ్ఛ ఇచ్చామని తెలిపారు.

గోడ మీద పిల్లిలా ఉండకూడదు
పిల్లలకు చిన్నప్పటి నుంచే ఒక విషయం స్పష్టంగా నేర్పామని అమల చెప్పారు. "మీ నిర్ణయాలు మీరే తీసుకోండి. అది సక్సెస్ అయినా, ఫెయిల్యూర్ అయినా ఫలితాన్ని స్వీకరించి ముందుకు సాగండి. అంతే కానీ గోడ మీద పిల్లిలా ఎటూ తేల్చుకోలేని స్థితిలో ఉండకూడదు" అని చెప్పారట. అందుకే ఇప్పుడు చైతూ, అఖిల్ ఇద్దరూ సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్స్​ను సమానంగా తీసుకుంటారని, ఆ విషయంలో తల్లిదండ్రులుగా తమకు గర్వంగా ఉందని ఆమె వివరణ ఇచ్చారు.

