అక్కినేని కోడళ్లతో అమల బాండింగ్ - అత్తగా అసలు సీక్రెట్స్ చెప్పేసిన అక్కినేని క్వీన్!
Published : October 18, 2025 at 7:25 AM IST
Akkineni Daughters In Law : అక్కినేని ఫ్యామిలీలో ఏం జరిగినా అది పెద్ద న్యూసే. రీసెంట్గా నాగ చైతన్య, అఖిల్ పెళ్లిళ్లు జరిగాక, కొత్త కోడళ్లతో అత్తగా అమల ఎలా ఉంటారు, ఇంట్లో వాతావరణం ఎలా ఉంది అని తెలుసుకోవడానికి ఫ్యాన్స్ చాలా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఫైనల్గా, అమల ఈ విషయంపై స్పందించారు. తన ఇద్దరు కోడళ్ల గురించి, ఒక అత్తగా తన రూల్స్ గురించి ఓపెన్గా, చాలా కూల్గా చెప్పేశారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే
అక్కినేని ఇంట్లో పెళ్లిళ్ల సందడి
అక్కినేని ఫ్యామిలీలో ఈమధ్య కాలంలో వరుసగా పెళ్లిళ్లు జరగడంతో వారి కుటుంబంలో ఒక స్పెషల్ వైబ్ను తీసుకు వచ్చింది. కొత్త కోడళ్ల రాక ఫ్యాన్స్ను ఫుల్ ఖుషీ చేసింది. నాగార్జున మొదటి భార్య కొడుకైన నాగ చైతన్య, 2024లో యాక్ట్రెస్ శోభితను పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత, నాగార్జున - అమల కొడుకైన అఖిల్, 2025లో ముంబైకి చెందిన ఆర్టిస్ట్, బిజినెస్వుమన్ జైనాబ్ను పెళ్లి చేసుకున్నాడు. వారికి సంబంధించిన ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.
నా కోడళ్లు సూపర్- మాదొక గర్ల్స్ గ్యాంగ్!
రీసెంట్గా ఒక ఇంటర్వ్యూలో, అమల తన కోడళ్ల గురించి ఫుల్ పాజిటివ్గా మాట్లాడారు. "నాకు అద్భుతమైన కోడళ్లు దొరికారు. వాళ్లు చాలా సరదాగా ఉంటారు. వాళ్లొచ్చాక, నాకు ఇంట్లో ఒక 'గర్ల్స్ సర్కిల్' దొరికినట్లు ఉంది. వాళ్లతో ఉన్నప్పుడు భలే సరదాగా ఉంటుంది" అని అమల ఎంతో హ్యాపీగా చెప్పారు. నాగ చైతన్య వైఫ్, యాక్ట్రెస్ శోభితా ధూళిపాళ, అఖిల్ వైఫ్ జైనబ్ రవ్జీతో తన బాండింగ్ ఎంత స్పెషల్గా ఉందో ఆమె మాటల్లోనే తెలుస్తోంది.
వాళ్ల స్పేస్ వాళ్లది- నేను అంటుకుపోయే అత్తను కాదు
అత్త కోడళ్ల రిలేషన్ గురించి మాట్లాడుతూ, అమల చాలా ప్రాక్టికల్గా కొన్ని విషయాలు చెప్పారు. "నేను ప్రతీ నిమిషం నాతోనే ఉండాలి, నాకే టైం కేటాయించాలని కోరుకునే అత్తను కాదు. వాళ్లిద్దరూ వాళ్ల లైఫ్లో చాలా బిజీగా ఉంటారు. అది మంచిదే కదా! వాళ్ల పర్సనల్ స్పేస్లో నేను అస్సలు వేలు పెట్టను. వాళ్లతో కాసేపు టైం దొరికినా, దాన్ని బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాను" అని అమల క్లారిటీ ఇచ్చారు.
కొడుకుల విషయంలో మాత్రం ఫుల్ స్ట్రిక్ట్
ఇక తన ఇద్దరు కొడుకులు నాగ చైతన్య, అఖిల్ గురించి మాట్లాడుతూ, తన పెంపకం స్టైల్ ఏంటో చెప్పారు. "నా కొడుకులిద్దరూ చాలా బాగా పెరిగారు. వాళ్లకు నాగార్జున గారంటే చాలా గౌరవం. ఆయన కూడా వాళ్లని అంతే ప్రేమగా చూసుకుంటారు. కానీ, తల్లిగా నా విషయానికొస్తే, పెంపకంలో నేను చాలా స్ట్రిక్ట్. ఏదైనా ముఖం మీదే చెప్పేస్తాను, తప్పు చేస్తే ఊరుకోను" అని అమల తెలిపారు.
మొత్తానికి, అమల లేటెస్ట్ ఇంటర్వ్యూతో అక్కినేని ఫ్యామిలీలో అంతా హ్యాపీ అని తెలిసిపోయింది. కోడళ్లతో ఆమె ఫ్రెండ్లీగా ఉంటూనే, వాళ్లకు పర్సనల్ స్పేస్ ఇవ్వడం చాలా మందికి నచ్చుతోంది. ఆమె మాటలతో, అత్తా-కోడళ్ల బాండింగ్పై వస్తున్న రూమర్స్కు చెక్ పడటమే కాకుండా, ఫ్యాన్స్కు కూడా ఫుల్ క్లారిటీ వచ్చేసింది. అయితే నటిగా అమల చాలా తక్కువ సినిమాలు చేస్తోంది. 'లైఫ్ ఈజ్ బ్యూటీఫుల్' సినిమాతో చాలా కాలం తరువాత రీ ఎంట్రీ ఇచ్చిన అమల గారు ఆ తరువాత 'ఒకే ఒక జీవితం' సినిమాలో మళ్లీ కనిపించారు. మంచి ఎమోషనల్ క్యారెక్టర్స్ వస్తే నటించేందుకు ఆమె సిద్ధంగా ఉన్నారు.